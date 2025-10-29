Новини
Бизнес »
Тръмп успя да привлече 18 трилиона долара с досегашното си управление

Тръмп успя да привлече 18 трилиона долара с досегашното си управление

29 Октомври, 2025 13:05 1 234 11

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • капитал-
  • привличане

Американският президент се похвали с това по време на речта си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

Тръмп успя да привлече 18 трилиона долара с досегашното си управление - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че приблизително 18 трлн. USD са били привлечени в икономиката на САЩ по време на втория му мандат като държавен глава.

„За по-малко от година привлякохме над 18 трлн. USD нови инвестиции“, каза Тръмп по време на речта си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Кьонджу. Според американския лидер той очаква общо 20-22 трилиона долара да влязат в икономиката на САЩ до края на годината.

През септември Тръмп публикува оценки, че наложените от него тарифи са привлекли над 17 трлн. USD в икономиката на САЩ през годината. На 2 април Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Американският лидер по-късно коригира тарифната ставка за някои страни.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    4 9 Отговор
    Бензиностанцията тия пари ги изкарва за 10 години.

    Коментиран от #9

    13:09 29.10.2025

  • 2 Сатана Z

    9 1 Отговор
    И в България имаме един такъв,който по цял ден се дуеше на ляво и на дясно до писвне:

    АЗ ДАДОХ!

    13:25 29.10.2025

  • 3 Привлякъл на някому дедовия

    15 3 Отговор
    Обикаля като Зеления да проси пари за заплати.
    Държавата ме пред фалит,дори няма пари с какво да нахрани 42 милиона гладни американци ,които получават купони за храна

    13:29 29.10.2025

  • 4 Ей, журналя,

    5 0 Отговор
    Хайде стига с тия тарифи и такси - за мита става дума, за мита!

    13:35 29.10.2025

  • 5 Георги

    10 0 Отговор
    "наложените от него тарифи са привлекли над 17 трлн. USD в икономиката на САЩ през годината" вие сериозно ли ? Митата се плащат от потребителя - в случая американците.

    13:44 29.10.2025

  • 6 Език мой, враг мой

    4 0 Отговор
    "18 триилона долара"

    13:51 29.10.2025

  • 7 Георги

    7 1 Отговор
    при 30 трилиона бвп на щатите, са станали рекордьор по растеж. Браво на рижия. Наистина ли мислите читателите си за толкова наивни?

    13:57 29.10.2025

  • 8 А С ДЪЛГА

    6 1 Отговор
    КО ПРАИМ,РАСТЕ С ОЩЕ ПО ГОЛЕМИ ТЕМПОВЕ.НАШИЯ САМО СИ БЪРБОРИ,А РЕЗУЛАТИ ЙОК.

    14:05 29.10.2025

  • 9 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    то и човек завършил начално образование не би се вързал на подобна "новина", ама ей на

    14:09 29.10.2025

  • 10 Дии

    4 0 Отговор
    Като на циганска сватба— обещавам да направя инвестиции в САЩ за 1 милиард.

    14:25 29.10.2025

  • 11 Тома

    3 0 Отговор
    Когато Тръмп ти каже добър ден провери веднага навън да видиш ден ли е нощ ли е.

    14:40 29.10.2025