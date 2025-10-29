Тръмп успя да привлече 18 трилиона долара с досегашното си управление

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че приблизително 18 трлн. USD са били привлечени в икономиката на САЩ по време на втория му мандат като държавен глава.
„За по-малко от година привлякохме над 18 трлн. USD нови инвестиции“, каза Тръмп по време на речта си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Кьонджу. Според американския лидер той очаква общо 20-22 трилиона долара да влязат в икономиката на САЩ до края на годината.
През септември Тръмп публикува оценки, че наложените от него тарифи са привлекли над 17 трлн. USD в икономиката на САЩ през годината. На 2 април Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Американският лидер по-късно коригира тарифната ставка за някои страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #9
13:09 29.10.2025
2 Сатана Z
АЗ ДАДОХ!
13:25 29.10.2025
3 Привлякъл на някому дедовия
Държавата ме пред фалит,дори няма пари с какво да нахрани 42 милиона гладни американци ,които получават купони за храна
13:29 29.10.2025
4 Ей, журналя,
13:35 29.10.2025
5 Георги
13:44 29.10.2025
6 Език мой, враг мой
13:51 29.10.2025
7 Георги
13:57 29.10.2025
8 А С ДЪЛГА
14:05 29.10.2025
9 Георги
До коментар #1 от "Аз съм веган":то и човек завършил начално образование не би се вързал на подобна "новина", ама ей на
14:09 29.10.2025
10 Дии
14:25 29.10.2025
11 Тома
14:40 29.10.2025