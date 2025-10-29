Биткойн може да достигне 130 000 долара до края на годината

Цената на биткойн може да достигне 130 000 USD до края на 2025 г., прогнозират експерти.
„Цената на криптовалутите се покачва, тъй като инвеститорите излизат от сигурни активи като златото и са склонни да инвестират в по-ликвидни инструменти с по-високи нива на риск и волатилност. До края на годината нашите анализатори очакват биткойнът да надхвърли 130 000 долара. Фазата на растеж ще започне през втората половина на ноември“, отбеляза той.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъ-Ко-Речи
13:45 29.10.2025
2 Който има
13:48 29.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.