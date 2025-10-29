Новини
Биткойн може да достигне 130 000 долара до края на годината

Биткойн може да достигне 130 000 долара до края на годината

29 Октомври, 2025 13:41 522 4

Причината е, че инвеститорите излизат от сигурни активи като златото

Биткойн може да достигне 130 000 долара до края на годината - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Цената на биткойн може да достигне 130 000 USD до края на 2025 г., прогнозират експерти.

„Цената на криптовалутите се покачва, тъй като инвеститорите излизат от сигурни активи като златото и са склонни да инвестират в по-ликвидни инструменти с по-високи нива на риск и волатилност. До края на годината нашите анализатори очакват биткойнът да надхвърли 130 000 долара. Фазата на растеж ще започне през втората половина на ноември“, отбеляза той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъ-Ко-Речи

    3 0 Отговор
    Биткойн няма в нащу селу. Яде ли съ или съ пий?

    13:45 29.10.2025

  • 2 Който има

    2 0 Отговор
    Да продава, докато е време!

    13:48 29.10.2025

