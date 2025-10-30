Тръмп загуби търговската война с Китай още преди срещата си със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп загуби търговската война, която започна с Китай, още преди срещата си с китайския президент Си Дзинпин. Това мнение изрази The New York Times (NYT) в своя редакционна статия.

„Най-важните двустранни отношения в света днес са отношенията между САЩ и Китай и Тръмп е допуснал грешки в тях“, се казва в статията. NYT смята, че американският президент е започнал търговска война, която Вашингтон не може да спечели, което в крайна сметка ще отслаби американското влияние.

Вестникът предполага, че Тръмп е вярвал, че може да окаже натиск върху Пекин, защото Съединените щати изнасят повече за Китай, отколкото купуват от него. Въпреки това, продължава вестникът, Китай може да купува по-голямата част от това, което купува от Съединените щати, като соя, от други места, а Китай, като най-голям доставчик на редкоземни метали, може просто да остави американците без алтернативни източници на доставки. „Икономиката на Съединените щати зависи от китайските редкоземни метали много повече, отколкото Китай от американската соя“, твърди NYT.

Ню Йорк Таймс посочва, че действията на Тръмп са довели до това Китай да превърне контрола си върху редкоземните метали в оръжие, което „ще бъде държано за неопределено време“. САЩ са „като тояга“.

Вестникът прогнозира, че след срещата между Тръмп и Си Дзинпин САЩ ще намалят тарифите, докато Китай ще спре ограниченията върху износа на редкоземни метали и ще възобнови покупките на соя. „Това може да изглежда като връщане към статуквото отпреди търговската война, но по-скоро прилича на наша капитулация и отслабване на позицията ни след конфликта, който започнахме“, смята вестникът.

Разговорите между Си Дзинпин и Тръмп се проведоха в Пусан, Южна Корея, и продължиха 1 час и 40 минути. В началото на срещата Си Дзинпин призова за прогресивно развитие на двустранните отношения. Той отбеляза също, че китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус за разрешаване на основните търговско-икономически противоречия. Тръмп от своя страна нарече срещата „прекрасна“ след нея. Преди тези разговори Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха през 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, Япония. Източник: tass.ru