Тръмп загуби търговската война с Китай още преди срещата си със Си Дзинпин
  Тема: Войната на митата

Тръмп загуби търговската война с Китай още преди срещата си със Си Дзинпин

30 Октомври, 2025 13:11 972 11

Американският президент започна търговска война, която Вашингтон не може да спечели

Тръмп загуби търговската война с Китай още преди срещата си със Си Дзинпин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп загуби търговската война, която започна с Китай, още преди срещата си с китайския президент Си Дзинпин. Това мнение изрази The New York Times (NYT) в своя редакционна статия.

„Най-важните двустранни отношения в света днес са отношенията между САЩ и Китай и Тръмп е допуснал грешки в тях“, се казва в статията. NYT смята, че американският президент е започнал търговска война, която Вашингтон не може да спечели, което в крайна сметка ще отслаби американското влияние.

Вестникът предполага, че Тръмп е вярвал, че може да окаже натиск върху Пекин, защото Съединените щати изнасят повече за Китай, отколкото купуват от него. Въпреки това, продължава вестникът, Китай може да купува по-голямата част от това, което купува от Съединените щати, като соя, от други места, а Китай, като най-голям доставчик на редкоземни метали, може просто да остави американците без алтернативни източници на доставки. „Икономиката на Съединените щати зависи от китайските редкоземни метали много повече, отколкото Китай от американската соя“, твърди NYT.

Ню Йорк Таймс посочва, че действията на Тръмп са довели до това Китай да превърне контрола си върху редкоземните метали в оръжие, което „ще бъде държано за неопределено време“. САЩ са „като тояга“.

Вестникът прогнозира, че след срещата между Тръмп и Си Дзинпин САЩ ще намалят тарифите, докато Китай ще спре ограниченията върху износа на редкоземни метали и ще възобнови покупките на соя. „Това може да изглежда като връщане към статуквото отпреди търговската война, но по-скоро прилича на наша капитулация и отслабване на позицията ни след конфликта, който започнахме“, смята вестникът.

Разговорите между Си Дзинпин и Тръмп се проведоха в Пусан, Южна Корея, и продължиха 1 час и 40 минути. В началото на срещата Си Дзинпин призова за прогресивно развитие на двустранните отношения. Той отбеляза също, че китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус за разрешаване на основните търговско-икономически противоречия. Тръмп от своя страна нарече срещата „прекрасна“ след нея. Преди тези разговори Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха през 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, Япония. Източник: tass.ru


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 2 Отговор
    Сащ са огромна психиатрична клиника и главното психо Бай Дъмп е началник на клиниката

    13:13 30.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    Китай спря редкоземните минерали и Тръмп капитулира.

    Коментиран от #3

    13:14 30.10.2025

  • 3 Луд умора няма

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Изпушил си кафеджия, иди на доктор.

    13:15 30.10.2025

  • 4 Новината че няма съвместна

    10 0 Отговор
    Пресконференция не са обнадеждаващи?🤔

    За един час и 0:40 минути не са могли само да преминат през протоколните statements, изглежда Китайската Панда, Мистър Си е дръпнал Шалтерът на срещата още преди да започне, бай Дончо само би път до Поднебесната.

    13:20 30.10.2025

  • 5 Хахаха

    4 3 Отговор
    Статията е писана от журналист и медия, които са дна демоНкратите.
    Идва огромен скандал в САЩ.
    Администарцията на Байдън е подслушвала най-малко 20 % от републиканските конгресмени и сенатори, като в допълнение незаконно са следели хиляди американци и са имали достъп до банкови сметки.

    Половината конгресмени и сенатори на демоНкратите са хора за затвора!

    Оставете Тръмп и Китай ... Тръмп и тях ще оправи

    Коментиран от #10, #11

    13:20 30.10.2025

  • 6 Сзо

    15 0 Отговор
    Все пак човека написал книга за изкуството за водене на война е китаец. Дори и да е търговска война, принципите са същите. А Китай е държава на хиляди години, докато сащ са само на 250. Няма как да спечелят срещу Китай.

    13:27 30.10.2025

  • 7 По м/у другото, нещо много важно,

    7 0 Отговор
    Китай спря внос на Соя от Америка.
    Зеро кг. Соя внесени от Съединените Щати.

    13:28 30.10.2025

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    Хм. Що ми се вижда, че бай Тръмпа нещо ухажва бай Сизинпина?

    13:31 30.10.2025

  • 9 Открийте 10те разлики

    0 5 Отговор
    С Тръмп Си преговаря, а с Пу нарежда

    13:36 30.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Германски експерт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Най-долу на статията пише кой е източника. Поради т@.пия коректор на сайта, не мога да го постна.

    Верно ли ТАСС е на щатските демонократи?

    13:52 30.10.2025