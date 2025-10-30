Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че „структурната слабост“ на германската икономика остава и се застъпи за реформи, за да я изведе от кризата.

„Подновената стагнация на БВП през третото тримесечие на 2025 г. показва продължаващата структурна слабост на германската икономика“, каза Райхе, според информационната агенция DPA. „Докато неотдавнашното подобрение на показателите за доверие сочи известно икономическо възстановяване в края на годината, рисковете остават високи, особено поради продължаващата несигурност в търговската политика и надвисналите проблеми с доставките на полупроводници и редкоземни елементи“, добави тя.

В тази връзка министърът се застъпи за структурни реформи, за да постави икономиката на път към растеж. „Сега трябва да реформираме системите за социално осигуряване, значително да намалим бюрокрацията, да увеличим устойчивостта на веригите за доставки, да разширим предлагането на работна ръка и да гарантираме устойчивостта на публичните бюджети“, заяви тя. Според Райхе, германското правителство ще продължи да работи последователно в тази посока.

През 2025 г. се очаква само минимален икономически растеж от 0,2%. „Това прави още по-важно да се укрепят основите на конкурентоспособността и растежа сега чрез целенасочени структурни реформи“, заключи тя.

По-рано Федералната статистическа служба на Германия съобщи, че БВП на Германия през третото тримесечие, коригиран спрямо ценовите, сезонните и календарните корекции, е останал непроменен в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. На 14 октомври агенцията съобщи, че инфлацията през септември е достигнала 2,4% на годишна база, което е най-високото ниво през 2025 г.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално причинена от пандемията от COVID-19, тя се влоши след прекъсването на доставките на руски газ. По-рано членове на правителствения експертен съвет по икономическо развитие преразгледаха надолу прогнозата си за икономическия растеж на Германия през 2025 г. Страната е изправена пред трета поредна година на рецесия.