Revolut започна масово да замразява сметките на руски граждани

Популярната финтех банка Revolut внезапно започна масово да замразява сметките на руски граждани, дори на тези, които живеят в Европа от години с дългосрочни визи.
В нощта на 1 ноември клиентите започнаха да получават писма: покажете европейския си паспорт или разрешение за пребиваване или се сбогувайте с парите си, съобщава телеграм каналът "Черние очки".
Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно – което прави невъзможно депозирането, тегленето или харченето на нито един цент.
Банката официално оправдава това, позовавайки се на новия, 19-ти пакет от антируски санкции на ЕС, който забранява на финансовите институции да обслужват руснаци и беларуси без европейски документи.
По същество това е пълна паспортна чистка на клиентите. Revolut, изглежда, е решила да играе ролята не на банка, а на изпълнител на санкциите на ЕС.
1 Путин многходовия
21:09 01.11.2025
2 Един
По гнусно фашистко действие от това да окрадеш парите на обикновения човек... ПЛЮЯ НА "СЪЮЗА ВИ!
21:09 01.11.2025
3 Наблюдател
21:10 01.11.2025
4 Ветеран от Протеста
21:10 01.11.2025
5 Зфлр
21:11 01.11.2025
6 Един
До коментар #1 от "Путин многходовия":Да по-план е, само че си прекалено ограничен, за да видиш цялата картина!
Утре ще замразяват и твоите пари, ще крадат и от теб! Или мислиш, че като си послушен и верен на партията ще ти се размине... ах извинете - както казах в началото мисленето не е твоя сила!
21:11 01.11.2025
7 ?????
Обикновени крадци.
А на Револют коя им е националната дестинация?
21:12 01.11.2025
8 Русофил
21:14 01.11.2025
10 Ветеран от Протеста
До коментар #6 от "Един":Руския Нацистки Октопод , вкопчил се в Европейската икономика като вреден паразит си получава заслуженото !!!
21:16 01.11.2025
11 Хохо Бохо
21:16 01.11.2025
12 Айде и Революта замина
До коментар #1 от "Путин многходовия":като ПейПал и разни други. Който иска да рискува !
21:17 01.11.2025
13 гост
До коментар #2 от "Един":Собственика и основател на Револют е латвиец , мисля че някой от родителите му беше имал проблеми с рашистите , сигурно с нетърпение е чакал точно тези санкции ! А иначе точно така трябва , всичко руско , държавно или частно в ЕС трябва да се конфискува и предаде на Украйна ! НЕМЕДЛЕННО ! Да ме разбереш !
21:17 01.11.2025
14 дядо поп
21:17 01.11.2025
15 Естония
До коментар #7 от "?????":То само като чуеш и бягай !
21:18 01.11.2025
16 бая бг си държат парите при револт
21:19 01.11.2025
17 Помак
21:19 01.11.2025
19 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":За това ли крадат от парите на обикновенни хора, живеещи от години извън Русия и не подкрепящи Путин? Кражбата си е кражба независимо от мотивите. Частната собственост е неприкосновена освен в диктатурите. Нима твърдите, че ЕС е диктатура? Щото аз го твърдя.
21:19 01.11.2025
20 д-р Гълъбова
До коментар #13 от "гост":Забравил си да си вземеш хапчетета.
21:21 01.11.2025
21 Хахаха
До коментар #2 от "Един":С тази разлика че цифровата Рубла влиза в слила след няколко месеца !
А пък ние глупавите европейци под дигитално робство чак 2029 година, и то за да се избавим от Виза и Мастеркард …
21:21 01.11.2025
22 Да ти го напиша
До коментар #17 от "Помак":Като не можеш да работиш с ит продукти, стой си в краварника при дебелогьзата ти кадъна...
21:22 01.11.2025
23 Механик
Повечето ми близки, дето го ползваха до преди 2 години се отказаха и го зае...ха.
21:23 01.11.2025
24 Ветеран от Протеста
До коментар #19 от "Хохо Бохо":Изглежда четеш,но не разбираш чети тука " ...покажете европейския си паспорт или разрешение за пребиваване в ЕС ..." Ако намериш в кухнята си четири престъпника ,да ядат и пият без да си ги поканил ,какво ще предприемеш ???
21:23 01.11.2025
25 Ти си пълна тъпейка
До коментар #9 от "Бикът от Шри Ланка":Откачен тъпанар, който трябва да бъде въдворен.
21:24 01.11.2025
27 Пиши я бегала тая банка
21:25 01.11.2025
29 АБВ
21:27 01.11.2025
30 Да ти го напиша
До коментар #29 от "АБВ":Дадоха срок, ти не четеш ли ...
21:28 01.11.2025
31 Помак
До коментар #22 от "Да ти го напиша":Ей брао ..кефиш ли се п...ьо от това което ми написа ,а ..хи хи
21:29 01.11.2025
32 Бикът от Шри Ланка
До коментар #25 от "Ти си пълна тъпейка":СЕЕЕКС И ЛАБУТ ЗА ТАКИВА ДЕБИЛИ КАТО ТЕБ
21:30 01.11.2025
33 Хохо Бохо
21:30 01.11.2025
35 Последния Шоп
До коментар #33 от "Хохо Бохо":Съветвам те да оставиш карта къде си заровил златото ,преди да отидеш на фронта.Безплатен съвет !!
21:34 01.11.2025
37 Хохо Бохо
До коментар #24 от "Ветеран от Протеста":Що? Ти много ли разбираш? След като парите са внесени преди регулацията трябва да бъдат върнати!!! Може да им откажат разни услуги но наличните пари трябва да бъдат върнати. И няма закон или право който да позволява подобна кражба. Няма. Най-малкото трябва да бъде даден гратисен период за да се изтеглят тези пари
21:35 01.11.2025
38 гост
До коментар #27 от "Пиши я бегала тая банка":След войната тази банка ще е най-търсената в Украйна , а в ЕС вече е в десетката !! За твой ужас ! Току що откри офис небостъргач в центъра на Лондон и взе световен лиценз за всички видове банкови услуги плюс инвестиционен посредник !
21:36 01.11.2025
39 Да ти го напиша
До коментар #31 от "Помак":Не знам кой е тъп,но всички помаци ,сте бая тъпи .
21:36 01.11.2025
40 си дзън
До коментар #3 от "Наблюдател":Руснаците нямат пари, защото са или откраднати, или са рубли. Пък и те са свикнали на купони
и парите за тях са без значение.
21:36 01.11.2025
41 Хахахаха
21:36 01.11.2025
42 АБВ
До коментар #30 от "Да ти го напиша":"Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно – което прави невъзможно депозирането, тегленето или харченето на нито един цент."
Какво значи според теб "Сметките вече са спрени..." Спряна сметка ?! Дейностите със сметки са няколко - да правиш преводи и да получаваш преводи, два внасяш пари и да теглиш пари. Какво ВЕЧЕ Е спряно ?
Сега съм на две ракии, но утре на бистър ум приключвам с Револют. Ще си ползвам екстрата на Пощенска, казва се "Супер сметка" за която при определени условия не се дължи такса за обслужване, а банката ти плаща такава такса.
21:38 01.11.2025
44 Да ти го напиша
До коментар #34 от "Ти си елементарен манипулатор":Руски евреин е. Който няма нищо вече общо с Русия...
21:39 01.11.2025
46 Смешки
До коментар #29 от "АБВ":Гольо приключвал с Революта🤣🤣
21:39 01.11.2025
49 Да ти го напиша
До коментар #42 от "АБВ":Ползвай каквото искаш...
За мен си ми е добре..
21:40 01.11.2025
50 ХАХАХА😂
До коментар #42 от "АБВ":Утре ще си на три ракии, и Революта ще приключи с тебе унчо👍
21:41 01.11.2025
51 След време
21:42 01.11.2025
52 си дзън
До коментар #42 от "АБВ":След финансовото прогонване на руснаците от ЕС следва и физическото.
Накрая и на тези с два паспорта.
21:42 01.11.2025
53 Да ти го напиша
До коментар #31 от "Помак":Помаче тъпо ,айде лагай си . Че имаш работа, имаш 2 крави, едната е кадъната, другата обикновена крава..
21:43 01.11.2025
54 ХАХАХА😂
До коментар #23 от "Механик":Смешник.
21:44 01.11.2025
55 Втори
До коментар #2 от "Един":Русия утанула!
21:46 01.11.2025
56 Помак
До коментар #53 от "Да ти го напиша":Дообре ама и ти се Кефиш че ми пишеш пр ..ьо
21:49 01.11.2025
59 Ветеран от Протеста
До коментар #46 от "Смешки ":, Revolut има над 50 милиона абонати .В България са един милион и правят по 24 милиона транзакции месечно...Без тоя цървул на две ракии остават 999 999 клиента .Каква загуба за Revolut.
21:51 01.11.2025
61 Браво!
21:54 01.11.2025
62 Да ти го напиша
До коментар #59 от "Ветеран от Протеста":И,се умножават в клиентите в ЕС. Revolut, ще го пребъде и без такива като абв.
21:55 01.11.2025
63 Да ти го напиша
До коментар #56 от "Помак":Да обръснеш мустака на кадъната..
И,да и купиш нови шалвари...
21:57 01.11.2025
64 Политкоректен
21:57 01.11.2025
65 7777
21:58 01.11.2025
66 гост
До коментар #27 от "Пиши я бегала тая банка":Revolut открива глобален централен офис в Лондон и очертава пътя си към 100 милиона клиенти ! Revolut направи нова важна крачка в развитието си, като откри глобалния си централен офис в лондонския финансов квартал Canary Wharf. С този ход финтех гигантът не само засилва позициите си във Великобритания, но и поставя основите на следващата си амбициозна цел – достигане на 100 милиона клиенти до средата на 2027 г. Днес Revolut обслужва над 65 милиона потребители по света, включително 12 милиона във Великобритания. Планът на компанията е до 2030 г. да навлезе на повече от 30 нови пазара, като за целта ще бъдат инвестирани над 11,5 млрд. евро през следващите пет години. Очакванията са тези инвестиции да доведат до създаването на 10 000 нови работни места в глобален мащаб.
21:59 01.11.2025