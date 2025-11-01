Новини
Revolut започна масово да замразява сметките на руски граждани

Revolut започна масово да замразява сметките на руски граждани

1 Ноември, 2025 21:05 1 118 66

  • revolut-
  • украинци-
  • сметки-
  • забрана-
  • паспорт

Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно

Revolut започна масово да замразява сметките на руски граждани - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярната финтех банка Revolut внезапно започна масово да замразява сметките на руски граждани, дори на тези, които живеят в Европа от години с дългосрочни визи.

В нощта на 1 ноември клиентите започнаха да получават писма: покажете европейския си паспорт или разрешение за пребиваване или се сбогувайте с парите си, съобщава телеграм каналът "Черние очки".

Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно – което прави невъзможно депозирането, тегленето или харченето на нито един цент.

Банката официално оправдава това, позовавайки се на новия, 19-ти пакет от антируски санкции на ЕС, който забранява на финансовите институции да обслужват руснаци и беларуси без европейски документи.

По същество това е пълна паспортна чистка на клиентите. Revolut, изглежда, е решила да играе ролята не на банка, а на изпълнител на санкциите на ЕС.


  • 1 Путин многходовия

    17 13 Отговор
    Всичко е по план.

    Коментиран от #6, #12

    21:09 01.11.2025

  • 2 Един

    45 12 Отговор
    ДИГИТАЛНОТО РОБСТВО ВИ ГО ПОКАЗВАТ НАГЛЕДНО! - РЪКОПЛЯСКАЙТЕ УТРЕ Е ВАШИЯТ РЕД!
    По гнусно фашистко действие от това да окрадеш парите на обикновения човек... ПЛЮЯ НА "СЪЮЗА ВИ!

    Коментиран от #13, #21, #55

    21:09 01.11.2025

  • 3 Наблюдател

    38 10 Отговор
    Целият свят гледа и си записва. При крадци никой няма да си държи парите.

    Коментиран от #40

    21:10 01.11.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    13 23 Отговор
    Войната срещу Путлерофашизма !!!

    Коментиран от #19

    21:10 01.11.2025

  • 5 Зфлр

    36 10 Отговор
    Тъй, тъй.... Революта май ще гризе дървото.

    Коментиран от #18

    21:11 01.11.2025

  • 6 Един

    25 8 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многходовия":

    Да по-план е, само че си прекалено ограничен, за да видиш цялата картина!
    Утре ще замразяват и твоите пари, ще крадат и от теб! Или мислиш, че като си послушен и верен на партията ще ти се размине... ах извинете - както казах в началото мисленето не е твоя сила!

    Коментиран от #10

    21:11 01.11.2025

  • 7 ?????

    31 6 Отговор
    Кво да кажеш?
    Обикновени крадци.
    А на Револют коя им е националната дестинация?

    Коментиран от #15

    21:12 01.11.2025

  • 8 Русофил

    10 21 Отговор
    Чудесна новина. Ограничи руснак- помогни на Русия!

    21:14 01.11.2025

  • 10 Ветеран от Протеста

    13 19 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Руския Нацистки Октопод , вкопчил се в Европейската икономика като вреден паразит си получава заслуженото !!!

    21:16 01.11.2025

  • 11 Хохо Бохо

    21 12 Отговор
    Сбогом Револют! Парите само в кеш и на ръка. Дигиталното робство е факт.

    Коментиран от #57, #60

    21:16 01.11.2025

  • 12 Айде и Революта замина

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многходовия":

    като ПейПал и разни други. Който иска да рискува !

    21:17 01.11.2025

  • 13 гост

    13 28 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Собственика и основател на Револют е латвиец , мисля че някой от родителите му беше имал проблеми с рашистите , сигурно с нетърпение е чакал точно тези санкции ! А иначе точно така трябва , всичко руско , държавно или частно в ЕС трябва да се конфискува и предаде на Украйна ! НЕМЕДЛЕННО ! Да ме разбереш !

    Коментиран от #20, #34

    21:17 01.11.2025

  • 14 дядо поп

    22 11 Отговор
    Чудната "световна" банка на Литва си подписва смъртната присъда.

    21:17 01.11.2025

  • 15 Естония

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    То само като чуеш и бягай !

    21:18 01.11.2025

  • 16 бая бг си държат парите при револт

    14 3 Отговор
    не е сигурно при фалит дали са им гарантирани до 100 хиляди евро лимит който не е променян поне 15г въпреки двойното поскъпване и повече от тогава

    21:19 01.11.2025

  • 17 Помак

    11 5 Отговор
    Тези револют съществуват благодарение на ромската неграмотност и опити за хитруване ..

    Коментиран от #22

    21:19 01.11.2025

  • 19 Хохо Бохо

    26 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    За това ли крадат от парите на обикновенни хора, живеещи от години извън Русия и не подкрепящи Путин? Кражбата си е кражба независимо от мотивите. Частната собственост е неприкосновена освен в диктатурите. Нима твърдите, че ЕС е диктатура? Щото аз го твърдя.

    Коментиран от #24

    21:19 01.11.2025

  • 20 д-р Гълъбова

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Забравил си да си вземеш хапчетета.

    21:21 01.11.2025

  • 21 Хахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    С тази разлика че цифровата Рубла влиза в слила след няколко месеца !
    А пък ние глупавите европейци под дигитално робство чак 2029 година, и то за да се избавим от Виза и Мастеркард …

    21:21 01.11.2025

  • 22 Да ти го напиша

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Помак":

    Като не можеш да работиш с ит продукти, стой си в краварника при дебелогьзата ти кадъна...

    Коментиран от #31

    21:22 01.11.2025

  • 23 Механик

    10 3 Отговор
    Revolut отдавна не е нищо особено и не предлага нищо улесняващо.
    Повечето ми близки, дето го ползваха до преди 2 години се отказаха и го зае...ха.

    Коментиран от #26, #54

    21:23 01.11.2025

  • 24 Ветеран от Протеста

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    Изглежда четеш,но не разбираш чети тука " ...покажете европейския си паспорт или разрешение за пребиваване в ЕС ..." Ако намериш в кухнята си четири престъпника ,да ядат и пият без да си ги поканил ,какво ще предприемеш ???

    Коментиран от #37

    21:23 01.11.2025

  • 25 Ти си пълна тъпейка

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бикът от Шри Ланка":

    Откачен тъпанар, който трябва да бъде въдворен.

    Коментиран от #28, #32

    21:24 01.11.2025

  • 27 Пиши я бегала тая банка

    12 5 Отговор
    След войната тая банка ще е фалирала

    Коментиран от #38, #66

    21:25 01.11.2025

  • 29 АБВ

    12 3 Отговор
    В една банкова система най-важното е доверието. Загуби ли се, не ми се мисли за последиците. Благодаря на Факти, че публикуваха тази новина. Приключвам с Револют, но не от солидарност с руснаците, а с оглед собствената ми финансова сигурност. Ако това бе почтена банка, можеха да поставят срок за закриване на сметките и след изтичането му да спрат обслужването на руснаци без европейски документи. Без значение е, че такива руснаци в ЕС са пренебрежимо малко.

    Коментиран от #30, #43, #46

    21:27 01.11.2025

  • 30 Да ти го напиша

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "АБВ":

    Дадоха срок, ти не четеш ли ...

    Коментиран от #42

    21:28 01.11.2025

  • 31 Помак

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Да ти го напиша":

    Ей брао ..кефиш ли се п...ьо от това което ми написа ,а ..хи хи

    Коментиран от #39, #53

    21:29 01.11.2025

  • 32 Бикът от Шри Ланка

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ти си пълна тъпейка":

    СЕЕЕКС И ЛАБУТ ЗА ТАКИВА ДЕБИЛИ КАТО ТЕБ

    Коментиран от #36

    21:30 01.11.2025

  • 33 Хохо Бохо

    4 3 Отговор
    Ако имате излишни пари купувайте злато. Забравете за банки, имоти и акции. Тиквата усеща от къде дуа ветера и за тва чекмеджето е пълно с кеш и злато. Златото магнитски не го лови, кешовицата също. Утре ще решат да ви пратят на фронта и ако правителството откаже или обяви неутралитет ще резнат всички банки и виртуалните ви пари ще изчезнат. Имоти трудно се продават по време на криза. Та злато и кеш само

    Коментиран от #35

    21:30 01.11.2025

  • 35 Последния Шоп

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    Съветвам те да оставиш карта къде си заровил златото ,преди да отидеш на фронта.Безплатен съвет !!

    21:34 01.11.2025

  • 37 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от Протеста":

    Що? Ти много ли разбираш? След като парите са внесени преди регулацията трябва да бъдат върнати!!! Може да им откажат разни услуги но наличните пари трябва да бъдат върнати. И няма закон или право който да позволява подобна кражба. Няма. Най-малкото трябва да бъде даден гратисен период за да се изтеглят тези пари

    21:35 01.11.2025

  • 38 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пиши я бегала тая банка":

    След войната тази банка ще е най-търсената в Украйна , а в ЕС вече е в десетката !! За твой ужас ! Току що откри офис небостъргач в центъра на Лондон и взе световен лиценз за всички видове банкови услуги плюс инвестиционен посредник !

    Коментиран от #48

    21:36 01.11.2025

  • 39 Да ти го напиша

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Помак":

    Не знам кой е тъп,но всички помаци ,сте бая тъпи .

    Коментиран от #45

    21:36 01.11.2025

  • 40 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Руснаците нямат пари, защото са или откраднати, или са рубли. Пък и те са свикнали на купони
    и парите за тях са без значение.

    21:36 01.11.2025

  • 41 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Путлера каза - санкциите не работят! Сега да плаща парите на хората! Да си ги искат от него. Заради него не могат да си ползват парите.

    21:36 01.11.2025

  • 42 АБВ

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да ти го напиша":

    "Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно – което прави невъзможно депозирането, тегленето или харченето на нито един цент."

    Какво значи според теб "Сметките вече са спрени..." Спряна сметка ?! Дейностите със сметки са няколко - да правиш преводи и да получаваш преводи, два внасяш пари и да теглиш пари. Какво ВЕЧЕ Е спряно ?
    Сега съм на две ракии, но утре на бистър ум приключвам с Револют. Ще си ползвам екстрата на Пощенска, казва се "Супер сметка" за която при определени условия не се дължи такса за обслужване, а банката ти плаща такава такса.

    Коментиран от #49, #50, #52

    21:38 01.11.2025

  • 44 Да ти го напиша

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ти си елементарен манипулатор":

    Руски евреин е. Който няма нищо вече общо с Русия...

    21:39 01.11.2025

  • 46 Смешки ​

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "АБВ":

    Гольо приключвал с Революта🤣🤣

    Коментиран от #59

    21:39 01.11.2025

  • 49 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    Ползвай каквото искаш...
    За мен си ми е добре..

    21:40 01.11.2025

  • 50 ХАХАХА😂

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    Утре ще си на три ракии, и Революта ще приключи с тебе унчо👍

    21:41 01.11.2025

  • 51 След време

    0 1 Отговор
    Така бяха и евреите през ВСВ със сметки в швейцарски банки. След 50 год. им върнаха депозитите. Много от тях са имали и спестовни застраховки. Сега се водят дела и за тях със застрахователните компании.

    21:42 01.11.2025

  • 52 си дзън

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    След финансовото прогонване на руснаците от ЕС следва и физическото.
    Накрая и на тези с два паспорта.

    21:42 01.11.2025

  • 53 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Помак":

    Помаче тъпо ,айде лагай си . Че имаш работа, имаш 2 крави, едната е кадъната, другата обикновена крава..

    Коментиран от #56

    21:43 01.11.2025

  • 54 ХАХАХА😂

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Смешник.

    21:44 01.11.2025

  • 55 Втори

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Русия утанула!

    21:46 01.11.2025

  • 56 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да ти го напиша":

    Дообре ама и ти се Кефиш че ми пишеш пр ..ьо

    Коментиран от #63

    21:49 01.11.2025

  • 59 Ветеран от Протеста

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Смешки ​":

    , Revolut има над 50 милиона абонати .В България са един милион и правят по 24 милиона транзакции месечно...Без тоя цървул на две ракии остават 999 999 клиента .Каква загуба за Revolut.

    Коментиран от #62

    21:51 01.11.2025

  • 61 Браво!

    3 1 Отговор
    Респект за Револют. Става любимата ми банка.

    21:54 01.11.2025

  • 62 Да ти го напиша

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ветеран от Протеста":

    И,се умножават в клиентите в ЕС. Revolut, ще го пребъде и без такива като абв.

    21:55 01.11.2025

  • 63 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Помак":

    Да обръснеш мустака на кадъната..
    И,да и купиш нови шалвари...

    21:57 01.11.2025

  • 64 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Ами тези дето се радват по-долу бих ги посъветвал да помислят за собствените си пари. И как някой може да им ги вземе просто така без НИКАКВА основателна причина. Просто щом утре някой обяви, че българите са лоши хора.

    21:57 01.11.2025

  • 65 7777

    0 0 Отговор
    Който не уважава чуждата собственост, окупира и заграбва чужди територии и нарушава собствените си международни договори, ще бъде третиран като безправно псе. Същото ги очаква и съучастниците му, които разпространяват пропагандата му. Гнилият западен интернет помни всичко.

    21:58 01.11.2025

  • 66 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пиши я бегала тая банка":

    Revolut открива глобален централен офис в Лондон и очертава пътя си към 100 милиона клиенти ! Revolut направи нова важна крачка в развитието си, като откри глобалния си централен офис в лондонския финансов квартал Canary Wharf. С този ход финтех гигантът не само засилва позициите си във Великобритания, но и поставя основите на следващата си амбициозна цел – достигане на 100 милиона клиенти до средата на 2027 г. Днес Revolut обслужва над 65 милиона потребители по света, включително 12 милиона във Великобритания. Планът на компанията е до 2030 г. да навлезе на повече от 30 нови пазара, като за целта ще бъдат инвестирани над 11,5 млрд. евро през следващите пет години. Очакванията са тези инвестиции да доведат до създаването на 10 000 нови работни места в глобален мащаб.

    21:59 01.11.2025