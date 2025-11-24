Новини
Индонезия няма да внася повече ориз

24 Ноември, 2025 15:51

Причината е свръхрезерв

Индонезия няма да внася повече ориз - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индонезийският президент обяви забрана за внос на ориз, според информационната агенция Antara.

„Президентът Прабово Субианто обяви забрана за внос на ориз“, заяви индонезийският министър на земеделието Анди Амран Сюлейман. Според министъра на земеделието, страната няма нужда от внос благодарение на големите си резерви и прогнозираното производство от 34,8 милиона тона през 2025 г. Той също така подчерта, че правителството ще предотврати всеки опит за внос на ориз, особено по незаконен начин.

Министърът отбеляза, че забраната за внос вече оказва влияние върху световните цени: оризът от Виетнам и Тайланд е по-евтин.


Индонезия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    10 1 Отговор
    Миленоооооо! Мисиркооооо! Какво е това заглавие ве???

    Коментиран от #4

    15:53 24.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    Афтурке, Вече на колко КУРвоазиетА си 🤔❓

    15:55 24.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор
    Индонезийския няма да внася.....😄

    15:55 24.11.2025

  • 4 И аз това

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    ...се питам ?!?!

    16:12 24.11.2025

  • 5 Бай Курти

    6 0 Отговор
    Какъвто и да е ,,индонезийскиЯ"...трябваше да бъде поне с ПЪЛЕН ЧЛЕН ,защото се явява...ПОДЛОГ...

    Коментиран от #6

    16:16 24.11.2025

  • 6 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Курти":

    Е тя пълния член го е наLAPALA под масата на шефа, затова прави грешки!

    17:48 24.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    ЩО ЧАК СЕГА ЛИ РАЗБРАХА
    ЧЕ ЦЯЛ ЖИВОТ СА ЯЛИ САМО...ГАРНИТУРА...

    18:03 24.11.2025