Индонезия няма да внася повече ориз

Индонезийският президент обяви забрана за внос на ориз, според информационната агенция Antara.

„Президентът Прабово Субианто обяви забрана за внос на ориз“, заяви индонезийският министър на земеделието Анди Амран Сюлейман. Според министъра на земеделието, страната няма нужда от внос благодарение на големите си резерви и прогнозираното производство от 34,8 милиона тона през 2025 г. Той също така подчерта, че правителството ще предотврати всеки опит за внос на ориз, особено по незаконен начин.

Министърът отбеляза, че забраната за внос вече оказва влияние върху световните цени: оризът от Виетнам и Тайланд е по-евтин.