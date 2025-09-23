Новини
ЕС може да забрани на своите компании да инвестират в специалните икономически зони на Русия

23 Септември, 2025 15:20 584 8

Също така може да им бъде забранено да правят бизнес с пристанища, разположени извън ЕС

ЕС може да забрани на своите компании да инвестират в специалните икономически зони на Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Като част от 19-ия пакет антируски санкции, Европейският съюз иска да забрани на европейски компании да инвестират в специални икономически зони (СИЗ) в Русия, съобщи Politico, позовавайки се на проект за предложение за ограничителни мерки.

Според изданието, ЕС иска също да забрани на компаниите да презастраховат руски кораби и самолети в продължение на 5 години след продажбата им. На европейските компании може също да бъде забранено да правят бизнес с пристанища, разположени извън Европейския съюз, „ако те се използват за продажба на военно оборудване, като ракети, или за заобикаляне на тавана на цените на петрола, установен от Г-7“, отбелязва изданието.

Източник: tass.ru


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    ЕС може да изгони всички руснаци от ЕС.

    Коментиран от #5

    15:22 23.09.2025

  • 2 Демокрацията

    12 0 Отговор
    на отворените врати и на мостовете свързващи страните се изпари.

    15:22 23.09.2025

  • 3 честен ционист

    2 10 Отговор
    В България има над 100000 спящи фирми със собственици руски граждани.

    15:22 23.09.2025

  • 4 Пейо

    11 0 Отговор
    Тоест иска се на думи да е демокрация, но на дела да си е режим

    15:24 23.09.2025

  • 5 честен ционист

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Само България от началото на СВО 2022 год до днес пусна в Шенген над 50000 руснака с придобито българско гражданство. Статистиката по отношение, колко руски граждани са придобили българско поданство, преди СВО е неизвестна.

    Коментиран от #6, #7

    15:26 23.09.2025

  • 6 Полека бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    2 милиона и половина са.

    15:39 23.09.2025

  • 7 си дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Едно годишно данъче от 100евро/м2 за руските имоти в БГ и вързваме бюджета.

    15:41 23.09.2025

  • 8 Един

    3 0 Отговор
    ЕС върви към все по-безумна диктатура!
    Края на диктаторите е ясен! И колкото по-бързо престанем да сме част от тази престъпна организация - толкова по-добре!

    15:44 23.09.2025