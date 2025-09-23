ЕС може да забрани на своите компании да инвестират в специалните икономически зони на Русия

Като част от 19-ия пакет антируски санкции, Европейският съюз иска да забрани на европейски компании да инвестират в специални икономически зони (СИЗ) в Русия, съобщи Politico, позовавайки се на проект за предложение за ограничителни мерки.
Според изданието, ЕС иска също да забрани на компаниите да презастраховат руски кораби и самолети в продължение на 5 години след продажбата им. На европейските компании може също да бъде забранено да правят бизнес с пристанища, разположени извън Европейския съюз, „ако те се използват за продажба на военно оборудване, като ракети, или за заобикаляне на тавана на цените на петрола, установен от Г-7“, отбелязва изданието.
Източник: tass.ru
До коментар #1 от "си дзън":Само България от началото на СВО 2022 год до днес пусна в Шенген над 50000 руснака с придобито българско гражданство. Статистиката по отношение, колко руски граждани са придобили българско поданство, преди СВО е неизвестна.
До коментар #5 от "честен ционист":2 милиона и половина са.
До коментар #5 от "честен ционист":Едно годишно данъче от 100евро/м2 за руските имоти в БГ и вързваме бюджета.
Края на диктаторите е ясен! И колкото по-бързо престанем да сме част от тази престъпна организация - толкова по-добре!
