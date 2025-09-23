ЕС може да забрани на своите компании да инвестират в специалните икономически зони на Русия

Като част от 19-ия пакет антируски санкции, Европейският съюз иска да забрани на европейски компании да инвестират в специални икономически зони (СИЗ) в Русия, съобщи Politico, позовавайки се на проект за предложение за ограничителни мерки.

Според изданието, ЕС иска също да забрани на компаниите да презастраховат руски кораби и самолети в продължение на 5 години след продажбата им. На европейските компании може също да бъде забранено да правят бизнес с пристанища, разположени извън Европейския съюз, „ако те се използват за продажба на военно оборудване, като ракети, или за заобикаляне на тавана на цените на петрола, установен от Г-7“, отбелязва изданието.

Източник: tass.ru