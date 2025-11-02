Новини
Всички търсят дърва за огрев

Всички търсят дърва за огрев

2 Ноември, 2025 10:11 1 001 12

  • дърва-
  • огрев-
  • монтана

Цените на нарязаните и нацепени дърва в Монтанско достигат до 170 лева за кубик

Всички търсят дърва за огрев - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С наближаването на студените месеци, хората, които се отопляват на дърва, все още продължават да търсят материал за огрев. В Северозападна България вече "мирише на зима" и подготовката е в разгара си. Въпреки че според търговците търсенето намалява с всяка изминала година, цените на нацепените дърва варират между 150 и 170 лева за кубик.

75-годишната Цветана от село Благово и нейният съпруг вече са запалили печката в дома си в началото на октомври. За да изкарат зимните месеци, на възрастното семейство са им необходими между 10 и 12 кубика дърва, съобщава Нова телевизия.

"Това ни е вариантът да се отопляваме, защото ние сме възрастни хора", споделя Цветана. Тя припомня миналогодишната ситуация, когато токът е спрял за цяла седмица, и подчертава, че без печката на дърва е щяло да бъде невъзможно да се стоплят. Семейството само обработва дървата, като тази година са платили по 110 лева за кубик. За нея топлината от огъня си остава най-скъпата и уютна: "Топлината е съвсем друга. Както казват старите хора, огънят с медец".

В същото време, в дървопреработвателен склад в Монтана все още има заявки за дърва, макар и по-малко в сравнение с предишни години. Според търговците търсенето намалява с около 30% всяка година. "За момента има търсене, заявките се забавят малко заради метеорологичните условия, заради дъжда", обяснява един от тях.

Цената на нарязани и нацепени дърва в склада варира от 150 до 160 лева за кубик, в зависимост дали са от държавно горско стопанство или от частни гори. Най-търсените видове в региона са дъб, цер, габър и акация. Въпреки това, според търговеца, отоплението на дърва вече не излиза по-евтино от това на ток или газ, което е и основната причина хората все по-често да се насочват към алтернативни начини на отопление.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    8 5 Отговор
    Защо заблуждавате хората, много малко хора останаха на дърва, масово минаха на климатици. Кой ще се занимава да реже, ципи, носи, реди, чисти, зарежда, пали ама по рекламите е много ШИК камината с чорапа отгоре.

    Коментиран от #2

    10:16 02.11.2025

  • 2 бен Ходжа

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Много хора в малките градове още се отопляваме на дърва. С всички трудности, излиза по-евтино от отопление на климатик, особено за стари къщи без изолации и подобни. Иначе не знам кой търси сега дърва, като моите бяха доставени и приготвени още април/май. Ама някои хора в последния момент се сещат, че зимата идва.

    Коментиран от #4, #8

    10:19 02.11.2025

  • 3 БАНко

    7 5 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВСИЧКИ ТЪРСЯТ РУСКА ГАЗ , НО УРСУЛИТЕ , БАЙДЪНЧОВЦИ И РИЖЛЬОВЦИ НЕ ДАВАТ !!!

    Коментиран от #12

    10:20 02.11.2025

  • 4 Жоджата

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "бен Ходжа":

    Ами направи си изолация, сме ни Зи дограмата,вата под гипскартон.гипсокартон.

    10:26 02.11.2025

  • 5 бай ви тикван чекмеджаров

    5 2 Отговор
    за греене в зайчарника дърва ми не трябват
    имам си останали бая дървени чекмеджета
    инфлацията ги изпразни

    10:46 02.11.2025

  • 6 А колко от тези всички

    3 1 Отговор
    посадиха близките години поне едно дърво? Отговорът го знаем.

    Коментиран от #9

    10:52 02.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    За отопление с дърва и въглища Брюксел ще налага 400 евро глоба.

    Коментиран от #10, #11

    11:00 02.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 щом ти си

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "А колко от тези всички":

    поникнал значи отговора е ясен… не е лесно да се правиш на умен ! няма да е лошо да се осведомиш малко как се отглеждат горите и какво е необходимо за тяхното съществуване тогава може и да ти светне защо се режат!

    11:01 02.11.2025

  • 10 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Монтирай си фотоволтаик!

    11:02 02.11.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Бог - високо,Брюксел - далеко,ама явно си нямаш и хал хабер от География...и ти личи!

    11:35 02.11.2025

  • 12 и банко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "БАНко":

    ти ше даваш труneн гаz

    11:47 02.11.2025