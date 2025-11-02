Всички търсят дърва за огрев

С наближаването на студените месеци, хората, които се отопляват на дърва, все още продължават да търсят материал за огрев. В Северозападна България вече "мирише на зима" и подготовката е в разгара си. Въпреки че според търговците търсенето намалява с всяка изминала година, цените на нацепените дърва варират между 150 и 170 лева за кубик.
75-годишната Цветана от село Благово и нейният съпруг вече са запалили печката в дома си в началото на октомври. За да изкарат зимните месеци, на възрастното семейство са им необходими между 10 и 12 кубика дърва, съобщава Нова телевизия.
"Това ни е вариантът да се отопляваме, защото ние сме възрастни хора", споделя Цветана. Тя припомня миналогодишната ситуация, когато токът е спрял за цяла седмица, и подчертава, че без печката на дърва е щяло да бъде невъзможно да се стоплят. Семейството само обработва дървата, като тази година са платили по 110 лева за кубик. За нея топлината от огъня си остава най-скъпата и уютна: "Топлината е съвсем друга. Както казват старите хора, огънят с медец".
В същото време, в дървопреработвателен склад в Монтана все още има заявки за дърва, макар и по-малко в сравнение с предишни години. Според търговците търсенето намалява с около 30% всяка година. "За момента има търсене, заявките се забавят малко заради метеорологичните условия, заради дъжда", обяснява един от тях.
Цената на нарязани и нацепени дърва в склада варира от 150 до 160 лева за кубик, в зависимост дали са от държавно горско стопанство или от частни гори. Най-търсените видове в региона са дъб, цер, габър и акация. Въпреки това, според търговеца, отоплението на дърва вече не излиза по-евтино от това на ток или газ, което е и основната причина хората все по-често да се насочват към алтернативни начини на отопление.
1 Гост
Коментиран от #2
10:16 02.11.2025
2 бен Ходжа
До коментар #1 от "Гост":Много хора в малките градове още се отопляваме на дърва. С всички трудности, излиза по-евтино от отопление на климатик, особено за стари къщи без изолации и подобни. Иначе не знам кой търси сега дърва, като моите бяха доставени и приготвени още април/май. Ама някои хора в последния момент се сещат, че зимата идва.
Коментиран от #4, #8
10:19 02.11.2025
3 БАНко
Коментиран от #12
10:20 02.11.2025
4 Жоджата
До коментар #2 от "бен Ходжа":Ами направи си изолация, сме ни Зи дограмата,вата под гипскартон.гипсокартон.
10:26 02.11.2025
5 бай ви тикван чекмеджаров
имам си останали бая дървени чекмеджета
инфлацията ги изпразни
10:46 02.11.2025
6 А колко от тези всички
Коментиран от #9
10:52 02.11.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11
11:00 02.11.2025
9 щом ти си
До коментар #6 от "А колко от тези всички":поникнал значи отговора е ясен… не е лесно да се правиш на умен ! няма да е лошо да се осведомиш малко как се отглеждат горите и какво е необходимо за тяхното съществуване тогава може и да ти светне защо се режат!
11:01 02.11.2025
10 Видьо Видев
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Монтирай си фотоволтаик!
11:02 02.11.2025
11 оня с коня
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Бог - високо,Брюксел - далеко,ама явно си нямаш и хал хабер от География...и ти личи!
11:35 02.11.2025
12 и банко
До коментар #3 от "БАНко":ти ше даваш труneн гаz
11:47 02.11.2025