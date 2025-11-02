Всички търсят дърва за огрев

С наближаването на студените месеци, хората, които се отопляват на дърва, все още продължават да търсят материал за огрев. В Северозападна България вече "мирише на зима" и подготовката е в разгара си. Въпреки че според търговците търсенето намалява с всяка изминала година, цените на нацепените дърва варират между 150 и 170 лева за кубик.

75-годишната Цветана от село Благово и нейният съпруг вече са запалили печката в дома си в началото на октомври. За да изкарат зимните месеци, на възрастното семейство са им необходими между 10 и 12 кубика дърва, съобщава Нова телевизия.

"Това ни е вариантът да се отопляваме, защото ние сме възрастни хора", споделя Цветана. Тя припомня миналогодишната ситуация, когато токът е спрял за цяла седмица, и подчертава, че без печката на дърва е щяло да бъде невъзможно да се стоплят. Семейството само обработва дървата, като тази година са платили по 110 лева за кубик. За нея топлината от огъня си остава най-скъпата и уютна: "Топлината е съвсем друга. Както казват старите хора, огънят с медец".

В същото време, в дървопреработвателен склад в Монтана все още има заявки за дърва, макар и по-малко в сравнение с предишни години. Според търговците търсенето намалява с около 30% всяка година. "За момента има търсене, заявките се забавят малко заради метеорологичните условия, заради дъжда", обяснява един от тях.

Цената на нарязани и нацепени дърва в склада варира от 150 до 160 лева за кубик, в зависимост дали са от държавно горско стопанство или от частни гори. Най-търсените видове в региона са дъб, цер, габър и акация. Въпреки това, според търговеца, отоплението на дърва вече не излиза по-евтино от това на ток или газ, което е и основната причина хората все по-често да се насочват към алтернативни начини на отопление.