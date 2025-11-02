Новини
Малки трикове за големи икономии на парно

2 Ноември, 2025 10:15 983 8

Експерт съветва как да подготвим дома си за отоплителния сезон

Малки трикове за големи икономии на парно - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С наближаването на зимата и новината, че стотици хиляди столичани ще се радват на пуснато парно отопление от следващата седмица, темата за енергийната ефективност и намаляването на сметките излиза на дневен ред. Всички обичаме да е топло, но знаем ли как правилно да подготвим отоплителните уреди, за да запазим топлината вкъщи и да спестим пари? Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители", даде няколко ценни съвета за подготовка на отоплителните системи.

Подготовка на радиаторите

Първата и най-важна стъпка за абонатите на централно отопление е подготовката на радиаторите. Преди пускането на парното е препоръчително термостатните вентили да се завъртят на максимална степен, за да се улесни преминаването на топлата вода.

"Проблемът най-вече по високите етажи е, че трябва да се направи обезвъздушаване, защото понякога на последните етажи радиаторите остават доста хладни заради това, че има въздух", обясни Николов. Той уточни, че тази процедура не трябва да се извършва от всеки самостоятелно, а да бъде координирана с домоуправителя или отговорника за инсталацията в сградата.

Друг прост, но ефективен трик е редовното почистване на радиаторите. Дори тънък слой прах може да задържи топлината и да намали ефективността на уреда.

Малки трикове за големи икономии

Един от най-лесните начини за повишаване на енергийната ефективност е поставянето на топлоотразяващо фолио зад радиаторите, особено ако те са монтирани на външни стени. "То не струва скъпо, намира се във всяка железария, но върши чудесна работа. Еднократно усилие за поставянето му ще носи спестявания през годините. Няма да топлите толкова много стената навънка", съветва експертът.

Правилното използване на завесите също има значение. Вечер те трябва да се дърпат, за да служат като допълнителна изолация. През деня обаче е важно те да не покриват радиатора, тъй като това ще насочи топлината към прозореца, а не към стаята.

Как да проветряваме правилно?

Енергийно неефективен навик е оставянето на прозореца леко отворен "на ножичка" през целия ден. "Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат. Всъщност, така нито проветрявате качествено, нито задържате топлината в жилището", подчерта Николов. Правилният подход е да се отваря прозорецът широко за кратко време, 3-4 пъти на ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МНОГО Е ПРОСТО: за големи икономии

    4 3 Отговор
    на поното
    премахва се сградна инсталация или такса мощност което е същото
    и се плаща като тока и вода
    на отчетени показатели на топломерите

    тогава повечето хора от входа ще си спестят няколко стотин евро от тази такса на отоплителен сезон
    заради няколко заморничави дето не искат да се греят на ток и обличат топли дрехи
    въпреки че топлината по радиаторите и тръбите е слаба
    и тогава заморнчавата

    10:40 02.11.2025

  • 2 Никой

    7 0 Отговор
    Беше 20 лева сметката при социализма и - всички помним, че беше възможно да си по фанелка. Съразмерно със сегашните доходи - много е скъпо. Има натрупани задължения на някои домакинства - по 10 000 лева.

    10:43 02.11.2025

  • 3 за да платити допълнително 100лв

    4 1 Отговор
    е препоръчително термостатните вентили да се завъртят на максимална степен, за да се улесни преминаването на топлата вода.
    и увеличаване на приходите на понофикация

    10:43 02.11.2025

  • 4 БАДЖО

    1 4 Отговор
    АМАН ОТ ТОВА ПА(О)РНО, КУПЕТЕ СИ ВИСОК КЛАС КЛИМАТИЦИ!
    АЗ, ПОЛЗВАМ НАЙ-ВИ$ОКИЯТ КЛА$- Д€$И-ПЪРВАТА "дама" , Д УХ А ,ТОПЛИ КАТО ЗА ДВАМА!
    И € НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА, $АМО И ПОДАВАШ "ДРЪЖКА"...!:))

    10:43 02.11.2025

  • 5 КУКСИ КУКОВ

    1 1 Отговор
    НА ТАХ ТОПЛОФИКАЦИЯ В СОФИЯ КОЙ ЩЕ ИМ ПЛАЩА МИЛИОНИТЕ ДЪЛГ ?

    10:46 02.11.2025

  • 6 фен

    3 0 Отговор
    Единственият начин да пестиш от парно е като не го пускаш. Никакви други трикове не минават. Като пуснаха на пазара ЛЕД крушките, казаха, че били икономични. Сега, когато са в масова употреба някой да е пресмятал колко ток е икономисал. Ако уреда е енергоспестяващ, то промяната на цените на енергията два пъти годишно те обърква къде ти е далаверата. Ако изобщо ти се занимава с тая работа. От 20 г. се занимавам на доброволни начала с парното на блока, 36 апрт., 9 ет., 4 кубика вместимост на системата. Обезвъздушавам, при аварии спирам помпи, източвам, после пълня. Помагам на момчетата от гаската/ Градска абонатна станция/.

    10:47 02.11.2025

  • 7 Марда

    2 0 Отговор
    Пести се като се топлиш с радиатори без топломери или имаш серпентина на пода вързана на топлата вода. Плащат тия които са изрядни и котектни, а ние сме против такса сградна инсталация защото не искаме да пкащаме. Във входа поливината се водят с изключено парно, но чакат с нетърпение пускането на топлото- защо ли!?

    11:06 02.11.2025

  • 8 Моарейн

    0 0 Отговор
    Икономията - майка на мизерията!

    11:41 02.11.2025