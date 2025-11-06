Новини
Бизнес »
Apple ще плаща на Google 1 милиард долара годишно

Apple ще плаща на Google 1 милиард долара годишно

6 Ноември, 2025 14:47 551 2

  • apple-
  • google-
  • сделка

Сделката се отнася до подобряване на гласовия асистент Siri

Apple ще плаща на Google 1 милиард долара годишно - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Apple ще плати около 1 милиард долара за свръхмощния модел на изкуствен интелект (AI) Gemini на Google, който ще помогне за подобряване на гласовия асистент Siri, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Компаниите са близо до финализиране на сделка, по силата на която Apple ще може да внедри 1,2 трилиона параметъра в Siri, като по този начин разшири и актуализира функциите на гласовия асистент, използвайки модела на изкуствения интелект на Google.

По-рано през годината стана ясно, че Apple е започнала да обмисля сътрудничество с водещи разработчици в областта на изкуствения интелект. Първоначално корпорацията е планирала да подобри Siri, използвайки възможностите на компанията OpenAI. Както отбеляза агенцията, този ход представлява признание от страна на Apple, че собствените ѝ модели с изкуствен интелект изостават от конкурентите ѝ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главната джамия и центъра

    0 2 Отговор
    От лавацата се махам сега

    14:49 06.11.2025

  • 2 Сайдер ООД

    0 0 Отговор
    Хахаха. Компания с няколкостотин милиарда стойност според балонестите и с претенции за още толкова не може да направи собствен ИИ, а ползва този на конкуренцията. Смях.

    15:28 06.11.2025