Apple ще плаща на Google 1 милиард долара годишно

Американската корпорация Apple ще плати около 1 милиард долара за свръхмощния модел на изкуствен интелект (AI) Gemini на Google, който ще помогне за подобряване на гласовия асистент Siri, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Компаниите са близо до финализиране на сделка, по силата на която Apple ще може да внедри 1,2 трилиона параметъра в Siri, като по този начин разшири и актуализира функциите на гласовия асистент, използвайки модела на изкуствения интелект на Google.

По-рано през годината стана ясно, че Apple е започнала да обмисля сътрудничество с водещи разработчици в областта на изкуствения интелект. Първоначално корпорацията е планирала да подобри Siri, използвайки възможностите на компанията OpenAI. Както отбеляза агенцията, този ход представлява признание от страна на Apple, че собствените ѝ модели с изкуствен интелект изостават от конкурентите ѝ.