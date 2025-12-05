Новини
Бизнес »
Най-голямата сделка във филмовата индустия е факт, а цената й е 72 милиарда долара

Най-голямата сделка във филмовата индустия е факт, а цената й е 72 милиарда долара

5 Декември, 2025 17:07 965 1

  • netflix-
  • hbo-
  • hbo max-
  • сделка

Netflix ще придобие Warner Bros., HBO и HBO Max

Най-голямата сделка във филмовата индустия е факт, а цената й е 72 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската стрийминг услуга Netflix ще придобие филмовото студио Warner Bros., включително неговите филмови и телевизионни студия, както и стрийминг платформите HBO и HBO Max.

„Сделката комбинира емблематичните франчайзи и легендарните библиотеки на Warner Bros. с водещата развлекателна услуга на Netflix, създавайки изключително предложение за потребителите“, се казва в прессъобщение, публикувано на уебсайта на Netflix.

Сделката е на стойност 27,75 долара на акция. Общата стойност е приблизително 72 млрд. USD. Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на 2026 г.

Netflix ще запази настоящите операции на Warner Bros.

Както Bloomberg отбеляза по-рано, това ще бъде първата сделка на Netflix от такъв мащаб. Компанията ще получи достъп не само до продукцията на прекия си конкурент HBO, включително сериалите „Семейство Сопрано“ и „Игра на тронове“, но и до библиотеката на Warner Bros., включително поредицата „Хари Потър“ и сериала „Приятели".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 1 Отговор
    И ще махнат българските субтитри

    17:22 05.12.2025