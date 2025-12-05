Най-голямата сделка във филмовата индустия е факт, а цената й е 72 милиарда долара

Американската стрийминг услуга Netflix ще придобие филмовото студио Warner Bros., включително неговите филмови и телевизионни студия, както и стрийминг платформите HBO и HBO Max.

„Сделката комбинира емблематичните франчайзи и легендарните библиотеки на Warner Bros. с водещата развлекателна услуга на Netflix, създавайки изключително предложение за потребителите“, се казва в прессъобщение, публикувано на уебсайта на Netflix.

Сделката е на стойност 27,75 долара на акция. Общата стойност е приблизително 72 млрд. USD. Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на 2026 г.

Netflix ще запази настоящите операции на Warner Bros.

Както Bloomberg отбеляза по-рано, това ще бъде първата сделка на Netflix от такъв мащаб. Компанията ще получи достъп не само до продукцията на прекия си конкурент HBO, включително сериалите „Семейство Сопрано“ и „Игра на тронове“, но и до библиотеката на Warner Bros., включително поредицата „Хари Потър“ и сериала „Приятели".