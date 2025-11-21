Новини
Любима българска марка се появи на рекламните монитори в сърцето на Ню Йорк (ВИДЕО)

Любима българска марка се появи на рекламните монитори в сърцето на Ню Йорк (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 12:43 1 046 14

Българските напитки Derby могат да бъдат забелязани по големите рекламни монитори на Times Square в Ню Йорк, компанията майка произвежда вече и американски напитки у нас

Любима българска марка се появи на рекламните монитори в сърцето на Ню Йорк (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Българската компания за производство и бутилиране на напитки Nova Trade постигна впечатляващ международен успех – една от най-популярните ѝ марки, Derby, се появи на гигантски рекламен екран на Times Square в Ню Йорк. Това е първото по рода си присъствие на Derby на една от най-престижните рекламни локации в света – символ на глобална популярност и разпознаваемост на една марка.

Появата на Derby на Times Square е силен знак за позиционирането на Nova Trade сред водещи производители на напитки в Източна Европа и за нарастващото търсене на български продукти на световната сцена.

Основана преди повече от две десетилетия, Nova Trade се утвърди като един от най-големите производители на напитки в региона. Компанията разполага с три модерни производствени бази – в Съединение, Пазарджик и Бачково – с общ капацитет, надвишаващ 60 милиона литра месечно и екип от над 800 специалисти.

Днес Nova Trade изнася свои продукти за повече от 40 държави по света, превръщайки се в един от най-динамично развиващите се български производители и износители. Освен собствените си марки, Nova Trade произвежда под бранд лиценз за международни компании, сред които Arizona Ice Tea – един от най-разпознаваемите готови за консумация чайове в света, Playboy Energy Drink, Nutcracker и други международни продукти, разпространявани и на европейските пазари.

Това прави Nova Trade един от малкото производители в региона, които могат да комбинират собствени брандове, партньорства с глобални играчи, които избират компанията като техен производител, и широка международна дистрибуция.

Присъствието на Derby на Times Square е не просто реклама, а символ на увереното международно присъствие на компанията. Times Square е посещаван от над 350 000 души дневно, а появата на марката на подобен екран поставя Derby в компанията на глобалните гиганти в индустрията. Това е и стратегическа стъпка към още по-силно разширяване на международните пазари, като Nova Trade вече планира по-видимо позициониране на своите продукти в нови региони.

Любима българска марка се появи на рекламните монитори в сърцето на Ню Йорк (ВИДЕО)

„Появата на Derby в сърцето на Ню Йорк е възможност не само за нашата марка, но и за българските производствени възможности и стандарти. Щастливи сме от все по-уголемяващото се партньорство със САЩ, който е един от най-сериозните и най-изискващи пазари в света – и на ниво стандарти в производство, и на ниво търговска реализация. Това е доказателство, че от България могат да излизат не само продукти, които печелят място на най-големия световен пазар, но и от обратната страна – че България може да печели все повече доверието на глобални лидери, които да я предпочитат като сигурен партньор за развитието на своите продукти.“, споделя ръководството на компанията.

Любима българска марка се появи на рекламните монитори в сърцето на Ню Йорк (ВИДЕО)


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хейтър

    16 1 Отговор
    Официален спонсор на чалгата и пошлостта. Спрях да купувам продуктите им от 20 години.

    12:45 21.11.2025

  • 2 Сила

    11 2 Отговор
    Егати срама ...чак там стъпиха чалгаджийте !!!

    Коментиран от #4, #9

    12:51 21.11.2025

  • 3 Гръм и мълнии

    5 1 Отговор
    Сега след тази реклама, ден и нощ ще се показва Митко фейсбук Президента от САЩ 🤣🤣🤣

    12:54 21.11.2025

  • 4 Мъни мъни мъни,животът е пари

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Парите нито миришат,нито имат срам👍

    12:55 21.11.2025

  • 5 Чудесно

    9 0 Отговор
    Поздравявам тази фирма! И на други места по света да стъпят. И на други фирми им пожелавам това! Българското производство трябва да намери място по света. Но нека не забравяйте откъде сте тръгнали, и кой ви помогна да стигнете там. Защото във всяка една фирма, в сърцето и се намира служителя. Който трябва да получи заслуженото отношение, като заслуги. Разбира се това включва и парични заслуги. Защото основната част от бизнеса е мижи лъже да те мамим. Дават ниски заплати, укриват пари за лична изгода. Такива фирми в дългосрочен план нямат бъдеще. От тях страда държавата, страда и обществото.

    12:56 21.11.2025

  • 6 Ретро спомен

    7 0 Отговор
    Когато Дерби пуснаха българска кока кола, беше страхотна и се доближаване до старата оригинална кока кола, но след това я развалиха и приличаше на кока кола от Степ-че

    Коментиран от #10

    12:57 21.11.2025

  • 7 баба

    10 1 Отговор
    Браво, нека американците да пият тази помия и да се тровят. Пожелавам им голям успех там.

    13:05 21.11.2025

  • 8 Смех

    1 0 Отговор
    Ако прочетем етикета на съставките, ще припадна

    13:22 21.11.2025

  • 9 Ще стъпят

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    защото пари бол...

    13:22 21.11.2025

  • 10 Нямам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ретро спомен":

    никакъв спомен . Не пия газирани напитки. Вредни са.

    13:25 21.11.2025

  • 11 Гаражна фирма

    0 1 Отговор
    Америка затъва и се разпада

    13:25 21.11.2025

  • 12 Браво бе

    4 0 Отговор
    В родината на кока кола ще продаваме Дерби кола. Найс,а?

    13:30 21.11.2025

  • 13 Перачи Чалгачи

    2 0 Отговор
    Перат пари сигурно.

    13:30 21.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.