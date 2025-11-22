Умни електромери и много инвестиции в електроразпределителната мрежа на Западна България

За никой не е тайна, че електропреносната мрежа у нас се нуждае от модернизация. Всеки път, когато токът прекъсне или дадено населено място остане без електричество за по-дълго време, си припомняме този факт. От ЕРМ „Запад“ обаче работят усилено за подновяване на електропреносната мрежа и съоръженията, които на места са на възраст над 40 години, а някои от най-старите трасета за средно напрежение се експлоатират над 60 години. Част от тези трасета са реновирани.

„Чисто нова мрежа не е изграждана през последните 25 години. Близо 60 от общо 220 електропровода се нуждаят от спешен ремонт“, признава Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ „Запад“. За целта са необходими близо 1 млрд. лв.

Работата ще продължи и през 2026 г. информират от компанията, която акцентира върху необходимостта от устойчиви инвестиции, гарантиращи по-качествено и надеждно електроснабдяване за потребителите.

Инвестиции

Одобрените от КЕРВ инвестиции за 2025 и 2026 гг. надхвърлят реално тези, които се влагат. През тази година КЕРВ е одобрил малко над 117 млн. инвестиции, но планираните от ЕРМ „Запад“ са на стойност над 175 млн. лв. За идната година картината не е по-различна – одобрени от КЕВР близо 120 млн. лв., а планирани 170 млн. лв. Средствата се планират да бъдат разходвани за модернизиране и разширяване обхвата на електроразпределителната мрежа.

Умните електромери

Това е сред инвестициите, които имат пряко отношение към клиентите. От тази година започна подмяната на старите уреди с нови умни такива. Процесът ще продължи до 2030 г., когато 2.3 милиона абоната в западна България трябва да преминат към интелигентно отчитане на електроенергията.

Това е най-големият проект в историята на ЕРМ „Запад“. Умните електромери измерват потреблението на ток на всеки 15 минути, като изплащат данните дистанционно. Това помага на операторите в реално време да следят за необичайно натоварване или спад в мрежата, нарастващи загуби или опити за манипулация.

Целта на умните електромери е чрез приложение клиентите да могат да следят потреблението на ток и да знаят сметката, която ще платят в края на месеца. За съжаление, това към момента е невъзможно. ЕРМ Запад“ е подало обществена поръчка за свързване на умния електромер със смартфона на всеки клиент.

Към момента предимствата на умните електромери се използват от електроразпределителното дружество. Те се оказват отличен инструмент срещу нерегламентираното присъединяване. От януари до октомври на текущата година са установени 988 случая на кражби. От тях 797 са битови, а 191 от бизнес клиенти. За да се избегнат кражби една от първите мерки, които дружеството е предприело, е „подмяната на амортизираните електромери. Това струваше между 20 и 25 млн. лв.“, казва Виктор Станчев, член на УС на ЕРМ „Запад“. Той споделя и някои любопитни случаи на кражба на ток. Сред тях е криптоферма в Кюстендил. Сметката, която е направила тя само за два месеца, е 1.3 млн. лв. Друг случай е с адрес Петрич. Там нелегална спиртоварна консумира 150-200 kWh на час. За съжаление, и в двата случая се оказва, че става дума за фирми фантоми и сметките така и не са платени, а средствата отиват в графа „загуби“ за дружеството.

Плюсовете от модернизирането на мрежата и подмяната на електромерите е най-очебийна в ромките квартали. Събираемостта на сметките там вече е 99%. Това се дължи обаче и на друг фактор – програмите за енергийна помощ. Заради нея много домакинства започват да се топлят с климатици. Постройките обаче са в лошо състояние, няма добра изолация и това води до свръхпотребление. „Инвестициите ни там са повече спрямо други квартали“, отчита Цветков.

Авариите

Ежегодно преди зимния сезон екипи на ЕРМ "Запад" обхождат трасетата, през които преминават далекопроводите на дружеството, почистване на просеки и използване на термовизионна техника за обследване на електропроводите. Просеките са от ключово значение за предотвратяване на аварии. Близо 90% от причините за прекъсванията бяха паднали дървета. „Когато падне дърво, нашите инженери трябва да правят несвойствени за тях действия – да режат, да разчистват, да поправят пътища, за да стигнат до електропроводите. Често им трябват по 5 дни, за да освободят достъпа до места като Брезник“, признава Цветков.

Близо 1 млн. лв. е заделило дружеството за поддържка на просеките. Следващата двугодишна програма предвижда още 8.5 млн. лв.

Административните пречки са сред основния препъни камъни при отстраняването на аварии. В някои случай се стига до Параграф 22 – глобяват ин ако отрежем дърво, и пак ни глобяват, ако не го отрежем и то падне върху жиците. Общините пък често засаждат дървета и храсти, които навлизат в електропроводите и създават риск от аварии.

Сигурността

В последно време зачестяват инцидентни с младежи в района на електропроводите. От дружеството се опитват да обяснят на младите колко опасно е качването по електрически стълбове и правенето на селфита. „Животът струва повече от лайкове“ е кампанията, която има за цел да предпази младежите от изгаряния и от инциденти с фатален край. Каузата на ЕРМ „Запад“ ще бъде разпространявана от известни инфлунсъри и големи институции.