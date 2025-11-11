Новини
Бизнес »
Google ще инвестира 5,5 милиарда евро в проекти в Германия

11 Ноември, 2025 22:37 485 5

  • google-
  • инвестиции-
  • германия-
  • работни места-
  • разкриване

Вложението е за следващите 4 години

Google ще инвестира 5,5 милиарда евро в проекти в Германия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската технологична компания Google планира да инвестира 5,5 млрд. EUR в проекти в Германия през следващите 4 години, съобщи списание Der Spiegel, позовавайки се на изявление на Филип Юстус, ръководител на немското подразделение на компанията.

По-конкретно, средствата са планирани за изграждането на нов център за данни в Дитценбах, Хесен, и разширяването на съществуващ център за данни в Ханау (също в Хесен). Google ще разшири присъствието си и в Берлин, Мюнхен и Франкфурт на Майн. Според компанията, това е най-голямата инвестиционна програма в Германия. До края на 2029 г. се планира да се създават приблизително 9000 работни места годишно в Германия.

Плановете на Google бяха приветствани в изявление на германския канцлер Фридрих Мерц в негово обръщение. Той каза, че това показва, че Германия „остава една от най-атрактивните инвестиционни дестинации в света".


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
  • 1 Майна

    0 1 Отговор
    С 15% одобрение за Мерц в момента, много е важно, че го приветствал..

    22:42 11.11.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ще...ще...

    22:43 11.11.2025

  • 3 Ами

    0 1 Отговор
    И какво ще произвеждат Google :)

    Коментиран от #5

    22:46 11.11.2025

  • 4 Гугъл е Фашист

    0 0 Отговор
    Чат дж пи ти го размаза!!!!!

    23:18 11.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.