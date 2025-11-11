Google ще инвестира 5,5 милиарда евро в проекти в Германия

Американската технологична компания Google планира да инвестира 5,5 млрд. EUR в проекти в Германия през следващите 4 години, съобщи списание Der Spiegel, позовавайки се на изявление на Филип Юстус, ръководител на немското подразделение на компанията.
По-конкретно, средствата са планирани за изграждането на нов център за данни в Дитценбах, Хесен, и разширяването на съществуващ център за данни в Ханау (също в Хесен). Google ще разшири присъствието си и в Берлин, Мюнхен и Франкфурт на Майн. Според компанията, това е най-голямата инвестиционна програма в Германия. До края на 2029 г. се планира да се създават приблизително 9000 работни места годишно в Германия.
Плановете на Google бяха приветствани в изявление на германския канцлер Фридрих Мерц в негово обръщение. Той каза, че това показва, че Германия „остава една от най-атрактивните инвестиционни дестинации в света".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
