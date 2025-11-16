Новини
Опозицията в Грузия заговори за "арабизация" на страната заради гигантски строителни проекти на ОАЕ

16 Ноември, 2025 10:24, обновена 16 Ноември, 2025 10:39 950 4

Премиерът Ираклий Кобахидзе отхвърли спекулациите за демографски риск като мит

Опозицията в Грузия заговори за "арабизация" на страната заради гигантски строителни проекти на ОАЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе отхвърли спекулациите, че жилищните и други инфраструктурни проекти, изпълнявани от компанията от ОАЕ Eagle Hills в страната, допринасят за „арабизацията“ и ще създадат демографски проблеми, като мит.

По-рано Мамука Хазарадзе, лидер на опозиционната партия „Лело за Грузия“, заяви, че проектите на Eagle Hills ще създадат демографска криза в Грузия и призова правителството да разкрие подробностите по договора с компанията от ОАЕ. Изявленията на Хазарадзе бяха повторени от консервативните сили в страната, които също призоваха правителството да предостави повече яснота.

„Опасенията относно евентуална миграция са напълно разбираеми и смятам за наложително да се предостави на обществеността пълна информация за мита за „арабизацията“. Преди всичко трябва да се отбележи, че Грузия не строи два арабски града; по-скоро в Тбилиси и Батуми ще бъдат създадени красиви грузински пространства в европейски стил“, каза Кобахидзе.

През октомври грузинският министър на икономиката и устойчивото развитие Мариам Квривишвили и Мохамед Алабар, основател на базираната в ОАЕ компания Eagle Hills, подписаха инвестиционно споразумение на стойност 6,6 милиарда долара. Споразумението предвижда и създаването на съвместно предприятие за осъществяване на мащабно инфраструктурно строителство в Тбилиси и черноморския курорт Гонио близо до Батуми. Според документа грузинската страна е определена за партньор по проекта и 33% собственик на новосъздадената компания.

Според проекта, върху терен от 600 хектара в Тбилиси ще бъдат построени жилищни и търговски комплекси, включително хотели, с обща площ над 1 милион квадратни метра. Нов премиум курорт ще бъде построен върху терен от 250 хектара в Гонио, разположен близо до Батуми на брега на Черно море.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Некой

    4 0 Отговор
    Щом ги е страх от "арабизация", значи ни лъжат, че искали в ЕС.

    10:46 16.11.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    А при нас никой не инвестира.

    10:49 16.11.2025

  • 3 След белия човек

    0 0 Отговор
    Идва пустинята

    11:37 16.11.2025

  • 4 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Искаха да ги набутат във война с Русия и да ги върнат с десетилетия назад.
    Позор и голямф/У/й за ЕС и НАТО!

    11:39 16.11.2025