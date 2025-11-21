Новини
ЕС търси достъп до редкоземните метали на Австралия

21 Ноември, 2025 16:43 852 12

Европейските инвестиции биха могли да включват придобиване на дялове в австралийски компании

ЕС търси достъп до редкоземните метали на Австралия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз планира да инвестира в австралийски минни компании, за да получи достъп до редкоземни метали на фона на конкуренцията от Китай и САЩ. Това беше обявено пред аг. Bloomberg от европейския комисар по търговията Марош Шефчович.

Както отбеляза Шефчович, европейските инвестиции биха могли да включват придобиване на дялове в австралийски компании, подписване на споразумения за доставка на суровини с отделни правителства на ЕС или съвместно финансиране на проекти за добив на редкоземни метали. Европейската инвестиционна банка би могла да действа като източник на инвестиции в минния сектор на Австралия.

Шефчович преди това се срещна с австралийския министър на търговията и туризма Дон Фарел и министъра на ресурсите и Северна Австралия Мадлен Кинг, за да обсъдят доставките на австралийски минерали за страните от ЕС. „Това обхваща всичко - от добив, рафиниране и преработка до използването на критични минерали“, отбеляза гостуващият европейски комисар.

Китай в момента е един от лидерите на пазара на редкоземни метали, които са търсени в отбранителната промишленост и производството на полупроводници. За да не останат по-назад, САЩ подписаха споразумение с Австралия през октомври 2025 г. за инвестиции в австралийски минни компании. Както Financial Times съобщи по-рано, ЕС планира да създаде орган, който да координира снабдяването и съхранението на критични минерали, за да предотврати ситуация, в която всички източници на тези минерали попадат под контрола на САЩ и Китай.

New York Times съобщи по-рано,че зависимостта на страните от ЕС от редкоземни метали от Китай заплашва плановете им за превъоръжаване на армиите им.


Австралия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бяла мечка

    9 1 Отговор
    Нерде Стамбул,нерде Ямбол.

    Коментиран от #2

    16:44 21.11.2025

  • 2 Име

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла мечка":

    Толкова си могат.

    16:45 21.11.2025

  • 3 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Преди да се напънат,Европейските инвестиции в Австралия трябва да минат през Лондон за одобрение на Кинг Чарлс 3

    16:51 21.11.2025

  • 4 Бендида

    14 0 Отговор
    САЩ срещу ,,уж" военна помощ се докопаха до редкоземните в Украйна. Европа изпусна питомното, сега ще гони дивото в Австралия. Малоумие.

    Коментиран от #6

    16:57 21.11.2025

  • 5 Тръмп

    6 0 Отговор
    Аз им разрешавам там да търсят колкото си искат...Но Гренланзия не.

    17:11 21.11.2025

  • 6 мечти и реалност

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бендида":

    Докопаваха се но първо ще трябва да минат през Русия ако им стиска.Там вече е руска територия.

    17:14 21.11.2025

  • 7 Страшна

    3 0 Отговор
    далвера, ще ги карат от обратната страна на земята, а после едни в Брюксел ще ми говорят да екология...

    17:18 21.11.2025

  • 8 Дикси

    2 0 Отговор
    С украинските се разминаха. Нека пробват от малко по-далече.

    18:32 21.11.2025

  • 9 Евро-Атлантик

    3 0 Отговор
    Ех де да имаше някаква страна с много такива ресурси, която да е по-близо до Европа.... а... чакай

    18:33 21.11.2025

  • 10 Така наречените развити европейски

    2 0 Отговор
    Икономики и Великобритания бяха развити навремето единствено заради безплатните ресурси от охраняваните от тях колонии и супер евтините ресурси получавани от Русия , видяхме какво се случи с тези измислени икономики изведнъж когато им спряха кранчетата с евтини и безплатни суровини и като се наложи да плащат нормално за тях като другите , изведнъж започнаха да фалират и задлъжняват защото никога не са били по добри в нещо от другите освен в краденето ограбването и убиването на хора и държави

    21:52 21.11.2025

  • 11 Кат Не ти Стига Акъла !

    2 0 Отговор
    Кат Не ти Стига Акъла !

    Ще Вървишщ !

    По Течението !

    Аман !

    От !

    Клакьори !

    Коментиран от #12

    23:43 21.11.2025

  • 12 Клоакьори !

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кат Не ти Стига Акъла !":

    Клоакьори !

    23:44 21.11.2025