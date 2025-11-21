ЕС търси достъп до редкоземните метали на Австралия

Европейският съюз планира да инвестира в австралийски минни компании, за да получи достъп до редкоземни метали на фона на конкуренцията от Китай и САЩ. Това беше обявено пред аг. Bloomberg от европейския комисар по търговията Марош Шефчович.
Както отбеляза Шефчович, европейските инвестиции биха могли да включват придобиване на дялове в австралийски компании, подписване на споразумения за доставка на суровини с отделни правителства на ЕС или съвместно финансиране на проекти за добив на редкоземни метали. Европейската инвестиционна банка би могла да действа като източник на инвестиции в минния сектор на Австралия.
Шефчович преди това се срещна с австралийския министър на търговията и туризма Дон Фарел и министъра на ресурсите и Северна Австралия Мадлен Кинг, за да обсъдят доставките на австралийски минерали за страните от ЕС. „Това обхваща всичко - от добив, рафиниране и преработка до използването на критични минерали“, отбеляза гостуващият европейски комисар.
Китай в момента е един от лидерите на пазара на редкоземни метали, които са търсени в отбранителната промишленост и производството на полупроводници. За да не останат по-назад, САЩ подписаха споразумение с Австралия през октомври 2025 г. за инвестиции в австралийски минни компании. Както Financial Times съобщи по-рано, ЕС планира да създаде орган, който да координира снабдяването и съхранението на критични минерали, за да предотврати ситуация, в която всички източници на тези минерали попадат под контрола на САЩ и Китай.
New York Times съобщи по-рано,че зависимостта на страните от ЕС от редкоземни метали от Китай заплашва плановете им за превъоръжаване на армиите им.
