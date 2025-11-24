Новини
Индонезия може да спечели 360 милиона долара от мита върху износа на злато

Индонезия може да спечели 360 милиона долара от мита върху износа на злато

24 Ноември, 2025 16:17 757 3

Митата върху благородния метал ще варират от 7,5% до 15%, в зависимост от световните цени

Индонезия може да спечели 360 милиона долара от мита върху износа на злато - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индонезия очаква да спечели допълнителни 6 трилиона индонезийски рупии (приблизително 360 млн. USD) след въвеждането на мита върху износа на златото. Това съобщи информационната агенция Антара, позовавайки се на министъра на финансите Пурбая Юди Садева.

„Можем да наложим мито върху износа, ако продажната цена е висока. В случая със златото, то трябва да бъде наложено, защото цената му е много висока“, каза индонезийският министър на енергетиката и минералните ресурси Бахлил Лахадалия. Изданието посочва, че Министерството на финансите подготвя резолюция за въвеждане на мита върху износа на благородния метал.

Говорителят на Министерството на финансите Фебрио Какарибу отбеляза, че митата върху златото ще варират от 7,5% до 15%, в зависимост от световните цени. Това решение е насочено и към стимулиране на вътрешната преработка. Какарибу уточни, че митата ще се прилагат за различни видове злато, включително сплав злато-сребро Доре, гранули, лято и измерено златно кюлче. Правителството отбелязва, че световните цени на златото са достигнали 4000 USD за тройунция през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Антара посочва, че се очаква бюджетът на Индонезия да бъде попълнен и чрез въвеждането на експортни мита върху въглища и други минерали.


Индонезия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ние ще спечелим

    3 0 Отговор
    Дедовия щото предатели ни управляват

    17:07 24.11.2025

  • 2 Бяла Мечка

    3 0 Отговор
    Мнооого бре, по(1) един долар на Индонизиец.ХА ХАХ ХАХ

    17:18 24.11.2025

  • 3 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    3 0 Отговор
    На ,много ,бе! Тука дадох 13 милиарда заем ,а тия мита ще ми бичат...

    17:43 24.11.2025