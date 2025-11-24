Индонезия може да спечели 360 милиона долара от мита върху износа на злато

Индонезия очаква да спечели допълнителни 6 трилиона индонезийски рупии (приблизително 360 млн. USD) след въвеждането на мита върху износа на златото. Това съобщи информационната агенция Антара, позовавайки се на министъра на финансите Пурбая Юди Садева.

„Можем да наложим мито върху износа, ако продажната цена е висока. В случая със златото, то трябва да бъде наложено, защото цената му е много висока“, каза индонезийският министър на енергетиката и минералните ресурси Бахлил Лахадалия. Изданието посочва, че Министерството на финансите подготвя резолюция за въвеждане на мита върху износа на благородния метал.

Говорителят на Министерството на финансите Фебрио Какарибу отбеляза, че митата върху златото ще варират от 7,5% до 15%, в зависимост от световните цени. Това решение е насочено и към стимулиране на вътрешната преработка. Какарибу уточни, че митата ще се прилагат за различни видове злато, включително сплав злато-сребро Доре, гранули, лято и измерено златно кюлче. Правителството отбелязва, че световните цени на златото са достигнали 4000 USD за тройунция през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Антара посочва, че се очаква бюджетът на Индонезия да бъде попълнен и чрез въвеждането на експортни мита върху въглища и други минерали.