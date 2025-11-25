Чуждестранни компании отново регистрират търговски марки в Русия

Редица чуждестранни компании, които преди това са напуснали Русия, отново регистрират своите търговски марки в страната. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за YouTube канала на Френско-руската асоциация за диалог.

Министърът припомни, че руският президент Владимир Путин е заявил преди това, че Русия няма да възпрепятства завръщането на чуждестранни компании, но в случай на спорове ще даде приоритет на онези представители, които „в трудни времена поставят на първо място своите бизнес интереси, а не каквато и да е политика“.

„Между другото, периодично чета в социалните мрежи, че редица компании вече отново регистрират своите „имена“ тук“, отбеляза Лавров.