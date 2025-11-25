Новини
Чуждестранни компании отново регистрират търговски марки в Русия

Чуждестранни компании отново регистрират търговски марки в Русия

25 Ноември, 2025 14:35 1 303 10

Русия няма да възпрепятства завръщането им

Чуждестранни компании отново регистрират търговски марки в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Редица чуждестранни компании, които преди това са напуснали Русия, отново регистрират своите търговски марки в страната. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за YouTube канала на Френско-руската асоциация за диалог.

Министърът припомни, че руският президент Владимир Путин е заявил преди това, че Русия няма да възпрепятства завръщането на чуждестранни компании, но в случай на спорове ще даде приоритет на онези представители, които „в трудни времена поставят на първо място своите бизнес интереси, а не каквато и да е политика“.

„Между другото, периодично чета в социалните мрежи, че редица компании вече отново регистрират своите „имена“ тук“, отбеляза Лавров.


Русия
  • 1 си дзън

    6 21 Отговор
    Чуждестранни компании, основно китайски отново регистрират търговски марки в Русия

    14:37 25.11.2025

  • 2 Ъхъъъъ

    24 7 Отговор
    И кво стана със санкциите.
    Руснака е победител и в тази война

    14:38 25.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Европа е разорена от четири години война а трябва да плаща репарации.Победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа.

    Коментиран от #5

    14:39 25.11.2025

  • 4 Йокохама

    15 4 Отговор
    Ученето на руски олеснява факти

    14:40 25.11.2025

  • 5 си дзън

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тя Европа измръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руския бензин...

    Коментиран от #6

    14:41 25.11.2025

  • 6 Ръп

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Нещо ти спадна ентусиазма напоследък а сороско отвърсие

    Коментиран от #7

    14:42 25.11.2025

  • 7 си дзън

    7 15 Отговор

    До коментар #6 от "Ръп":

    Нещо си ядосан. Ето ти още:
    Украински удари в Новоросийск – поразени са нефтен терминал, С-300, С-400 и руски военен кораб.

    Коментиран от #10

    14:46 25.11.2025

  • 8 Смешки ​

    5 10 Отговор
    И кой се връща в калната кочина?

    14:54 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Мечтите са безплатни. Зобането на салопропаганда уврежда мозъка

    15:53 25.11.2025