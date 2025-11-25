Чуждестранни компании отново регистрират търговски марки в Русия

Редица чуждестранни компании, които преди това са напуснали Русия, отново регистрират своите търговски марки в страната. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за YouTube канала на Френско-руската асоциация за диалог.
Министърът припомни, че руският президент Владимир Путин е заявил преди това, че Русия няма да възпрепятства завръщането на чуждестранни компании, но в случай на спорове ще даде приоритет на онези представители, които „в трудни времена поставят на първо място своите бизнес интереси, а не каквато и да е политика“.
„Между другото, периодично чета в социалните мрежи, че редица компании вече отново регистрират своите „имена“ тук“, отбеляза Лавров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
14:37 25.11.2025
2 Ъхъъъъ
Руснака е победител и в тази война
14:38 25.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:39 25.11.2025
4 Йокохама
14:40 25.11.2025
5 си дзън
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тя Европа измръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руския бензин...
Коментиран от #6
14:41 25.11.2025
6 Ръп
До коментар #5 от "си дзън":Нещо ти спадна ентусиазма напоследък а сороско отвърсие
Коментиран от #7
14:42 25.11.2025
7 си дзън
До коментар #6 от "Ръп":Нещо си ядосан. Ето ти още:
Украински удари в Новоросийск – поразени са нефтен терминал, С-300, С-400 и руски военен кораб.
Коментиран от #10
14:46 25.11.2025
8 Смешки
14:54 25.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохо Бохо
До коментар #7 от "си дзън":Мечтите са безплатни. Зобането на салопропаганда уврежда мозъка
15:53 25.11.2025