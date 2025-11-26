Новини
Бизнес »
Boeing ще достави още 15 самолета-цистерни на ВВС на САЩ

Boeing ще достави още 15 самолета-цистерни на ВВС на САЩ

26 Ноември, 2025 13:32 111 1

  • boeing-
  • кс-46а-
  • цистерна-
  • самолет-
  • военни

От 2019 година досега американските военни са получили 98 машини

Boeing ще достави още 15 самолета-цистерни на ВВС на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Boeing подписа договор на стойност 2,47 млрд. USD с ВВС на САЩ за 15 нови самолета-цистерни KC-46A Pegasus, се посочва в изявление на компанията.

„Този договор ще помогне да се гарантира стабилност на производството, включително в цялата ни верига за доставки на дълги разстояния, за да продължим да предоставяме превъзходните възможности на KC-46A“, каза вицепрезидентът на Boeing Джейк Квасник.

Откакто производството на тези самолети започна през 2019 г., американските военни са получили 98 нови KC-46A.

KC-46A Pegasus е многоцелеви самолет, чиито функции, освен зареждане с гориво по време на полет, включват въздушен транспорт на товари и пътници, медицинска евакуация по въздух, както и транспорт и обмен на данни в рамките на Усъвършенстваната система за управление на боевете (ABMS), една от последните инициативи на ВВС на САЩ за създаване на усъвършенствана система за командване и контрол.


САЩ
  • 1 си дзън

    0 0 Отговор
    С тези 15 цистерни ще зареждат Ф-35, които ще гонят Буревестника...

    13:36 26.11.2025