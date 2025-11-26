Boeing ще достави още 15 самолета-цистерни на ВВС на САЩ

Boeing подписа договор на стойност 2,47 млрд. USD с ВВС на САЩ за 15 нови самолета-цистерни KC-46A Pegasus, се посочва в изявление на компанията.

„Този договор ще помогне да се гарантира стабилност на производството, включително в цялата ни верига за доставки на дълги разстояния, за да продължим да предоставяме превъзходните възможности на KC-46A“, каза вицепрезидентът на Boeing Джейк Квасник.

Откакто производството на тези самолети започна през 2019 г., американските военни са получили 98 нови KC-46A.

KC-46A Pegasus е многоцелеви самолет, чиито функции, освен зареждане с гориво по време на полет, включват въздушен транспорт на товари и пътници, медицинска евакуация по въздух, както и транспорт и обмен на данни в рамките на Усъвършенстваната система за управление на боевете (ABMS), една от последните инициативи на ВВС на САЩ за създаване на усъвършенствана система за командване и контрол.