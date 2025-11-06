Новини
Бизнес »
Turkish Airlines сключва голяма сделка с Boeing

Turkish Airlines сключва голяма сделка с Boeing

6 Ноември, 2025 11:07 692 1

  • turkish airlines-
  • турция-
  • двигатели-
  • сделка-
  • boeing

Възнамерява да закупи двигатели за 75 нови самолета

Turkish Airlines сключва голяма сделка с Boeing - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Turkish Airlines постигна споразумение с GE Aerospace за закупуване на двигатели за 75 самолета B787, които възнамерява да закупи от Boeing, обявиха от авиокомпанията на своя официален сайт.

През септември Turkish Airlines обяви планове за закупуване на 225 нови самолета, включително 75 модела B787-9 и B787-10 от Boeing, между 2029 и 2034 г. 50 бройки са твърди поръчки, 25 са опции.

След тръжната процедура с GE Aerospace беше постигнато споразумение за закупуване на двигатели, резервни двигатели и услуги за поддръжка на двигателите за самолети B787-9 и B787-10“, се казва в изявление на Turkish Airlines. Сумата на сделката не беше разкрита.

Turkish Airlines по-рано заяви, че с тези договори компанията възнамерява напълно да премине към самолети от ново поколение до 2035 г.

Към началото на 2025 г. флотът на Turkish Airlines се състои от близо 500 самолета, 56% от които са Airbus и 44% Boeing.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кър ачик

    5 0 Отговор
    Манометър кантар гиби
    Ашкулсун аркадаш берекет версим

    11:19 06.11.2025