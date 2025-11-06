Turkish Airlines сключва голяма сделка с Boeing

Turkish Airlines постигна споразумение с GE Aerospace за закупуване на двигатели за 75 самолета B787, които възнамерява да закупи от Boeing, обявиха от авиокомпанията на своя официален сайт.

През септември Turkish Airlines обяви планове за закупуване на 225 нови самолета, включително 75 модела B787-9 и B787-10 от Boeing, между 2029 и 2034 г. 50 бройки са твърди поръчки, 25 са опции.

„След тръжната процедура с GE Aerospace беше постигнато споразумение за закупуване на двигатели, резервни двигатели и услуги за поддръжка на двигателите за самолети B787-9 и B787-10“, се казва в изявление на Turkish Airlines. Сумата на сделката не беше разкрита.

Turkish Airlines по-рано заяви, че с тези договори компанията възнамерява напълно да премине към самолети от ново поколение до 2035 г.

Към началото на 2025 г. флотът на Turkish Airlines се състои от близо 500 самолета, 56% от които са Airbus и 44% Boeing.