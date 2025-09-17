Новини
Бизнес »
САЩ забрани на беларуска авиокомпания да използва самолети тип Boeing

САЩ забрани на беларуска авиокомпания да използва самолети тип Boeing

17 Септември, 2025 18:18 830 7

  • belavia-
  • boeing-
  • самолети-
  • полети-
  • беларус-
  • русия

Belavia не може да лети с тях до Русия и няколко други държави

САЩ забрани на беларуска авиокомпания да използва самолети тип Boeing - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на търговията на САЩ отказа разрешение на Belavia да експлоатира самолети Boeing до Русия и няколко други страни. Това се посочва в отговора на ведомството на искането на авиокомпанията.

В документа се посочва, че не са разрешени полети до Куба, Иран, Северна Корея и Сирия. За такива полети обаче може да се получи еднократно разрешение.

В същото време превозвачът има право да използва самолетите Boeing, посочени в документа, за вътрешни полети в Беларус, както и за полети до други страни, които не са обхванати от забраната на министерството. Белавия. По-специално, тя може да извършва поддръжка, рутинни ремонти и основни ремонти на тези самолети.

По-рано представителят на президента на САЩ Джон Коул, на среща с беларуския лидер Александър Лукашенко, обяви, че американските власти искат да върнат посолството си в републиката и че Вашингтон е отменил санкциите срещу Белавия.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    0 1 Отговор
    Агент Краснов ще реши проблема на Белавиа като се върне в САЩ

    Коментиран от #5

    18:21 17.09.2025

  • 2 Да си знаете

    2 3 Отговор
    Милиционерите много се кефят да летят на американски самолети.

    18:29 17.09.2025

  • 3 Тука има тука нема

    6 1 Отговор
    Американска работа. Затова никой не ги обича.

    18:29 17.09.2025

  • 4 Лукашенко

    5 1 Отговор
    Отказа да въведе и Ковид ПЛАНдемията
    въпреки милионите подкуп ,
    които му предлагаха урсоланковците.
    От тогава колективния ЗАПАДнал
    недолюбват и санкционират
    Белорус

    18:35 17.09.2025

  • 5 Дрън-дрън

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това решение е добро като начало. Беларус ще може да лети на Боинг и да закупува части.

    18:40 17.09.2025

  • 6 ....кпо/ошп/

    0 0 Отговор
    Е значи беларус няма да купува повече боинг . Сега в беларус , скоро и в други /градове/ населени места

    18:55 17.09.2025

  • 7 Но това не е всичко

    0 0 Отговор
    Беларуските авиокомпании не могат да летят над Европа. Русия ще им стане "прозорец към света". Ако Ердоган не скръцне нещо ще могат да летят до Турция, Египет, Израел, Емирствата и Индия.

    18:58 17.09.2025