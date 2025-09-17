САЩ забрани на беларуска авиокомпания да използва самолети тип Boeing

Министерството на търговията на САЩ отказа разрешение на Belavia да експлоатира самолети Boeing до Русия и няколко други страни. Това се посочва в отговора на ведомството на искането на авиокомпанията.

В документа се посочва, че не са разрешени полети до Куба, Иран, Северна Корея и Сирия. За такива полети обаче може да се получи еднократно разрешение.

В същото време превозвачът има право да използва самолетите Boeing, посочени в документа, за вътрешни полети в Беларус, както и за полети до други страни, които не са обхванати от забраната на министерството. Белавия. По-специално, тя може да извършва поддръжка, рутинни ремонти и основни ремонти на тези самолети.

По-рано представителят на президента на САЩ Джон Коул, на среща с беларуския лидер Александър Лукашенко, обяви, че американските власти искат да върнат посолството си в републиката и че Вашингтон е отменил санкциите срещу Белавия.