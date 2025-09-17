САЩ забрани на беларуска авиокомпания да използва самолети тип Boeing

Министерството на търговията на САЩ отказа разрешение на Belavia да експлоатира самолети Boeing до Русия и няколко други страни. Това се посочва в отговора на ведомството на искането на авиокомпанията.
В документа се посочва, че не са разрешени полети до Куба, Иран, Северна Корея и Сирия. За такива полети обаче може да се получи еднократно разрешение.
В същото време превозвачът има право да използва самолетите Boeing, посочени в документа, за вътрешни полети в Беларус, както и за полети до други страни, които не са обхванати от забраната на министерството. Белавия. По-специално, тя може да извършва поддръжка, рутинни ремонти и основни ремонти на тези самолети.
По-рано представителят на президента на САЩ Джон Коул, на среща с беларуския лидер Александър Лукашенко, обяви, че американските власти искат да върнат посолството си в републиката и че Вашингтон е отменил санкциите срещу Белавия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5
18:21 17.09.2025
2 Да си знаете
18:29 17.09.2025
3 Тука има тука нема
18:29 17.09.2025
4 Лукашенко
въпреки милионите подкуп ,
които му предлагаха урсоланковците.
От тогава колективния ЗАПАДнал
недолюбват и санкционират
Белорус
18:35 17.09.2025
5 Дрън-дрън
До коментар #1 от "си дзън":Това решение е добро като начало. Беларус ще може да лети на Боинг и да закупува части.
18:40 17.09.2025
6 ....кпо/ошп/
18:55 17.09.2025
7 Но това не е всичко
18:58 17.09.2025