Boeing ще произведе 14 бомби за унищожаване на бункери

Boeing ще получи договор на стойност 123 млн. USD за попълване на запасите от бомби за унищожаване на бункери, които САЩ хвърлиха върху ирански цели това лято, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Договорът се отнася до производството на 14 бомби. Боеприпасът GBU-57, използван при ударите, тежи над 13,5 тона, дълъг е 6 метра и е способен да поразява подземни цели на дълбочина 60 метра.
На 25 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп и министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет, позовавайки се на американско разузнаване, изразиха увереност, че ядрените съоръжения на Иран във Фордоу, Натанз и Исфахан, които бяха ударени в нощта на 22 юни, са били ефективно заличени от картата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
вкисналото зеле дълбоко се крие, но туй не пречи да ни натрапват вyнята му през телевизора всеки ден
14:48 01.10.2025
2 Един
Коментиран от #5, #6, #8
14:50 01.10.2025
3 Време е за премахване на виновните!
14:51 01.10.2025
4 !!!?
14:52 01.10.2025
5 Не му се сърдете!
До коментар #2 от "Един":Закърняло мозъче малко!
14:52 01.10.2025
6 Гот
До коментар #2 от "Един":Ами айде де от кога чака човека исчерпа му се "тръпненето". Ако можеха отдавна да са направили нещо. Май натовчетата тръпнат от страх.
14:58 01.10.2025
7 си дзън
15:02 01.10.2025
8 т-п трол соросоиден
До коментар #2 от "Един":Явно не правиш разлика между бомба и бойна глава. Бомбата я пуска самолет, няма бомбардировачи, които да летят толкова бързо и високо, че да не могатпда бъдат свалени. Докато бойните глави на хиперзвукови балистични ракети няма пспиране. Бомбитепна краварите слвършат работа само срещу афганистански козари, но и там ефекта не е много голям. Справка: байдън, който се изнесе с 200 от Афганистан.
Коментиран от #11
15:03 01.10.2025
9 Умирам от смях
15:08 01.10.2025
10 Реалист
15:15 01.10.2025
11 Един
До коментар #8 от "т-п трол соросоиден":О, да, знаеме ги руските хипер, пупер ракети, дето само на мултиките показват заявените характеристики. Украйна е успяла да свали почти от всички видове ракети, с които стреляха по нея. А щатските самолети могат да бъдат свалени...ако бъдат видяни. При стелтовете това някак е много несигурно дали ще се случи.
15:16 01.10.2025
12 !!!?
И целуването на Корана на Кадиров няма да го спаси...!!!?
15:24 01.10.2025