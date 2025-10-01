Новини
Бизнес »
Boeing ще произведе 14 бомби за унищожаване на бункери

Boeing ще произведе 14 бомби за унищожаване на бункери

1 Октомври, 2025 14:46 624 12

  • boeing-
  • сащ-
  • поръчка-
  • бомби

Поръчката е на САЩ

Boeing ще произведе 14 бомби за унищожаване на бункери - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Boeing ще получи договор на стойност 123 млн. USD за попълване на запасите от бомби за унищожаване на бункери, които САЩ хвърлиха върху ирански цели това лято, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Договорът се отнася до производството на 14 бомби. Боеприпасът GBU-57, използван при ударите, тежи над 13,5 тона, дълъг е 6 метра и е способен да поразява подземни цели на дълбочина 60 метра.

На 25 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп и министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет, позовавайки се на американско разузнаване, изразиха увереност, че ядрените съоръжения на Иран във Фордоу, Натанз и Исфахан, които бяха ударени в нощта на 22 юни, са били ефективно заличени от картата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 3 Отговор
    повече трябва
    вкисналото зеле дълбоко се крие, но туй не пречи да ни натрапват вyнята му през телевизора всеки ден

    14:48 01.10.2025

  • 2 Един

    8 8 Отговор
    Жужака тръпне.

    Коментиран от #5, #6, #8

    14:50 01.10.2025

  • 3 Време е за премахване на виновните!

    4 5 Отговор
    Само толкова ли? Руските бомбандировача носят повече около 30 на полет!

    14:51 01.10.2025

  • 4 !!!?

    8 10 Отговор
    Да му мисли Путлер...трябва дълбоко да копа !!!?

    14:52 01.10.2025

  • 5 Не му се сърдете!

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Закърняло мозъче малко!

    14:52 01.10.2025

  • 6 Гот

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Ами айде де от кога чака човека исчерпа му се "тръпненето". Ако можеха отдавна да са направили нещо. Май натовчетата тръпнат от страх.

    14:58 01.10.2025

  • 7 си дзън

    5 0 Отговор
    123 милиона за 14 бомби - не е зле за Боинг.

    15:02 01.10.2025

  • 8 т-п трол соросоиден

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Явно не правиш разлика между бомба и бойна глава. Бомбата я пуска самолет, няма бомбардировачи, които да летят толкова бързо и високо, че да не могатпда бъдат свалени. Докато бойните глави на хиперзвукови балистични ракети няма пспиране. Бомбитепна краварите слвършат работа само срещу афганистански козари, но и там ефекта не е много голям. Справка: байдън, който се изнесе с 200 от Афганистан.

    Коментиран от #11

    15:03 01.10.2025

  • 9 Умирам от смях

    3 1 Отговор
    Ох, майкоуууууу. Цели 14 ли?

    15:08 01.10.2025

  • 10 Реалист

    2 1 Отговор
    Американците тренират за бункера в Москва! Скоро ще го торпилират Жужака...

    15:15 01.10.2025

  • 11 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "т-п трол соросоиден":

    О, да, знаеме ги руските хипер, пупер ракети, дето само на мултиките показват заявените характеристики. Украйна е успяла да свали почти от всички видове ракети, с които стреляха по нея. А щатските самолети могат да бъдат свалени...ако бъдат видяни. При стелтовете това някак е много несигурно дали ще се случи.

    15:16 01.10.2025

  • 12 !!!?

    3 0 Отговор
    Сталин се е готвел да бяга на далеко, а Путлер ще слиза на дълбоко...най-малко 14 х 60 м. = 840 м. под земята !
    И целуването на Корана на Кадиров няма да го спаси...!!!?

    15:24 01.10.2025