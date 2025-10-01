Boeing ще произведе 14 бомби за унищожаване на бункери

Boeing ще получи договор на стойност 123 млн. USD за попълване на запасите от бомби за унищожаване на бункери, които САЩ хвърлиха върху ирански цели това лято, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Договорът се отнася до производството на 14 бомби. Боеприпасът GBU-57, използван при ударите, тежи над 13,5 тона, дълъг е 6 метра и е способен да поразява подземни цели на дълбочина 60 метра.

На 25 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп и министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет, позовавайки се на американско разузнаване, изразиха увереност, че ядрените съоръжения на Иран във Фордоу, Натанз и Исфахан, които бяха ударени в нощта на 22 юни, са били ефективно заличени от картата.