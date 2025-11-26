Съдят Apple за ползване на минерали, свързани с нарушаване на човешките права

Американска правозащитна група съди Apple, твърдейки, че технологичният гигант разчита на минерали, свързани с конфликти и нарушения на човешките права в Конго и Руанда - твърдения, които Apple многократно отрича.

International Rights Advocates (IRAdvocates) вече е съдила Tesla, Apple и други технологични фирми за снабдяване с кобалт, но американските съдилища отхвърлиха това дело миналата година. Френските прокурори също прекратиха делото на Конго срещу дъщерните дружества на Apple през декември за минерали, свързани с конфликти, позовавайки се на липса на доказателства. Свързано наказателно дело в Белгия все още се разследва.

Apple отрече всякакви нарушения в отговор на делата на Конго, заявявайки, че е инструктирала доставчиците си да спрат снабдяването с материали от Конго и съседна Руанда. Компанията не отговори веднага на исканията за коментар по последното оплакване, пише Daily Sabah.

IRAdvocates - организация с нестопанска цел, базирана във Вашингтон, която се опитва да използва съдебни спорове, за да ограничи нарушенията на правата, заяви в жалбата, подадена във вторник във Висшия съд на окръг Колумбия, че веригата за доставки на Apple все още включва кобалт, калай, тантал и волфрам, свързани с детски и принудителен труд, както и с въоръжени групировки в Конго и Руанда.

Делото иска съдът да определи, че поведението на Apple нарушава закона за защита на потребителите, да издаде заповед за спиране на предполагаемия подвеждащ маркетинг и да възстанови съдебните разноски, но не иска парични обезщетения или сертифициране на клас.

В делото се твърди, че три китайски топилни завода – Ningxia Orient, JiuJiang JinXin и Jiujiang Tanbre, са преработвали колтан, за който следователите на ООН и Global Witness твърдят, че е бил контрабандно внесен през Руанда, след като въоръжени групировки са завзели мини в източно Конго, свързвайки материала с веригата за доставки на Apple.

Проучване на Университета в Нотингам, публикувано през 2025 г., е установило наличие на принудителен и детски труд в конгоански обекти, свързани с доставчици на Apple, се казва в делото.

Конго, която доставя около 70% от световния кобалт и значителни количества калай, тантал и волфрам – използвани в телефони, батерии и компютри, както и Рунада не отговориха веднага на искането за коментар.

Apple многократно отрича да доставя минерали от конфликтни зони или да използва принудителен труд, позовавайки се на одити и кодекса си за поведение на доставчиците. През декември компанията заяви, че „няма разумна основа“ да се заключи, че топилни или рафинерийни заводи във веригата ѝ за доставки са финансирали въоръжени групировки в Конго или съседни страни.

Конгоанските власти твърдят, че въоръжените групировки в Източно Конго използват печалбите от минерали, за да финансират конфликта, който е убил хиляди и е разселил стотици хиляди. Те затегнаха контрола върху минералите, за да задушат финансирането, свивайки световните доставки.

Apple твърди, че 76% от кобалта в устройствата ѝ е бил рециклиран през 2024 г., но делото на IRAdvocates твърди, че счетоводният ѝ метод позволява смесване с руда от конфликтни зони.