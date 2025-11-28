Новини
Планът на САЩ за Украйна може да доведе ЕС до финансова "черна дупка"

28 Ноември, 2025 13:21 918 19

Цената на възстановяването на Украйна е достигнала почти 600 милиарда долара

Планът на САЩ за Украйна може да доведе ЕС до финансова "черна дупка" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Прилагането на предложения от САЩ план за разрешаване на конфликта в Украйна може да доведе до това ЕС да се окаже в икономическа „черна дупка“, съобщава аг. Reuters.

Киев под ръководството на Володимир Зеленски е малко вероятно да се съгласи да се откаже от загубените територии и без окончателно уреждане на териториалния спор е малко вероятно Украйна да бъде приета в ЕС. Reuters смята, че това ще доведе до несигурност, която ще се отрази негативно на европейската икономика в продължение на много години.

Европейски служител заяви пред агенцията, че цената на възстановяването на Украйна е достигнала почти 600 млрд. USD. Световната банка твърди, че Украйна трябва да бъде възстановена от чуждестранни правителства, международни организации и частни инвеститори. Киев обаче е малко вероятно да привлече частен чуждестранен капитал. Следователно, възстановяването на Украйна ще падне предимно върху държавите.

Агенцията посочва и проблемите, с които ЕС се е сблъскал при обсъждането на предоставянето на Киев на т. нар. репарационен заем, използващ замразени руски активи на Запад. Някои държави от ЕС, предимно Белгия, където се намират по-голямата част от активите, се противопоставят на подобен ход. Руската страна също многократно е предупреждавала, че конфискацията на руски активи ще бъде посрещната с ответни мерки. Следователно, смята агенцията, тежестта на финансирането на Киев ще падне предимно върху европейските държави и ако този процес се проточи и нестабилността в Украйна продължи, ЕС рискува да попадне в икономическа „черна дупка“.


САЩ
  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    13 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #5, #9

    13:22 28.11.2025

  • 2 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    14 2 Отговор
    Европата бита и е..на. Радостно.

    13:22 28.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 3 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    13:23 28.11.2025

  • 5 Роден в НРБ

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Да би мирно седяло, не би руски кочан опърдяло

    13:24 28.11.2025

  • 6 Споко !

    18 2 Отговор
    Не се страхувайте , че целия български народ ще плаща за антируските мръсотии на "евроатлантиците" ! Кирето и Тагаренко ще пратят по една заплата и така вече няма да са виновни , че омазаха пейзажа !

    13:25 28.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации на САЩ, Китай, Русия и КНДР

    13:26 28.11.2025

  • 8 обективен

    16 2 Отговор
    Украйна е в умряла кома .

    13:26 28.11.2025

  • 9 456

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Стига с едно също. Тьпо.

    13:27 28.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    САЩ , Китай и Русия ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа и плащане на репарациите.

    13:28 28.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 1 Отговор
    Истината бавно но сигурно ИЗПЛУВА,
    а тя е , че ЕсеС ПОТЪВА❗

    13:28 28.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор
    И в тази ЧЕРНА ДУПКА ни завличат нашите
    ПОЛИ/Т/УТКИ с обещание за "светло бъдеще"❗

    13:30 28.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор
    Времето на ЛЪЖИТЕ бавно , но сигурно ОТМИНАВА❗
    Но btv, NOVA. и КАН1 последни ще кажат истината❗

    Коментиран от #17

    13:32 28.11.2025

  • 14 Ццц

    8 3 Отговор
    Не е виновен планът на Тръмп. Винаги е по-евтино да няма война! И европейските кукли на задкулисните кукловоди да не се правят на шушумиги, защото самите те са черната дупка. Циркът на желаещите, включващ клоуни от Великобритания, Франция, Германия, Полша и със специалното участие на гост - клоуна от Киев, в действителност не изразява тяхното желание за война, а желанието им да я има, за да изпълнят желанието на хората в сянка, които им държат конците - да обират европейските граждани с кухи заплахи като през 2020-2022 г., но в далеч по-сериозни мащаби!

    13:32 28.11.2025

  • 15 Той

    9 1 Отговор
    ЕС е вече в дупката. Къде по-лошо от това.

    Коментиран от #16

    13:33 28.11.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Той":

    - Е не може да стане по-лошо.- казал песимистът.
    - А,може може! - отговорил оптимистът.🤔

    13:36 28.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Глупости, ЕС начело с Урсулът сам се вкара във финансова черна дупка

    13:54 28.11.2025

  • 19 Тома

    1 0 Отговор
    Че ЕС е много отдавна във финансова черна дупка след като се управлява от генеколог и за това им текат лигите как да откраднат руските милиарди

    13:58 28.11.2025