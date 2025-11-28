Планът на САЩ за Украйна може да доведе ЕС до финансова "черна дупка"

Прилагането на предложения от САЩ план за разрешаване на конфликта в Украйна може да доведе до това ЕС да се окаже в икономическа „черна дупка“, съобщава аг. Reuters.
Киев под ръководството на Володимир Зеленски е малко вероятно да се съгласи да се откаже от загубените територии и без окончателно уреждане на териториалния спор е малко вероятно Украйна да бъде приета в ЕС. Reuters смята, че това ще доведе до несигурност, която ще се отрази негативно на европейската икономика в продължение на много години.
Европейски служител заяви пред агенцията, че цената на възстановяването на Украйна е достигнала почти 600 млрд. USD. Световната банка твърди, че Украйна трябва да бъде възстановена от чуждестранни правителства, международни организации и частни инвеститори. Киев обаче е малко вероятно да привлече частен чуждестранен капитал. Следователно, възстановяването на Украйна ще падне предимно върху държавите.
Агенцията посочва и проблемите, с които ЕС се е сблъскал при обсъждането на предоставянето на Киев на т. нар. репарационен заем, използващ замразени руски активи на Запад. Някои държави от ЕС, предимно Белгия, където се намират по-голямата част от активите, се противопоставят на подобен ход. Руската страна също многократно е предупреждавала, че конфискацията на руски активи ще бъде посрещната с ответни мерки. Следователно, смята агенцията, тежестта на финансирането на Киев ще падне предимно върху европейските държави и ако този процес се проточи и нестабилността в Украйна продължи, ЕС рискува да попадне в икономическа „черна дупка“.
1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #5, #9
13:22 28.11.2025
2 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
13:22 28.11.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
13:23 28.11.2025
5 Роден в НРБ
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Да би мирно седяло, не би руски кочан опърдяло
13:24 28.11.2025
6 Споко !
13:25 28.11.2025
7 Последния Софиянец
13:26 28.11.2025
8 обективен
13:26 28.11.2025
9 456
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Стига с едно също. Тьпо.
13:27 28.11.2025
10 Последния Софиянец
13:28 28.11.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
а тя е , че ЕсеС ПОТЪВА❗
13:28 28.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ПОЛИ/Т/УТКИ с обещание за "светло бъдеще"❗
13:30 28.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Но btv, NOVA. и КАН1 последни ще кажат истината❗
Коментиран от #17
13:32 28.11.2025
14 Ццц
13:32 28.11.2025
15 Той
Коментиран от #16
13:33 28.11.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Той":- Е не може да стане по-лошо.- казал песимистът.
- А,може може! - отговорил оптимистът.🤔
13:36 28.11.2025
18 Баце ЕООД
13:54 28.11.2025
19 Тома
13:58 28.11.2025