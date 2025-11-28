Планът на САЩ за Украйна може да доведе ЕС до финансова "черна дупка"

Прилагането на предложения от САЩ план за разрешаване на конфликта в Украйна може да доведе до това ЕС да се окаже в икономическа „черна дупка“, съобщава аг. Reuters.

Киев под ръководството на Володимир Зеленски е малко вероятно да се съгласи да се откаже от загубените територии и без окончателно уреждане на териториалния спор е малко вероятно Украйна да бъде приета в ЕС. Reuters смята, че това ще доведе до несигурност, която ще се отрази негативно на европейската икономика в продължение на много години.

Европейски служител заяви пред агенцията, че цената на възстановяването на Украйна е достигнала почти 600 млрд. USD. Световната банка твърди, че Украйна трябва да бъде възстановена от чуждестранни правителства, международни организации и частни инвеститори. Киев обаче е малко вероятно да привлече частен чуждестранен капитал. Следователно, възстановяването на Украйна ще падне предимно върху държавите.

Агенцията посочва и проблемите, с които ЕС се е сблъскал при обсъждането на предоставянето на Киев на т. нар. репарационен заем, използващ замразени руски активи на Запад. Някои държави от ЕС, предимно Белгия, където се намират по-голямата част от активите, се противопоставят на подобен ход. Руската страна също многократно е предупреждавала, че конфискацията на руски активи ще бъде посрещната с ответни мерки. Следователно, смята агенцията, тежестта на финансирането на Киев ще падне предимно върху европейските държави и ако този процес се проточи и нестабилността в Украйна продължи, ЕС рискува да попадне в икономическа „черна дупка“.