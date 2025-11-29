Новини
Бизнес »
Лъчезар Борисов: Стремежът трябва да е към балансиран бюджет

Лъчезар Борисов: Стремежът трябва да е към балансиран бюджет

29 Ноември, 2025 19:53 297 1

  • лъчезар борисов-
  • бюджет-
  • коментар-
  • фискална политика

България е лидер по фискална стабилност

Лъчезар Борисов: Стремежът трябва да е към балансиран бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS темата за Бюджет 2026 коментира бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов. Според него решението на Бойко Борисов да „замрази” бюджетната процедура след множеството критики е било правилно и икономически обосновано.

Лъчезар Борисов посочи, че в макроикономическата теория съществува принцип за постигане на максимална ефективност, при която две заинтересовани страни - в случая синдикати и работодатели - могат да подобрят положението си чрез диалог, без да увреждат интересите на другите.

„Това ще доведе, ако намалим приходната част, и до определено намаляване на някои разходи. Тук трябва да бъде намерен именно този баланс, но важното е, че ние поддържаме дефицита в нормата от 3%“, коментира бившият министър.

Той подчерта, че България остава един от лидерите в Европа по фискална стабилност, измерена чрез държавния дълг съотнесен към БВП. Борисов даде пример с държави като Гърция, Италия и Испания, където задлъжнялостта е много над 100%, докато средното ниво за ЕС е около 81,8%.

Разходи и структурни дефицити

По отношение на критиките от опозицията за големите разходи, Лъчезар Борисов отбеляза, че настоящата ситуация е следствие от политиките през последните четири години.

„През изтеклите четири години бюджетите се пълнеха от инфлация. Финансовото министерство вземаше пари от всеки един гражданин през по-високите сметки - 20% от тях отиваха в приход от ДДС“, заяви той и допълни, че средствата са отивали за дългосрочни политики, което е довело до структурен дефицит.

Според него е необходимо да се върнем към финансовата стабилност отпреди 2020 г. и да се запази консенсусът за ниски данъчни ставки.

Инвестиции и икономически растеж

Лъчезар Борисов изтъкна положителен тренд при преките чуждестранни инвестиции. По думите му само за периода януари-септември реинвестираната печалба възлиза на над 3 милиарда евро, което е ръст от близо 30% спрямо предходната година.

„Това означава, че този бизнес, който вече е инвестирал в България, вижда и осъзнава ползите от Еврозоната и оставя печалбата си на наша територия“, коментира икономистът. Той отбеляза също, че инвестициите в структурата на БВП са нараснали с над 9% в реално изражение.

Бъдещето на „Лукойл“ и концесиите

Относно ситуацията с рафинерията на „Лукойл“, Борисов заяви, че тя е структуроопределяща за икономиката, химическата индустрия и транспорта. Според него предприетите от правителството мерки и дерогацията са овладели процеса към момента.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Бизнесът се изнася.Ще им хванете цървулите.

    19:54 29.11.2025