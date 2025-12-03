Украйна прие проекто бюджета си за 2026 година с рекорден дефизит

Върховната рада прие проекта за бюджет на Украйна за 2026 г. с дефицит от 47,5 млрд. USD.

Решението беше подкрепено от 257 депутати, 37 гласуваха против, а 24 се въздържаха. В същото време опозиционните фракции „Европейска солидарност“ и „Батькивщина“ почти целият парламент гласуваха против законопроекта (трима депутати от „Европейска солидарност“ се въздържаха).

Бюджетът беше приет на първо четене на 22 октомври. Радата трябваше да приеме окончателно закона не по-късно от 1 декември, но на този ден депутатите не успяха да постигнат съгласие. Както заяви Железняк по това време, дори управляващата фракция „Слуга на народа“ изпитва остра липса на необходимите гласове. Източници от парламента съобщиха пред „Икономична правда“, че неофициалната причина за отлагането на гласуването е нашумял корупционен скандал, в който са замесени висши украински чиновници.

На 3 декември съответната комисия на Върховната рада одобри за второ четене преработен проект на основния финансов закон на страната. Проектобюджетът за следващата година предвижда приходи от 2,9 трилиона гривни (приблизително 69 млрд. USD) и разходи от 4,9 трилиона гривни (приблизително 116 млрд. USD). Очаква се бюджетният дефицит от 2 трилиона гривни (47,5 млрд. USD), който е приблизително 18,4% от БВП, да бъде покрит от заеми и грантове, които украинските власти очакват от западните партньори. Няколко депутати от Радата обаче отбелязват, че Киев няма гаранции от западните партньори, че тези средства ще бъдат получени в необходимия размер. Както заяви бившият председател на Радата Дмитро Разумков от парламентарната трибуна, бюджетът включва „дупка“ от 1 трилион гривни (23,6 млрд. USD). Бюджетният дефицит за 2025 г. беше 1,55 трилиона гривни (39,5 млрд. USD).