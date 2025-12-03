Новини
Украйна прие проекто бюджета си за 2026 година с рекорден дефизит
  Тема: Украйна

Украйна прие проекто бюджета си за 2026 година с рекорден дефизит

3 Декември, 2025 18:25

Той възлиза на 47,5 милиарда долара

Украйна прие проекто бюджета си за 2026 година с рекорден дефизит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Върховната рада прие проекта за бюджет на Украйна за 2026 г. с дефицит от 47,5 млрд. USD.

Решението беше подкрепено от 257 депутати, 37 гласуваха против, а 24 се въздържаха. В същото време опозиционните фракции „Европейска солидарност“ и „Батькивщина“ почти целият парламент гласуваха против законопроекта (трима депутати от „Европейска солидарност“ се въздържаха).

Бюджетът беше приет на първо четене на 22 октомври. Радата трябваше да приеме окончателно закона не по-късно от 1 декември, но на този ден депутатите не успяха да постигнат съгласие. Както заяви Железняк по това време, дори управляващата фракция „Слуга на народа“ изпитва остра липса на необходимите гласове. Източници от парламента съобщиха пред „Икономична правда“, че неофициалната причина за отлагането на гласуването е нашумял корупционен скандал, в който са замесени висши украински чиновници.

На 3 декември съответната комисия на Върховната рада одобри за второ четене преработен проект на основния финансов закон на страната. Проектобюджетът за следващата година предвижда приходи от 2,9 трилиона гривни (приблизително 69 млрд. USD) и разходи от 4,9 трилиона гривни (приблизително 116 млрд. USD). Очаква се бюджетният дефицит от 2 трилиона гривни (47,5 млрд. USD), който е приблизително 18,4% от БВП, да бъде покрит от заеми и грантове, които украинските власти очакват от западните партньори. Няколко депутати от Радата обаче отбелязват, че Киев няма гаранции от западните партньори, че тези средства ще бъдат получени в необходимия размер. Както заяви бившият председател на Радата Дмитро Разумков от парламентарната трибуна, бюджетът включва „дупка“ от 1 трилион гривни (23,6 млрд. USD). Бюджетният дефицит за 2025 г. беше 1,55 трилиона гривни (39,5 млрд. USD).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Нашият дефицит е по голям.

    18:26 03.12.2025

  • 2 фиткифакти

    15 0 Отговор
    "дефизит"!? Що е то🤣

    18:27 03.12.2025

  • 3 Дориана

    12 1 Отговор
    Зеленски тъпо и упорито не иска да приеме факта , че въпреки помощта на Европа, Украйна е унищожена. Предстои да видим колко ще се самоунищожи и Европа.

    18:29 03.12.2025

  • 4 Ааааааа не !

    11 0 Отговор
    Щом деФизита е приет ....значи , че укрофашистите са на плюс .....а не като нас на минус !!!!!!!

    18:30 03.12.2025

  • 5 си дзън

    0 7 Отговор
    Топ предложение:
    Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    Коментиран от #8

    18:31 03.12.2025

  • 6 Железаря съм

    4 0 Отговор
    Аз ще дам милиарди на моя приятел потника бандера ....предвидил съм го във бюджета и няма да дам на протестиращите доктори които бяха на протеста и спасяваха тия които са против нас !

    18:35 03.12.2025

  • 7 койдазнай

    5 0 Отговор
    40 млрд евро, е около 6% от военния бюджет на страните в ЕС и 0,2% от БВП на ЕС. За България се падат 200 млн евро.

    18:35 03.12.2025

  • 8 Топ отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    50 килотона по всеки български град, всеки ден.

    18:37 03.12.2025

  • 9 Дефизит

    6 0 Отговор
    Ли е девисит ли и нема кои знае какво значение вазно е желание да има дерсайте

    18:38 03.12.2025

  • 10 Красива зала

    9 0 Отговор
    Путин жали Киев. САЩ щяха да натикат Радата в киевското метро.

    18:45 03.12.2025

  • 11 Знае

    7 0 Отговор
    Пука им на бандеровците ! Нали ЕС ще им плаща масрафа !

    18:51 03.12.2025

  • 12 Каунь

    4 0 Отговор
    Дефизит, нещо положително ли е?

    19:13 03.12.2025

  • 13 Ний ша лапаме

    1 0 Отговор
    Вий ша плащате. И никакви протести или Майдан! Иначе бой от полицията! Бой! Бой! Бой!

    19:19 03.12.2025

  • 14 Да,бе

    0 0 Отговор
    Странно,че даже и просяците приемат бюджет..А донорите се топят,като майски сняг.

    19:45 03.12.2025