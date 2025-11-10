Новини
Украйна с милиарди долари непокрит дефицит
  Тема: Украйна

Украйна с милиарди долари непокрит дефицит

10 Ноември, 2025 22:21

Непокритият дефицит на държавния бюджет на Украйна за 2026-2027 г. достига 60 милиарда долара

Украйна с милиарди долари непокрит дефицит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Непокритият дефицит на държавния бюджет на Украйна за 2026-2027 г. достигна 60 млрд. USD, съобщи Укринформ, позовавайки се на заместник-министъра на финансите Александър Кава.

„Когато подготвяхме проектобюджета за тази година, имахме ясно разбиране как да покрием дефицита на държавния бюджет“, отбеляза Кава на извънредна сесия на Киевския форум за сигурност, посветена на енергийната и икономическа ситуация.

Според него, по време на подготовката на бюджета за 2025 г., ситуацията с финансирането от САЩ е била по-ясна: администрацията на Байдън, която тогава е на власт, е приключвала, така че Украйна е успяла да се споразумее за необходимата подкрепа преди смяната на властта. Настоящата ситуация е подобна на тази от 2024 г., когато много от партньорите на Киев чакаха края на въоръжения конфликт и не бързаха да финансират Украйна, смята Кава.

Той заяви, че Министерството на финансите активно работи с партньорите по вариантите за бюджетна подкрепа и е оптимистично настроено за разрешаване на дефицита.

Според Укринформ необходимостта от външно финансиране на държавния бюджет на Украйна за 2026 г. е 45 млрд. USD.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    България с 33 млрд дефицит.

    22:40 10.11.2025

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Леле...... колко време им трябваше на тъпите Урсулианци да светнат , че пари няма да видят!!!

    Коментиран от #6

    22:41 10.11.2025

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Нали днес режимът Желязков изтегли поредният многомилиарден заем за погасяване на част от Укро дефицита?

    22:46 10.11.2025

  • 4 Дайте им още

    2 0 Отговор
    за да ги присвоят. Като ни приемете на първи първи ние ще Ви ги възстановим.

    22:47 10.11.2025

  • 5 Евро

    4 0 Отговор
    Украйна ще фалира Европа

    22:48 10.11.2025

  • 6 Симеон

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Те руснаците пък ще ги видят
    ВЕРЕАЙ МИ🤣🤣🤣

    22:59 10.11.2025

  • 7 Копейки,

    0 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #8

    22:59 10.11.2025

  • 8 Сиганин

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Бате, с колко батерии ти вибратора

    23:03 10.11.2025

  • 9 Пенчо

    1 0 Отговор
    Ние без война сме в кюпа

    23:06 10.11.2025

  • 10 Ами

    2 0 Отговор
    Като не им стигат парите, да си теглят заеми. Ние така правим.
    Ако пък не искат искат заем, да търсят "помощ" от тия които могат да им дадът.
    Но като гледам снимката под статията ... Май и тока си не плащат.

    23:06 10.11.2025