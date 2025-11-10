Украйна с милиарди долари непокрит дефицит

Непокритият дефицит на държавния бюджет на Украйна за 2026-2027 г. достигна 60 млрд. USD, съобщи Укринформ, позовавайки се на заместник-министъра на финансите Александър Кава.
„Когато подготвяхме проектобюджета за тази година, имахме ясно разбиране как да покрием дефицита на държавния бюджет“, отбеляза Кава на извънредна сесия на Киевския форум за сигурност, посветена на енергийната и икономическа ситуация.
Според него, по време на подготовката на бюджета за 2025 г., ситуацията с финансирането от САЩ е била по-ясна: администрацията на Байдън, която тогава е на власт, е приключвала, така че Украйна е успяла да се споразумее за необходимата подкрепа преди смяната на властта. Настоящата ситуация е подобна на тази от 2024 г., когато много от партньорите на Киев чакаха края на въоръжения конфликт и не бързаха да финансират Украйна, смята Кава.
Той заяви, че Министерството на финансите активно работи с партньорите по вариантите за бюджетна подкрепа и е оптимистично настроено за разрешаване на дефицита.
Според Укринформ необходимостта от външно финансиране на държавния бюджет на Украйна за 2026 г. е 45 млрд. USD.
1 Последния Софиянец
22:40 10.11.2025
2 Пич
Коментиран от #6
22:41 10.11.2025
3 Сатана Z
22:46 10.11.2025
4 Дайте им още
22:47 10.11.2025
5 Евро
22:48 10.11.2025
6 Симеон
До коментар #2 от "Пич":Те руснаците пък ще ги видят
ВЕРЕАЙ МИ🤣🤣🤣
22:59 10.11.2025
7 Копейки,
Коментиран от #8
22:59 10.11.2025
8 Сиганин
До коментар #7 от "Копейки,":Бате, с колко батерии ти вибратора
23:03 10.11.2025
9 Пенчо
23:06 10.11.2025
10 Ами
Ако пък не искат искат заем, да търсят "помощ" от тия които могат да им дадът.
Но като гледам снимката под статията ... Май и тока си не плащат.
23:06 10.11.2025