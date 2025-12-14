"Кемпински Хотел Гранд Арена" е най-добрият хотел в зимните курорти в България в най-новата класация Топ 50 на списание Travel&Lifestyle.

Главният редактор на изданието Мирослав Иванов връчи вчера отличието на Рене Детцен, генерален мениджър на хотела, в рамките на откриването на новия зимен сезон.

Класацията Топ 50 е на най-добрите и луксозни хотели в българските зимни курорти за 2025/2026 г. Най-много обекти от високия клас и с добри отзиви има в Банско.

Най-добрият хотел в българските ски курорти е „Кемпински Хотел Гранд Арена“, Банско, който е част от световната луксозна хотелска верига Kempinski, която присъства в България единствено в планинското градче. Хотелът за седми пореден път беше удостоен и с престижната титла „Най-добър лайфстайл хотел на България 2025“ (Bulgaria’s Leading Lifestyle Hotel 2025”) от Световните туристически награди (WTA), което е най-висшето отличие в областта на пътуванията и туризма. След това „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ беше удостоен с титлата „Най-добър ски хотел в България за 2025 г.“ от Световните ски награди.

На второ място в класацията топ 50 е „Вила Сокол“ в Боровец. Разположена на три етажа, тази модерна вила с 12 спални, е идеален избор за семейства или група приятели, търсещи място за изключително луксозно изживяване.

Третото място е за „Лъки Банско СПА & Релакс“ в Банско, което е едно от най-висококласните места за релакс в България. Хотелът впечатлява с елегантни, просторни студиа и апартаменти, безупречно обслужване и изискана атмосфера, която те кара да се чувстваш специален още от влизането. В него има fine dining ресторанти – гурме предложения, изготвени с внимание към вкуса и детайла. Alpine restaurant Fondue e единственият фондю ресторант в страната, а италианският Leonardo е известен със своите специалитети.

Класацията е подредена безпристрастно на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., брой коментари, цени, категория, както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, обзавеждане и обслужване. Не са включени хотели в СПА курорти, които са в близост до ски комплексите, тъй като попадат в друга специализирана класация на Travel&Lifestyle.