Турция няма да се откаже от формата Аll inclusive

Турция няма правни механизми, които биха ѝ позволили да отмени формата „all inclusive“ в хотелите в страната. Единствено самите хотелиери могат да вземат такова решение, съобщи Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

Уточнението идва на фона на новината, появила се по-рано в Daily Sabah,че турските власти обсъждат възможността за замяна на традиционния формат „бюфет“ в хотелите и ресторантите като част от борбата с разхищението на храна. Съветът по селскостопанска и хранителна политика към президентската администрация на Турция подготвя съответен доклад до главата на републиката Тайип Ердоган.

ATOR отбеляза, че новината е базирана на изявления в турската преса на една от заинтересованите страни - президента на обществената организация на ресторантьорите. Президентският съвет по хранителна политика няма правомощия да забранява каквото и да било. „Новината не е нищо повече от медийно инжектиране в турското информационно поле на някои лобистки желания на ресторантьори, които не харесват „Аll inclusive“ в хотелите, защото тази система ги лишава от клиенти“, подчерта асоциацията.