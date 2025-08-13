Новини
Бизнес »
Турция няма да се откаже от формата Аll inclusive

13 Август, 2025 11:51 501 3

  • all inclusive-
  • турция-
  • хотели-
  • отмяна-
  • туроператори-
  • разхищение-
  • храна

Евентуалната отмяна е съществена мярка по отношение намаляване разхищението на храна

Турция няма да се откаже от формата Аll inclusive - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция няма правни механизми, които биха ѝ позволили да отмени формата „all inclusive“ в хотелите в страната. Единствено самите хотелиери могат да вземат такова решение, съобщи Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

Уточнението идва на фона на новината, появила се по-рано в Daily Sabah,че турските власти обсъждат възможността за замяна на традиционния формат „бюфет“ в хотелите и ресторантите като част от борбата с разхищението на храна. Съветът по селскостопанска и хранителна политика към президентската администрация на Турция подготвя съответен доклад до главата на републиката Тайип Ердоган.

ATOR отбеляза, че новината е базирана на изявления в турската преса на една от заинтересованите страни - президента на обществената организация на ресторантьорите. Президентският съвет по хранителна политика няма правомощия да забранява каквото и да било. „Новината не е нищо повече от медийно инжектиране в турското информационно поле на някои лобистки желания на ресторантьори, които не харесват „Аll inclusive“ в хотелите, защото тази система ги лишава от клиенти“, подчерта асоциацията.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
  • 1 Авеее

    2 3 Отговор
    Търкей малко ме интересува, като туристическа дестинация

    11:54 13.08.2025

  • 2 Българин

    5 1 Отговор
    Ако искам да си почина,отивам в Турция. Ако искам да си късам нервите предпочитам нашето черноморие

    11:57 13.08.2025

  • 3 Най

    2 0 Отговор
    Добрият ол инклузив на света е е Турция. Няма Европа, няма Америка!

    12:02 13.08.2025