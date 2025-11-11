Новини
Последната фабрика за военни хеликоптери във Великобритания може да затвори

11 Ноември, 2025 09:21 791 9

  • leonardo-
  • великобритания-
  • завод-
  • закриване

Причината е липса на нови договори

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Последната фабрика за военни хеликоптери на Великобритания в Йовил, югозападна Англия, може да затвори поради липса на нови договори, собщи Financial Times (FT), позовавайки се на Роберто Чинголани, главен изпълнителен директор на италианския военно-промишлен концерн Leonardo, който е собственик на завода.

„Не можем да субсидираме Йовил вечно. Не сме получавали никакви договори от британското правителство от 14 години“, каза бизнесменът. Той предупреди, че компанията може да бъде принудена да затвори завода, в който работят приблизително 3300 души, ако правителството на Обединеното кралство не одобри офертата на Leonardo за производство на нови хеликоптери, които да заменят транспортните хеликоптери Puma, използвани от Кралските военновъздушни сили над 50 години.

Многоцелевият хеликоптер AW149 на Leonardo стана единственият участник в търга за договор на стойност 1 милиард британски лири (1,3 млрд. USD) от правителството на Обединеното кралство през лятото на 2024 г. Тази пролет компанията подаде своята „най-добра и окончателна“ оферта до Министерството на отбраната на Обединеното кралство, но все още не е получила отговор. Очаква се Министерството на отбраната да вземе решение до края на декември. Според изданието има вероятност Министерството на отбраната на Обединеното кралство да се откаже от плановете си за закупуване на новите хеликоптери.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тагаренко

    8 2 Отговор
    Нека веднага да сключим договори за хеликоптери и да спасим фабриката !

    09:26 11.11.2025

  • 2 Бойко Българоубиец

    9 1 Отговор
    Аз им дам 1 милиард долара от народа, само да свалят санкциите на моя шеф пеевски!

    09:39 11.11.2025

  • 3 защо разчитат само на държавата?

    4 0 Отговор
    Една фирма като не и върват продажбите, минава в режим на оцеляване и НАМАЛЯВА ЦЕНИТЕ за да излъже някой нов купувач.

    09:42 11.11.2025

  • 4 западналите

    3 2 Отговор
    изтичат в канала!

    09:50 11.11.2025

  • 5 дядо поп

    5 0 Отговор
    Въх , довечера ще си легна с чорапите!

    09:50 11.11.2025

  • 6 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    То след един Посейдон и след това от един буревестник няма и да ви трябва да го отварят ,щото великият остров няма да го има

    Коментиран от #7

    09:54 11.11.2025

  • 7 може ли може ли

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    може ли да ми завиеш в една бумажка и на мене два Посейдона и три Буревестника. Щи ги платя като зема пенцията.

    09:55 11.11.2025

  • 8 Механик

    1 2 Отговор
    И тия били от клуба на богатите и можещите??
    И си мечтаят да нанасят "стратегическо поражение" на РФ?! Ай, моля ви се!!!!

    10:03 11.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Последната фабрика за военни хеликоптери във Великобритания може да затвори.

    Нищо ще си купуват последно поколение от РФ.

    10:32 11.11.2025