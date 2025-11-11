Последната фабрика за военни хеликоптери във Великобритания може да затвори.

Последната фабрика за военни хеликоптери на Великобритания в Йовил, югозападна Англия, може да затвори поради липса на нови договори, собщи Financial Times (FT), позовавайки се на Роберто Чинголани, главен изпълнителен директор на италианския военно-промишлен концерн Leonardo, който е собственик на завода.

„Не можем да субсидираме Йовил вечно. Не сме получавали никакви договори от британското правителство от 14 години“, каза бизнесменът. Той предупреди, че компанията може да бъде принудена да затвори завода, в който работят приблизително 3300 души, ако правителството на Обединеното кралство не одобри офертата на Leonardo за производство на нови хеликоптери, които да заменят транспортните хеликоптери Puma, използвани от Кралските военновъздушни сили над 50 години.

Многоцелевият хеликоптер AW149 на Leonardo стана единственият участник в търга за договор на стойност 1 милиард британски лири (1,3 млрд. USD) от правителството на Обединеното кралство през лятото на 2024 г. Тази пролет компанията подаде своята „най-добра и окончателна“ оферта до Министерството на отбраната на Обединеното кралство, но все още не е получила отговор. Очаква се Министерството на отбраната да вземе решение до края на декември. Според изданието има вероятност Министерството на отбраната на Обединеното кралство да се откаже от плановете си за закупуване на новите хеликоптери.