Над 25% от британските компании очакват съкращения на работни места заради ИИ

Въздействието на изкуствения интелект (ИИ) ще доведе до съкращения в една от всеки четири големи британски компании, съобщи Financial Times, позовавайки се на проучване сред британски работодатели.
Според резултатите от проучването, над 25% от големите компании очакват да намалят работната си сила до 2026 г. поради въздействието на ИИ. Младшите позиции ще бъдат най-застрашени.
Според Британския институт за персонал и развитие (CIPD), 26% от големите компании от частния сектор и 20% от организациите от публичния сектор се готвят за съкращения през следващите 12 месеца, за да рационализират операциите.
Проучването на CIPD установи, че промените ще засегнат сектора на финансовите услуги, където 37% от работодателите очакват загуба на работни места поради ИИ. Следват ИТ, като 26% се готвят за съкращения на работната сила. 24% са в правния, счетоводния и консултантския сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Накрая ще се свърши с кръв по улиците щото масите гладни няма да стоят!
11:10 10.11.2025
2 ще стана зле
повече престъпления
даже и да измислят базов доход след време
а тук по зле
защото даже няма и соц помощ за трайно безработни
за да има за чекмеджетата
11:11 10.11.2025
3 име
11:13 10.11.2025
4 Гориил
11:15 10.11.2025