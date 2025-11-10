Над 25% от британските компании очакват съкращения на работни места заради ИИ

Въздействието на изкуствения интелект (ИИ) ще доведе до съкращения в една от всеки четири големи британски компании, съобщи Financial Times, позовавайки се на проучване сред британски работодатели.

Според резултатите от проучването, над 25% от големите компании очакват да намалят работната си сила до 2026 г. поради въздействието на ИИ. Младшите позиции ще бъдат най-застрашени.

Според Британския институт за персонал и развитие (CIPD), 26% от големите компании от частния сектор и 20% от организациите от публичния сектор се готвят за съкращения през следващите 12 месеца, за да рационализират операциите.

Проучването на CIPD установи, че промените ще засегнат сектора на финансовите услуги, където 37% от работодателите очакват загуба на работни места поради ИИ. Следват ИТ, като 26% се готвят за съкращения на работната сила. 24% са в правния, счетоводния и консултантския сектор.