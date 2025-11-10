Новини
Над 25% от британските компании очакват съкращения на работни места заради ИИ

10 Ноември, 2025 11:07 387 4

  • великобритания-
  • изкуствен интелект-
  • съкращения-
  • персонал

Най-застрашени ще са младшите позиции

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въздействието на изкуствения интелект (ИИ) ще доведе до съкращения в една от всеки четири големи британски компании, съобщи Financial Times, позовавайки се на проучване сред британски работодатели.

Според резултатите от проучването, над 25% от големите компании очакват да намалят работната си сила до 2026 г. поради въздействието на ИИ. Младшите позиции ще бъдат най-застрашени.

Според Британския институт за персонал и развитие (CIPD), 26% от големите компании от частния сектор и 20% от организациите от публичния сектор се готвят за съкращения през следващите 12 месеца, за да рационализират операциите.

Проучването на CIPD установи, че промените ще засегнат сектора на финансовите услуги, където 37% от работодателите очакват загуба на работни места поради ИИ. Следват ИТ, като 26% се готвят за съкращения на работната сила. 24% са в правния, счетоводния и консултантския сектор.


  • 1 Един

    3 0 Отговор
    Развиваме се добре! А?! И това е само началото!
    Накрая ще се свърши с кръв по улиците щото масите гладни няма да стоят!

    11:10 10.11.2025

  • 2 ще стана зле

    3 0 Отговор
    безработни хора
    повече престъпления
    даже и да измислят базов доход след време
    а тук по зле
    защото даже няма и соц помощ за трайно безработни
    за да има за чекмеджетата

    11:11 10.11.2025

  • 3 име

    0 0 Отговор
    Така се получава, щото естествения интелект в днешно време стана с много ниско качество, пълен със ЛГБГ пропагандни мисли, зелени зомбирания и либерастия. Отдавна съм казал че ако съм на мястото на шефовете на БНТ, НОВА и БосфорТВ, ще наема двама-трима с основно образование да ходят да пускат от диктофончета предварително записаните въпроси, вместо да плащам луди пари за водещи и интервюиращи.

    11:13 10.11.2025

  • 4 Гориил

    0 0 Отговор
    Това съвпада с оценката относно Русия. Руското правителство посочи 27 процента.

    11:15 10.11.2025