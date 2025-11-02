Новини
Бизнес »
Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил за 20 години

Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил за 20 години

2 Ноември, 2025 17:21 520 9

  • великобритания-
  • дълг-
  • увеличение-
  • бвп

Към момента е 2,9 трилиона британски лири, или близо 100% от БВП

Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил за 20 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил между 2005 и 2025 г. The Daily Telegraph, позовавайки се на анализ на Oxford Economics, съобщава, че това представлява най-голямото увеличение на този показател сред всички развити икономики.

Националният дълг на Обединеното кралство е 2,9 трилиона британски лири (3,8 трилиона долара), или близо 100% от БВП. Изданието отбелязва, че това означава, че Обединеното кралство харчи над 100 милиарда британски лири (130 милиарда долара) годишно за плащания на лихви по дълга. Вестникът подчертава, че само Испания и Съединените щати са регистрирали подобни темпове на растеж на публичния дълг през последните 20 години.

Професор Яджит Чада от университета в Кеймбридж изрази мнение, че високото ниво на публичен дълг показва провала на британския политико-икономически модел. „Сега ясно виждаме, че фискалната система очевидно се е провалила и съотношението дълг/БВП не е достигнало устойчив път“, каза той.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 йодирана СОЛ

    13 1 Отговор
    Путин е виновен . Питайте Стърмър , ако не вярвате !

    Коментиран от #2, #7

    17:23 02.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "йодирана СОЛ":

    Санкциите работят...

    17:30 02.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    И тези като французите са фалирали отдавна.

    17:31 02.11.2025

  • 4 Спецназ

    5 0 Отговор
    Англичаните имат късата клечка, че
    валутата не им е световна като на американците и
    не могат да печатат ЛИРИ на салма, Баце!

    Имат да се хванат за Долара, ама там ще хванат ДЕБЕЛИЯ ЧЕП!
    ФАКТ!

    17:35 02.11.2025

  • 5 Един

    8 0 Отговор
    Бълбук, бълбук, бълбук...
    Имперските им мерация полека лека отичат в канала - за щастие на народите!

    17:38 02.11.2025

  • 6 бай ви чекмеджан тикваров

    6 0 Отговор
    виждате ли хората имат 3,8 трилиона долара дълг
    а пък мрънкате че сме похарчили някакви си 9 милиарда за няколко месеца
    за поддръжка и ремонт на чекмеджета
    и други поръчки

    17:44 02.11.2025

  • 7 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "йодирана СОЛ":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    17:45 02.11.2025

  • 8 Тома

    0 1 Отговор
    По добре трилиони дълг отколкото Посейдон в Темза

    17:53 02.11.2025

  • 9 баба ЯГА

    0 0 Отговор
    И как така имат толкоз дългове бе ? Стотици години крадяха , експлоатираха , колонизираха всевъзможни народи и държави , при това напълно безнаказано. А сега се оказват потънали в дълг !!!

    17:57 02.11.2025