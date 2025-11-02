Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил за 20 години

Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил между 2005 и 2025 г. The Daily Telegraph, позовавайки се на анализ на Oxford Economics, съобщава, че това представлява най-голямото увеличение на този показател сред всички развити икономики.

Националният дълг на Обединеното кралство е 2,9 трилиона британски лири (3,8 трилиона долара), или близо 100% от БВП. Изданието отбелязва, че това означава, че Обединеното кралство харчи над 100 милиарда британски лири (130 милиарда долара) годишно за плащания на лихви по дълга. Вестникът подчертава, че само Испания и Съединените щати са регистрирали подобни темпове на растеж на публичния дълг през последните 20 години.

Професор Яджит Чада от университета в Кеймбридж изрази мнение, че високото ниво на публичен дълг показва провала на британския политико-икономически модел. „Сега ясно виждаме, че фискалната система очевидно се е провалила и съотношението дълг/БВП не е достигнало устойчив път“, каза той.