Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил за 20 години

Националният дълг на Обединеното кралство се е утроил между 2005 и 2025 г. The Daily Telegraph, позовавайки се на анализ на Oxford Economics, съобщава, че това представлява най-голямото увеличение на този показател сред всички развити икономики.
Националният дълг на Обединеното кралство е 2,9 трилиона британски лири (3,8 трилиона долара), или близо 100% от БВП. Изданието отбелязва, че това означава, че Обединеното кралство харчи над 100 милиарда британски лири (130 милиарда долара) годишно за плащания на лихви по дълга. Вестникът подчертава, че само Испания и Съединените щати са регистрирали подобни темпове на растеж на публичния дълг през последните 20 години.
Професор Яджит Чада от университета в Кеймбридж изрази мнение, че високото ниво на публичен дълг показва провала на британския политико-икономически модел. „Сега ясно виждаме, че фискалната система очевидно се е провалила и съотношението дълг/БВП не е достигнало устойчив път“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 йодирана СОЛ
Коментиран от #2, #7
17:23 02.11.2025
2 Червената шапчица
До коментар #1 от "йодирана СОЛ":Санкциите работят...
17:30 02.11.2025
3 Данко Харсъзина
17:31 02.11.2025
4 Спецназ
валутата не им е световна като на американците и
не могат да печатат ЛИРИ на салма, Баце!
Имат да се хванат за Долара, ама там ще хванат ДЕБЕЛИЯ ЧЕП!
ФАКТ!
17:35 02.11.2025
5 Един
Имперските им мерация полека лека отичат в канала - за щастие на народите!
17:38 02.11.2025
6 бай ви чекмеджан тикваров
а пък мрънкате че сме похарчили някакви си 9 милиарда за няколко месеца
за поддръжка и ремонт на чекмеджета
и други поръчки
17:44 02.11.2025
7 Видьо Видев
До коментар #1 от "йодирана СОЛ":В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!
17:45 02.11.2025
8 Тома
17:53 02.11.2025
9 баба ЯГА
17:57 02.11.2025