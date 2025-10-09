Новини
Бум на пенсиите от чужбина

9 Октомври, 2025 17:41 486 1

Най-много българите са работили в Германия, Испания и Гърция

Бум на пенсиите от чужбина - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С 50%, до 75 188 души, е нараснал броят на българите, които получават пенсия и добавка по европейски регламенти у нас към края на 2024 г., сочат данните на НСИ. За сравнение, през 2020 г. техният брой е бил с 50% по-малко.

Cpeд пeнcиoнepитe cъc cтaж в чyжбинa пo-гoлямaтa чacт живeят в Бългapия - 59 007 ĸъм 31 дeĸeмвpи м.г., дoĸaтo зaд гpaницa ca 16 181. И в двeтe гpyпи ce нaблюдaвa yвeличeниe нa бpoйĸaтa зa пocлeднитe 5 гoдини, нo дeлът нa ocтaнaлитe извън cтpaнaтa нaмaлявa.

Най-много български пенисонери са работили в Германия - 12 534, Испания - 11 102 и Гърция - 10 218 души. На четвърта и пета позиция са Италия - 8649 души и Русия - 5969 души. Много българи са работили в Кипър, Чехия, Австрия и Франция, както и Южна Корея и Тунис.

Най-голям ръст от всички видове пенсии има при тези за инвалидност поради общо заболяване - 63%.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 какво я интересува

    3 1 Отговор
    държавата мащеха ???

    17:42 09.10.2025