Бум на пенсиите от чужбина

С 50%, до 75 188 души, е нараснал броят на българите, които получават пенсия и добавка по европейски регламенти у нас към края на 2024 г., сочат данните на НСИ. За сравнение, през 2020 г. техният брой е бил с 50% по-малко.

Cpeд пeнcиoнepитe cъc cтaж в чyжбинa пo-гoлямaтa чacт живeят в Бългapия - 59 007 ĸъм 31 дeĸeмвpи м.г., дoĸaтo зaд гpaницa ca 16 181. И в двeтe гpyпи ce нaблюдaвa yвeличeниe нa бpoйĸaтa зa пocлeднитe 5 гoдини, нo дeлът нa ocтaнaлитe извън cтpaнaтa нaмaлявa.

Най-много български пенисонери са работили в Германия - 12 534, Испания - 11 102 и Гърция - 10 218 души. На четвърта и пета позиция са Италия - 8649 души и Русия - 5969 души. Много българи са работили в Кипър, Чехия, Австрия и Франция, както и Южна Корея и Тунис.

Най-голям ръст от всички видове пенсии има при тези за инвалидност поради общо заболяване - 63%.