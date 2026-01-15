Новини
За пръв път „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа

15 Януари, 2026 10:25

Газовата компания увеличи доставките на руски газ за Казахстан, Узбекистан и Киргизстан с 22,2%

За пръв път „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За първи път през 2025 г. „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа, транспортирайки 38,8 милиарда кубически метра до азиатската държава, се казва в изявление на холдинговата компания.

„Транзитирането към Китай се реализира чрез газопровода „Силата на Сибир“ (с 24,8% повече от количеството за 2024 г.). „По този начин компанията изнесе повече газ от тръбопровода за Китай, отколкото за европейските страни от далечната чужбина включително Турция взети заедно“, се казва в изявлението.

Освен това „Газпром“ увеличи доставките на руски газ за Казахстан, Узбекистан и Киргизстан с 22,2%, а за Грузия с 40,4%.

„Силата на Сибир“ е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ на година. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между „Газпром“ и китайската CNPC през 2014 г. Общият обем на доставките за целия период ще надхвърли 1 трилион кубически метра газ, стойността на договора - 400 млрд. USD.

„Газпром“ докара газопровода „Силата на Сибир“ до Китай до максималния му проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно на 1 декември 2024 г. Доставките по тръбопровода „Силата на Сибир“ през 2025 г. надхвърлиха договорните задължения с почти 800 милиона кубически метра, според Алексей Милер, ръководител на газовия холдинг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ха ха

    4 7 Отговор
    За малко руснака да няма къде да си продаде газта.
    А защо изобщо ЕС купува от Газпром нали има санкции или им е студеничко!

    Коментиран от #8

    10:28 15.01.2026

  • 2 Българин

    4 7 Отговор
    Газпром е фалирал,както и Матушка

    10:28 15.01.2026

  • 3 хялял

    2 3 Отговор
    да им е !

    10:29 15.01.2026

  • 4 фактчекър

    4 1 Отговор
    През 2018 година потреблението на газ в ЕС е било приблизително 400 милиарда кубически метра годишно. Следователно, делът на газта, доставен от Газпром, е бил около 45% от общото потребление на газ в ЕС. Това подвързва значимата роля на Газпром в европейския енергиен сектор.

    Коментиран от #6

    10:31 15.01.2026

  • 5 Копейка

    3 3 Отговор
    А на нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #7

    10:32 15.01.2026

  • 6 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "фактчекър":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #12

    10:34 15.01.2026

  • 7 Ватали

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка":

    На нас цял свят ни дължи по 10 000 рублей, само заради руските ни паспорти.

    10:34 15.01.2026

  • 8 Омазна ватенка

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Аз се чудя защо ЕС още не е започнал да купува от новите руски телефони?!

    Коментиран от #10

    10:38 15.01.2026

  • 9 Тц,тц

    1 4 Отговор
    Голям пробив,няма що! Сигурно го дават 4 пъти по-евтин и 5 пъти по-далеч за транспортиране! Европа мръзне, руски ум патки пасе,хаха...

    10:39 15.01.2026

  • 10 за сметка на това

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Омазна ватенка":

    Вече половината Европа кара новите руски Москвич. Много са доволни хората. Даже правят вноска за внуците си.

    10:42 15.01.2026

  • 11 Красимир

    0 1 Отговор
    На ЕС вече газ не им трябва. Ще я карат на панелки и вятър. Всичко само зелено.

    10:50 15.01.2026

  • 12 напротив

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Руската пропаганда":

    Това показва, защо Европа не замръзна, както ни плашеше Москва. Защото ГАЗПРОМ е голям, но не основен доставчик на ЕС. От това копейките най-много ги боли.

    10:50 15.01.2026

  • 13 това е много голямо количество

    0 0 Отговор
    колкото за 9200 отоплителни сезона у нас . ние няма къде да складираме толкова . чирен е малък . в китай и колите са на газ . отопление, готвене . голяма страна е .

    10:52 15.01.2026