За пръв път „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа

За първи път през 2025 г. „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа, транспортирайки 38,8 милиарда кубически метра до азиатската държава, се казва в изявление на холдинговата компания.
„Транзитирането към Китай се реализира чрез газопровода „Силата на Сибир“ (с 24,8% повече от количеството за 2024 г.). „По този начин компанията изнесе повече газ от тръбопровода за Китай, отколкото за европейските страни от далечната чужбина включително Турция взети заедно“, се казва в изявлението.
Освен това „Газпром“ увеличи доставките на руски газ за Казахстан, Узбекистан и Киргизстан с 22,2%, а за Грузия с 40,4%.
„Силата на Сибир“ е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ на година. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между „Газпром“ и китайската CNPC през 2014 г. Общият обем на доставките за целия период ще надхвърли 1 трилион кубически метра газ, стойността на договора - 400 млрд. USD.
„Газпром“ докара газопровода „Силата на Сибир“ до Китай до максималния му проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно на 1 декември 2024 г. Доставките по тръбопровода „Силата на Сибир“ през 2025 г. надхвърлиха договорните задължения с почти 800 милиона кубически метра, според Алексей Милер, ръководител на газовия холдинг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
А защо изобщо ЕС купува от Газпром нали има санкции или им е студеничко!
Коментиран от #8
10:28 15.01.2026
2 Българин
10:28 15.01.2026
3 хялял
10:29 15.01.2026
4 фактчекър
Коментиран от #6
10:31 15.01.2026
5 Копейка
Коментиран от #7
10:32 15.01.2026
6 Руската пропаганда
До коментар #4 от "фактчекър":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #12
10:34 15.01.2026
7 Ватали
До коментар #5 от "Копейка":На нас цял свят ни дължи по 10 000 рублей, само заради руските ни паспорти.
10:34 15.01.2026
8 Омазна ватенка
До коментар #1 от "Ха ха ха":Аз се чудя защо ЕС още не е започнал да купува от новите руски телефони?!
Коментиран от #10
10:38 15.01.2026
9 Тц,тц
10:39 15.01.2026
10 за сметка на това
До коментар #8 от "Омазна ватенка":Вече половината Европа кара новите руски Москвич. Много са доволни хората. Даже правят вноска за внуците си.
10:42 15.01.2026
11 Красимир
10:50 15.01.2026
12 напротив
До коментар #6 от "Руската пропаганда":Това показва, защо Европа не замръзна, както ни плашеше Москва. Защото ГАЗПРОМ е голям, но не основен доставчик на ЕС. От това копейките най-много ги боли.
10:50 15.01.2026
13 това е много голямо количество
10:52 15.01.2026