За първи път през 2025 г. „Газпром“ достави повече газ на Китай, отколкото на Европа, транспортирайки 38,8 милиарда кубически метра до азиатската държава, се казва в изявление на холдинговата компания.

„Транзитирането към Китай се реализира чрез газопровода „Силата на Сибир“ (с 24,8% повече от количеството за 2024 г.). „По този начин компанията изнесе повече газ от тръбопровода за Китай, отколкото за европейските страни от далечната чужбина включително Турция взети заедно“, се казва в изявлението.

Освен това „Газпром“ увеличи доставките на руски газ за Казахстан, Узбекистан и Киргизстан с 22,2%, а за Грузия с 40,4%.

„Силата на Сибир“ е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ на година. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между „Газпром“ и китайската CNPC през 2014 г. Общият обем на доставките за целия период ще надхвърли 1 трилион кубически метра газ, стойността на договора - 400 млрд. USD.

„Газпром“ докара газопровода „Силата на Сибир“ до Китай до максималния му проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно на 1 декември 2024 г. Доставките по тръбопровода „Силата на Сибир“ през 2025 г. надхвърлиха договорните задължения с почти 800 милиона кубически метра, според Алексей Милер, ръководител на газовия холдинг.