Новини
Бизнес »
САЩ възнамеряват да съхраняват венецуелския петрол в карибските владения на Нидерландия

САЩ възнамеряват да съхраняват венецуелския петрол в карибските владения на Нидерландия

15 Януари, 2026 15:41 510 4

  • венецуела-
  • сащ-
  • петрол-
  • нидерландия-
  • карибски острови-
  • съхранение

NOS: САЩ възнамеряват да съхраняват венецуелски петрол в карибските владения на Холандия

САЩ възнамеряват да съхраняват венецуелския петрол в карибските владения на Нидерландия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Танкер, превозващ венецуелски петрол, е акостирал на нидерландския карибски остров Кюрасао, където суровият петрол ще бъде временно съхраняван по молба на правителството на САЩ, съобщи телевизионният канал NOS.

Двама от най-големите търговци на суровини в света – Trafigura Group и Vitol Group, транспортират венецуелски петрол до карибските страни за последваща препродажба. Това включва временно съхранение на петролни пратки в Кюрасао и Бахамите. Според телевизионната корпорация, четири танкера в момента се намират край бреговете на Венецуела. Тази седмица се очаква Trafigura и Vitol да получат общо приблизително 4,8 милиона барела венецуелски петрол за последваща доставка до складови съоръжения в Карибите.

Пристигането на венецуелски петрол е в съответствие с интересите на властите в Кюрасао, които се стремят да възстановят ролята на острова в международната енергийна логистика. Тъй като рафинерията на острова не работи от 5 години и изисква значителни инвестиции за рестартиране, правителството се фокусира върху съхранението, претоварването и логистиката, използвайки съществуващата инфраструктура.

В светлината на това, премиерът на Кюрасао Жилмар Писас обяви „големи възможности“ за острова, подчертавайки икономическия потенциал на петролните операции. Според NOS, властите на Кюрасао не разглеждат сътрудничеството в съхранението на петрол в контекста на действията на САЩ във Венецуела като политически чувствително и подчертават потенциалните ползи за икономиката на острова, въпреки продължаващата несигурност в региона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа още иниКОЛОНИЗАТОРЧЕТА

    3 2 Отговор
    ТОШКО африкански ,,,,,ТРЕПАНЕТО му е малко....

    15:45 15.01.2026

  • 2 456

    2 2 Отговор
    Опс ,утече в канала и тази територия. Иха ,Русия и нея я анексира, нищо че ФАЩ правят дясна ръка ,лев джоб.

    15:50 15.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Краят на НАТО е неизбежен. „Разпадането на Атлантида, разпадането на нацистка Германия и предстоящият разпад на Съединените американски щати и НАТО – те са по същество едно и също явление, проявено в различни епохи.“

    15:56 15.01.2026

  • 4 Тръмп

    1 0 Отговор
    Трябват ми и карибските владения на Холандия.

    16:10 15.01.2026