САЩ възнамеряват да съхраняват венецуелския петрол в карибските владения на Нидерландия

Танкер, превозващ венецуелски петрол, е акостирал на нидерландския карибски остров Кюрасао, където суровият петрол ще бъде временно съхраняван по молба на правителството на САЩ, съобщи телевизионният канал NOS.

Двама от най-големите търговци на суровини в света – Trafigura Group и Vitol Group, транспортират венецуелски петрол до карибските страни за последваща препродажба. Това включва временно съхранение на петролни пратки в Кюрасао и Бахамите. Според телевизионната корпорация, четири танкера в момента се намират край бреговете на Венецуела. Тази седмица се очаква Trafigura и Vitol да получат общо приблизително 4,8 милиона барела венецуелски петрол за последваща доставка до складови съоръжения в Карибите.

Пристигането на венецуелски петрол е в съответствие с интересите на властите в Кюрасао, които се стремят да възстановят ролята на острова в международната енергийна логистика. Тъй като рафинерията на острова не работи от 5 години и изисква значителни инвестиции за рестартиране, правителството се фокусира върху съхранението, претоварването и логистиката, използвайки съществуващата инфраструктура.

В светлината на това, премиерът на Кюрасао Жилмар Писас обяви „големи възможности“ за острова, подчертавайки икономическия потенциал на петролните операции. Според NOS, властите на Кюрасао не разглеждат сътрудничеството в съхранението на петрол в контекста на действията на САЩ във Венецуела като политически чувствително и подчертават потенциалните ползи за икономиката на острова, въпреки продължаващата несигурност в региона.