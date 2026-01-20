Исторически максимум за цената на златото

Цената на фючърсите върху златото с доставка през февруари 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов рекорден връх, надхвърляйки 4750 USD за тройунция, според данни за търговия.

Към 18:03 ч. българско време цената на благородния метал беше 4752,2 USD за тройунция (ръст от 3,41%). До 18:30 ч. българско време цените на златото се ускориха до 4756,6 USD за тройунция (+3,51%), дневен връх.

Последва забавяне на цената до 4736,5 USD за тройунция (+3,07%). Междувременно фючърсите на среброто с доставка през март 2026 г. на борсата Comex се повишиха с 5,71% до 93,595 USD за тройунция.

От началото на януари 2026 г. фючърсите на златото са се увеличили с 9,8%.