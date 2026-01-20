Новини
Исторически максимум за цената на златото

20 Януари, 2026 18:43 843 4

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Цената на фючърсите върху златото с доставка през февруари 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов рекорден връх, надхвърляйки 4750 USD за тройунция, според данни за търговия.

Към 18:03 ч. българско време цената на благородния метал беше 4752,2 USD за тройунция (ръст от 3,41%). До 18:30 ч. българско време цените на златото се ускориха до 4756,6 USD за тройунция (+3,51%), дневен връх.

Последва забавяне на цената до 4736,5 USD за тройунция (+3,07%). Междувременно фючърсите на среброто с доставка през март 2026 г. на борсата Comex се повишиха с 5,71% до 93,595 USD за тройунция.

От началото на януари 2026 г. фючърсите на златото са се увеличили с 9,8%.


  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Златото се дигна заради срива на европейските акции.

    18:48 20.01.2026

  • 2 Мишел

    3 0 Отговор
    Ръстът на цената на златото и намаляването цената на долара е довел от 2022г. до сега до увеличение на руския златен резерв с 230 милиарда долара , което е съпоставимо със замразените руски активи - Блоомберг. Сега Русия добива 230 тона злато годишно.

    19:21 20.01.2026

  • 3 китайски балон

    2 0 Отговор
    С всяко отваряне на устенцата на БайДончо златото скача с 1-2%😉 Тъй де златни му устенца😅

    19:30 20.01.2026

  • 4 Опорка

    1 0 Отговор
    Макак така, никой вече не цени краварската зелена и еврогeйската розова хартии. Непросветен народ.

    19:31 20.01.2026