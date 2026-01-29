Изкуственият интелект принуждава Amazon да съкрати десетки хиляди работни места

Amazon съкращава 16 000 служители, което е вторият кръг от мащабни съкращения на работни места на компанията за последните три месеца. Чрез тази мярка компанията се бори да подобри позицията си в битката за надмощие в областта на изкуствения интелект.

В публикация в блога си в сряда компанията заяви, че трябва да намали бюрокрацията, за да увеличи процеса на вземане на решения.

„Работим за укрепване на нашата организация чрез намаляване на разходите, увеличаване на собствеността и премахване на бюрокрацията“, каза Бет Галети, старши вицепрезидент „Човешки ресурси“ в Amazon.

В края на октомври Amazon обяви, че съкращава 14 000 корпоративни служители, следвайки директива от визията на главния изпълнителен директор Анди Джаси да функционира като най-големия стартъп в света. Той иска компанията да остане гъвкава, за да може да се адаптира и променя бързо, тъй като изкуственият интелект преобръща технологичния сектор.

Amazon е вторият по големина частен работодател в Америка, след Walmart. Според проучване от 2024 г., подадено до Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ, Amazon има над 350 000 корпоративни служители. Кулминацията на двата скорошни кръга на съкращения представлява около 9% от общия офис персонал на компанията.

Галети заяви в публикацията в блога си, че вълните от съкращения няма да се превърнат в „нов ритъм“ на работа, въпреки че Джаси прогнозира, че Amazon ще продължи да намалява броя на служителите си заради изкуствения интелект. Вместо това Amazon оценява „собствеността, скоростта и капацитета за изобретяване за клиентите и прави корекции, ако е необходимо“. каза Галети.

Amazon е в ожесточена конкуренция с Microsoft, Google, Meta, OpenAI и множество други технологични компании, които се борят за увеличаване на изчислителната мощност и големите езикови модели, за които вярват, че ще захранват икономиката на бъдещето. Това е скъпо начинание, но Джаси заяви, че тези съкращения са по-скоро свързани с ефективност, отколкото с икономии на разходи.

Повечето служители ще имат 90 дни, за да търсят нови позиции вътрешно, докато хората, които не бъдат наети отново в Amazon, ще получат обезщетение при прекратяване на трудовия договор и допълнителни придобивки, съобщи компанията.

Съобщава се, че съкращенията са били обявени на персонала във вторник вечерта във вътрешен имейл. Тази бележка очевидно е била изпратена неволно, защото се е отнасяла до публикацията в блога, която не е била публикувана до сряда сутринта.

Amazon отделно обяви във вторник, че ще затвори своите бизнеси за хранителни стоки Amazon Fresh и Amazon Go, тъй като удвоява дейността си в магазините си с марка Whole Foods.

Въпреки тревогата, че изкуственият интелект заема работни места в сферата на „белите якички“, страхът, че това се случва повсеместно, е преувеличен, според доклад на Vanguard.

Всъщност работните места, които са силно изложени на автоматизация с изкуствен интелект, растат по-бързо, отколкото преди пандемията – дори по-бързо от всички други професии, заяви наскоро инвестиционната фирма.

Констатациите не означават непременно, че е напълно безопасно за работниците, притеснени от това, че изкуственият интелект може да наруши кариерата им. Някои компании наскоро съобщиха, че съкращават някои позиции, защото изкуственият интелект може да автоматизира служителите на начално ниво. задачи или да направят настоящите работници по-ефективни.

И все пак няма доказателства, че технологията нанася широко разпространени щети, поне не засега.