Съкращават близо 30 000 работни места в Бавария

Приблизително 30 000 работни места в металообработващата и електротехническата промишленост могат да бъдат съкратени в Бавария поради трудната икономическа ситуация и структурните промени. Това съобщава вестник Die Zeit, позовавайки се на профсъюза IG Metall.

Хорст От, ръководител на регионалния клон на IG Metall, отбеляза, че компании, работещи в Бавария, са започнали или обявили съкращения на 32 000 работни места. Само в автомобилната индустрия съкращенията ще засегнат 54% от компаниите.

В същото време са създадени едва 3000 нови работни места. Развитието на отбранителния сектор все още не може да реши проблема, заяви От. Според неговата оценка, на всеки 10 съкращения в автомобилния сектор се създава само 1 ново работно място в отбранителния сектор.