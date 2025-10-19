Новини
Бизнес »
SpaceX инвестира 116 милиона долара в Южна Африка

SpaceX инвестира 116 милиона долара в Южна Африка

19 Октомври, 2025 10:25 528 2

  • spacex-
  • илон мъск-
  • южна африка-
  • инвестиции-
  • интернет комуникации

Средствата за са изграждане на интернет комуникации

SpaceX инвестира 116 милиона долара в Южна Африка - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Контролираната от Илон Мъск американска компания SpaceX ще инвестира 116 млн. USD в развитие на интернет комуникациите в Южна Африка във връзка с очакваното получаване на лиценз за нейната сателитна комуникационна система Starlink за експлоатация в Южноафриканската република, съобщи местната радиостанция SABC.

Като част от ангажимента си от 116 млн. USD за интернет комуникации, SpaceX ще свърже 5000 училища в цяла Южна Африка с глобалната мрежа. Инициативата предвижда създаване на партньорство с местни доставчици на интернет услуги за инсталиране и поддръжка на необходимата инфраструктура, работеща по модел на отворен достъп.

Същевременно SpaceX ще създаде компания в Южна Африка, която ще реализира програма за икономическо овластяване на чернокожото население на страната. По този начин SpaceX ще изпълни местен закон, изискващ чуждестранните фирми да подкрепят социални групи, засегнати от колониализма и апартейда.

Южноафриканското законодателство изисква прехвърляне на 30% от капитала на регистрирано дъщерно дружество на чуждестранна компания на местното чернокожо население или прилагане на инвестиционна програма за подобна сума в развитието на местните общности.

Южноафриканското правителство финализира процеса по предоставяне на оперативни права на Starlink в страната. Мъск, който е роден в Южна Африка, търси този лиценз за Starlink от почти 2 години. Към днешна дата 24 африкански правителства са издали лицензи за експлоатация на терминали на Starlink на тяхна територия.


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 налюдател

    0 0 Отговор
    като гледам потребителите - най-важното е от интернет да текат банани

    10:30 19.10.2025

  • 2 Ще правят генетични тестове по избелване

    0 0 Отговор
    От както тази държава се управлява от черни, стана кафява. А беше добро място някога. Не са виновни хората , но бавно се учат. Като го няма в ДНК то е трудно.

    10:52 19.10.2025