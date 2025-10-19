SpaceX инвестира 116 милиона долара в Южна Африка

Контролираната от Илон Мъск американска компания SpaceX ще инвестира 116 млн. USD в развитие на интернет комуникациите в Южна Африка във връзка с очакваното получаване на лиценз за нейната сателитна комуникационна система Starlink за експлоатация в Южноафриканската република, съобщи местната радиостанция SABC.

Като част от ангажимента си от 116 млн. USD за интернет комуникации, SpaceX ще свърже 5000 училища в цяла Южна Африка с глобалната мрежа. Инициативата предвижда създаване на партньорство с местни доставчици на интернет услуги за инсталиране и поддръжка на необходимата инфраструктура, работеща по модел на отворен достъп.

Същевременно SpaceX ще създаде компания в Южна Африка, която ще реализира програма за икономическо овластяване на чернокожото население на страната. По този начин SpaceX ще изпълни местен закон, изискващ чуждестранните фирми да подкрепят социални групи, засегнати от колониализма и апартейда.

Южноафриканското законодателство изисква прехвърляне на 30% от капитала на регистрирано дъщерно дружество на чуждестранна компания на местното чернокожо население или прилагане на инвестиционна програма за подобна сума в развитието на местните общности.

Южноафриканското правителство финализира процеса по предоставяне на оперативни права на Starlink в страната. Мъск, който е роден в Южна Африка, търси този лиценз за Starlink от почти 2 години. Към днешна дата 24 африкански правителства са издали лицензи за експлоатация на терминали на Starlink на тяхна територия.