Най-богатият човек на света е съоснователят на Oracle

10 Септември, 2025 21:15 1 239 5

Лари Елисън изпревари Илон Мъск

Най-богатият човек на света е съоснователят на Oracle - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съоснователят на американската корпорация Oracle, Лари Елисън, е признат за най-богатия човек в света, изпреварвайки Илон Мъск, съобщи аг. Bloomberg.

Според нейна информация, към 10:10 ч. местно време, състоянието на Елисън е нараснало със 101 млрд. USD, достигайки 393 млрд. USD. Това беше предшествано от публикуването на тримесечния отчет на корпорацията. Според агенцията това е най-голямото покачване за един ден.

81-годишният Елисън е и председател на борда на директорите и главен технически директор на Oracle.

Според Нюйоркската фондова борса, котировките на акциите на Oracle са се повишили с 40,01% до 338,13 USD. Ако това темпо продължи до края на търговията, то ще надхвърли стойността от 1999 г. На 16 юни 1999 г. ценните книжа на компанията достигнаха пик от 32,8%, до 8,34 USD. До края на търговията на този ден акциите се повишиха с 31,09%, до 8,23 USD. Максималният дневен растеж е регистриран на 23 декември 1992 г. Тогава ценните книжа на компанията поскъпват с 44,52%, до 0,6914 USD, което е максимумът за търговския ден.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
