Митата на Тръмп обезценяват диамантите

Индексът на цените на 1-каратовите диаманти през януари е спаднал с 1,3% на месечна база и с 8,9% на годишна база до 4,094 пункта, сочат данните на индустриалната агенция Rapaport, която изчислява международния индекс на цените на диамантите.

Спадът обаче е бил по-умерен от преди: през декември индексът е спаднал с 2,3% на месечна база и с 10% на годишна база.

Купувачите са останали предпазливи поради ценовата несигурност, както и въздействието на тарифите и геополитическото напрежение, но настроението им се е подобрило след търговското споразумение между САЩ и Индия.

Индексът на цените на 0,3-каратовите полирани диаманти е спаднал с 1,3% през януари и е с 21% по-нисък на годишна база. Индексът на цените на полираните диаманти от 0,5 карата падна с 1,2%, което е с 26,5% по-малко на годишна база. Междувременно индексът на цените на полираните диаманти от 3 карата падна с 1,6% през януари и с 1% на годишна база.

Индийският пазар намалява на фона на покачващите се цени на златото, докато китайският пазар остава слаб. Американските тарифи ограничават достъпа до ключовия пазар на дребно, въпреки че споразумението, постигнато между Индия и САЩ, ще намали тарифите от 50% на 18% и потенциално ще освободи индийските камъни от мита изцяло, отбелязва агенцията. Покупателната способност обаче е намалена на фона на рязък скок в цените на златото и среброто.

„Търсенето на диаманти остава ниско поради синтетичните диаманти, забавящия се икономически растеж на Китай и социалните промени, като например намаляващите нива на брак. Възстановяването на продажбите ще отнеме време“, се казва в доклада.