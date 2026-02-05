Митата на Тръмп обезценяват диамантите

Индексът на цените на 1-каратовите диаманти през януари е спаднал с 1,3% на месечна база и с 8,9% на годишна база до 4,094 пункта, сочат данните на индустриалната агенция Rapaport, която изчислява международния индекс на цените на диамантите.
Спадът обаче е бил по-умерен от преди: през декември индексът е спаднал с 2,3% на месечна база и с 10% на годишна база.
Купувачите са останали предпазливи поради ценовата несигурност, както и въздействието на тарифите и геополитическото напрежение, но настроението им се е подобрило след търговското споразумение между САЩ и Индия.
Индексът на цените на 0,3-каратовите полирани диаманти е спаднал с 1,3% през януари и е с 21% по-нисък на годишна база. Индексът на цените на полираните диаманти от 0,5 карата падна с 1,2%, което е с 26,5% по-малко на годишна база. Междувременно индексът на цените на полираните диаманти от 3 карата падна с 1,6% през януари и с 1% на годишна база.
Индийският пазар намалява на фона на покачващите се цени на златото, докато китайският пазар остава слаб. Американските тарифи ограничават достъпа до ключовия пазар на дребно, въпреки че споразумението, постигнато между Индия и САЩ, ще намали тарифите от 50% на 18% и потенциално ще освободи индийските камъни от мита изцяло, отбелязва агенцията. Покупателната способност обаче е намалена на фона на рязък скок в цените на златото и среброто.
„Търсенето на диаманти остава ниско поради синтетичните диаманти, забавящия се икономически растеж на Китай и социалните промени, като например намаляващите нива на брак. Възстановяването на продажбите ще отнеме време“, се казва в доклада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами не
Практическите нужди отдавна бват задоволявани от изкуствени диаманти за жълти стотинки. Естетическите също. Само фетиша остана - да е истински диамант. Въпрос на вяра - истнски ли е или изкуствен.
КУпрайче - 2 трохи дето трябва да ги гледате с лупа за 50 000 евро.
Единствената причина да дам пари за подобно нещо би била следната комбинация:
1. Имам много излишни пари.
2. Някоя госпожица няма да ми пусне ако не й купя това нещо.
Не се сещам за друга причина.
Коментиран от #3
09:24 05.02.2026
2 честен ционист
09:28 05.02.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "ами не":Хубавото на диамантите е, че в малка маса тегло, събираш голяма стойност, мобилни са, и бързо конвертируеми.
Коментиран от #5
09:30 05.02.2026
4 китайски балон
09:53 05.02.2026
5 да ве да
До коментар #3 от "честен ционист":Остави тези еврейски локуми, първо един евреин ти го продава скъпо, после друг ти го изкупува много по-евтино😉 Като ударш чертата си яко на минус, а пък в България пробвал ми си да продаваш диамати😅 А и нещо, което може да се произведе по изкуствен начин, беги😉
Плещиш си е тъй, нолко да не заспиш😅
Коментиран от #6
10:00 05.02.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "да ве да":То си има начин как да различиш истински от синтетичен диамант. Ще си говорим пак за лукум, когато един ден се наредиш пред Кауфланда и с месечната си заплата ще купуваш храната за седмица, а кешът стане толкова тежък за носене, че ще ти трябва строителна количка. Хубавото на диамантите е, че са непроследими. Не се засичат с магнити, или микровълново лъчение, дори и скенер можеш да минеш.
10:06 05.02.2026
7 Бай Балалай
10:29 05.02.2026