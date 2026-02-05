Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разследват Nike за дискриминация срещу бели служители

5 Февруари, 2026 11:21 1 071 6

  nike-
  служители-
  дескриминаци-
  бели

Американските власти поискаха компанията да предостави информация как отчита расата и етническата принадлежност на своите служители

Разследват Nike за дискриминация срещу бели служители - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ започна разследване срещу американската компания Nike заради твърдения за дискриминация срещу бели служители. Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на агенцията на 4 февруари.

Комисията е получила оплаквания, в които се твърди за системна „расова дискриминация“ срещу бели служители в Nike. В отговор комисията, чрез федерален окръжен съд в американския щат Мисури, поиска компанията да предостави доклад за това как отчита расата и етническата принадлежност на своите служители, включително при вземане на решения за тяхното уволнение, повишение и различни обезщетения. Nike е основен производител на спортно облекло и обувки.

Председателят на комисията Андреа Лукас заяви, че „има убедителни доказателства“, че „програмите на компанията за разнообразие, равенство и приобщаване могат да нарушават федералните забрани за расова дискриминация“. Лукас увери, че ще бъде проведено „цялостно разследване“.

Федералната комисия е отговорна за гарантирането, че работодателите в САЩ спазват законите, забраняващи дискриминацията при заетостта на каквато и да е основа.


САЩ
  • 1 Юрист

    14 0 Отговор
    НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СИ КУПЯ НАЙК!

    11:26 05.02.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    От години е така. Нике станаха афро-американска фирма! Влезте в сайта им и вижте - всички атлети са африканци! И една бяла баскетболистка, която майне лесбо.

    Минах на Пума, като кируу сводникъ от търново

    12:08 05.02.2026

  • 5 Сила

    1 1 Отговор
    "Белите не могат да скачат " ...просто го направи !!!

    12:19 05.02.2026

  • 6 Див селянин

    1 0 Отговор
    Я нося Адидас, е 6а ги

    12:28 05.02.2026