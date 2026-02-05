Разследват Nike за дискриминация срещу бели служители

Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ започна разследване срещу американската компания Nike заради твърдения за дискриминация срещу бели служители. Това се посочва в изявление, публикувано на уебсайта на агенцията на 4 февруари.

Комисията е получила оплаквания, в които се твърди за системна „расова дискриминация“ срещу бели служители в Nike. В отговор комисията, чрез федерален окръжен съд в американския щат Мисури, поиска компанията да предостави доклад за това как отчита расата и етническата принадлежност на своите служители, включително при вземане на решения за тяхното уволнение, повишение и различни обезщетения. Nike е основен производител на спортно облекло и обувки.

Председателят на комисията Андреа Лукас заяви, че „има убедителни доказателства“, че „програмите на компанията за разнообразие, равенство и приобщаване могат да нарушават федералните забрани за расова дискриминация“. Лукас увери, че ще бъде проведено „цялостно разследване“.

Федералната комисия е отговорна за гарантирането, че работодателите в САЩ спазват законите, забраняващи дискриминацията при заетостта на каквато и да е основа.