Heineken съкращава 7% от персонала си

11 Февруари, 2026 14:21 464 3

Спад в продажбите е основната причина за драстичната мярка

Heineken съкращава 7% от персонала си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландската пивоварна Heineken ще съкрати 7% от работната си сила през идните 2 години, според финансовия си отчет за 2025 г.

Обемите на продажбите през 2025 г. са намалели с 1,2% в сравнение с ръст от 1,6% през 2024 г. Приходите са намалели с 3,6%. Компанията планира да съкрати от 5000 до 6000 души през 2026-2027 г., за да „ускори растежа на производителността“. Компанията наема приблизително 85 000 души по целия свят.

„Нашият приоритет остава ускоряването на растежа чрез повишаване на производителността и промяна на работните процеси, което ще доведе до намаляване на разходите през следващите две години. Това ще позволи повишена ефективност на труда и ускоряване на производствените процеси. В същото време оставаме предпазливи в очакванията си относно състоянието на пазара на бира в краткосрочен план“, коментира главният изпълнителен директор Долф ван ден Бринк.

Компанията очаква, че ситуацията на световния пазар на бира няма да претърпи съществени промени през 2026 г.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Санкциите действат ❗

    14:27 11.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Готов ли е следващият пакет ❗

    14:28 11.02.2026

  • 3 интересно

    0 0 Отговор
    Не знам в другите държави как е хайнекена и как са имали ръст през 2024, обаче у нас е абсолютна вода.

    14:44 11.02.2026