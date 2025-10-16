Турция се настани на китайския пазар на морски продукти и бадеми

Анкара и Пекин подписаха споразумения за износ на морски продукти и бадеми от Турция за Китай. Министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ се срещна със Сун Мейджун, генерален директор на Главната митническа администрация на Китайската народна република, в Шанхай. Там двете страни са подписали 3 важни протокола относно износа на морски продукти и бадеми от южната ни съседка за азиатската държава.

„С това сътрудничество качеството на сектора на морските продукти и селскостопанското производство на Турция днес се отваря към Китай, един от най-големите потребителски пазари в света. В допълнение към ценни видове като сьомга, ципура и лаврак, нашето висококачествено производство на бадеми също ще намери място на китайския пазар“, написа Юмаклъ в профила си в социалната мрежа "Х".

„Подписаните споразумения не само ще увеличат обема на търговията, но и ще засилят взаимното признаване и техническото сътрудничество между двете страни в области като безопасността на храните, здравното сертифициране и проследимостта“, добави той.

Юмаклъ заяви, че селскостопанските продукти представляват 300 млрд. USD, или 5% от обема на външната търговия на Китай на стойност 6 трлн. USD за 2024 г., докато обемът на селскостопанската търговия между Турция и Китай за миналата година възлиза на 789 млн. USD, което представлява само 1,6% от общия обем на търговията между двете страни.

Турция е лидер и в износа на лешници, шамфъстък, стафиди, кайсии и смокини, а страната планира да навлезе на китайския пазар за череши.

Министърът спомена, че след посещение на техническа делегация от Китай в Турция е изготвен доклад за вредителите за износа на цитрусови плодове. „Мисля, че много висококачествени турски селскостопански продукти ще достигнат Китай“, каза той.

Сун Мейджун, от своя страна, припомни срещата на президента Реджеп Тайип Ердоган и китайския президент Си Дзинпин през август, заявявайки, че двете страни трябва да се движат напред към развитие и че стратегическото сътрудничество между двете страни се е задълбочило в много области, включително митническите въпроси и търговията със селскостопански продукти.