Запасите от нефт на Венецуела са "приятно съвпадение" с интересите на САЩ

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт нарече петролните резерви на Венецуела „приятно съвпадение“ с интересите на Вашингтон.

„Може да е приятно съвпадение, но е съвпадение, че основният продукт и огромен ресурс на Венецуела е петролът“, каза той пред Politico.

Райт твърди, че залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските власти не е било планирано с цел увеличаване на доставките на петрол и че венецуелските резерви „никога не са били значителен фактор при вземането на решения“.

На 3 януари Вашингтон обяви военна операция в Каракас, в резултат на която Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Администрацията на САЩ твърдеше, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.