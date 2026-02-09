Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Запасите от нефт на Венецуела са "приятно съвпадение" с интересите на САЩ

9 Февруари, 2026 14:27 780 15

  • сащ-
  • венецуела-
  • петрол-
  • запаси-
  • интереси-
  • крис райт

Целта на залавянето на Мадуро не е била увеличаване на доставките на петрол

Запасите от нефт на Венецуела са "приятно съвпадение" с интересите на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт нарече петролните резерви на Венецуела „приятно съвпадение“ с интересите на Вашингтон.

„Може да е приятно съвпадение, но е съвпадение, че основният продукт и огромен ресурс на Венецуела е петролът“, каза той пред Politico.

Райт твърди, че залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските власти не е било планирано с цел увеличаване на доставките на петрол и че венецуелските резерви „никога не са били значителен фактор при вземането на решения“.

На 3 януари Вашингтон обяви военна операция в Каракас, в резултат на която Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Администрацията на САЩ твърдеше, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    5 10 Отговор
    Сега, Индия ще купува венецуелски петрол от САЩ
    Гениален ход на Тръмп

    Коментиран от #6

    14:29 09.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор
    пък за мен е приятно съвпадение , да живея във времена , в които РСФСР , донесла ни толкоз злини , да изчезне в ПУтиновия си , имперски от столетия , манталитет

    Коментиран от #8

    14:30 09.02.2026

  • 3 12343211

    4 0 Отговор
    Приятно!

    14:31 09.02.2026

  • 4 НЕМА такива

    16 0 Отговор
    ЛИЦЕМЕРИ и КРАДЦИ като "Колективният Запад"

    14:32 09.02.2026

  • 5 може да видите само

    9 0 Отговор
    ето от каде се учат наще политици да лъжат…

    14:33 09.02.2026

  • 6 хехе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    блажени са вярващите.

    14:33 09.02.2026

  • 7 Истината

    12 0 Отговор
    Сащ тотално се компрометираха пред останалия свят! Факт!

    14:37 09.02.2026

  • 8 Само казвам

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По-скоро гледай да не стане обратното... целия свят разбра кой е истинския агресор...

    14:40 09.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ОБОРА, ДАНО ДА СЕ ЗАДАВИТЕ С ПЕТРОЛА!

    14:46 09.02.2026

  • 10 име

    6 0 Отговор
    Джон Стюърд от Дъ Дейли Шоу още преди повече от месец направи една компилация на всичик изказвания на Тръмп относно петрола на Венецуела и несъстоятелните обвинения в наркотрафик. Само жълтопаветници и платени подлоги разтягат локуми за диктатора Мадуро, недемократични режими и други такива.

    14:51 09.02.2026

  • 11 Симо

    4 0 Отговор
    "петролните резерви на Венецуела „приятно съвпадение“ с интересите на Вашингтон".!!!
    Същото е с Гренландия! Чисто съвпадение.
    Същото е с провинция Албърта в Канада!!! Чисто съвпадение.
    Чисто съвпадение е и тревогата за правата на човека и сигурността в тези райони и фактическия фалит на САЩ.
    Чисто съвпадение.

    15:22 09.02.2026

  • 12 Чичо Сам

    4 0 Отговор
    Ще си ги гепам честно и почтено.

    15:25 09.02.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    АТИНА ПАЛАДА, мила моя, забравила си аналната смазка при мен, пиши ми на лични да се разберем. Ама как се позабавлявахме

    15:49 09.02.2026

  • 14 Венецуелският нефт

    2 2 Отговор
    е открит от американците около 1920г. Той е по-тежък от водата и потъва в нея, има консистенцията на мармалад. Не може да тече по тръби и затова трябва в находището да се вкара лек петрол - американски "Брент" или арабски. Икономически и логистически е изгодно нефтът да е американски и затова в Мексиканския залив повечето рафинерии са предназначени за тежкия венецуелски нефт сорт "Ориноко". Той трябва да се подложи на крекинг за да има повече бензин. Далеч не всички рафинерии могат да го обработват и затова той е само 1% от световния добив. Уго Чавес национализира милиардите вложени от американците за петролни кладенци, изгони ги от страната и добивът падна 7-8 пъти. Гениалната идея на Тръмп е разреденият с американски петрол сорт "Ориноко" от Венецуела за Индия, парите "по равно" и по американски.

    16:15 09.02.2026

  • 15 Гост

    1 1 Отговор
    Краварите са новите пирати и мародери на света. Каквото си поискат го взимат със сила и го показват като демократичен акт. Само най-облъчените биха повярвали на подобна мер30ст.

    16:33 09.02.2026