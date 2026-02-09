Запасите от нефт на Венецуела са "приятно съвпадение" с интересите на САЩ

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт нарече петролните резерви на Венецуела „приятно съвпадение“ с интересите на Вашингтон.
„Може да е приятно съвпадение, но е съвпадение, че основният продукт и огромен ресурс на Венецуела е петролът“, каза той пред Politico.
Райт твърди, че залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските власти не е било планирано с цел увеличаване на доставките на петрол и че венецуелските резерви „никога не са били значителен фактор при вземането на решения“.
На 3 януари Вашингтон обяви военна операция в Каракас, в резултат на която Мадуро и съпругата му бяха заловени от американските сили. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Администрацията на САЩ твърдеше, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Гениален ход на Тръмп
Коментиран от #6
14:29 09.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
14:30 09.02.2026
3 12343211
14:31 09.02.2026
4 НЕМА такива
14:32 09.02.2026
5 може да видите само
14:33 09.02.2026
6 хехе
До коментар #1 от "Пламен":блажени са вярващите.
14:33 09.02.2026
7 Истината
14:37 09.02.2026
8 Само казвам
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По-скоро гледай да не стане обратното... целия свят разбра кой е истинския агресор...
14:40 09.02.2026
9 Боруна Лом
14:46 09.02.2026
10 име
14:51 09.02.2026
11 Симо
Същото е с Гренландия! Чисто съвпадение.
Същото е с провинция Албърта в Канада!!! Чисто съвпадение.
Чисто съвпадение е и тревогата за правата на човека и сигурността в тези райони и фактическия фалит на САЩ.
Чисто съвпадение.
15:22 09.02.2026
12 Чичо Сам
15:25 09.02.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:49 09.02.2026
14 Венецуелският нефт
16:15 09.02.2026
15 Гост
16:33 09.02.2026