Венецуела има потенциал да се превърне в един от трите най-големи производители на газ в света.

„Вярваме, че реалните резерви биха могли да бъдат значително по-високи и страната би могла да се превърне в една от трите или четирите най-големи световни сили в тази област“, ​​каза посланикът на Венецуела в Русия Хесус Рафаел Салазар Веласкес.

„Визията на нашия изпълняващ длъжността президент Делси Родригес е отново да се превърнем в петролна и газова сила, както бяхме преди абсурдните блокади, наложени на нашата петролна индустрия“, добави дипломатът.

В същото време посланикът отбеляза, че САЩ не диктуват външната политика на Венецуела. „Това се определя от нашата конституция и нашите власти. Временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес многократно е подчертавала, че Венецуела не е подчинена на никоя чужда сила и ние имаме право да поддържаме отношения с онези страни, с които сметнем за необходимо“, каза Веласкес.