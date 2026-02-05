Венецуела може да се превърне в един от трите най-големи производители на газ

Венецуела има потенциал да се превърне в един от трите най-големи производители на газ в света.
„Вярваме, че реалните резерви биха могли да бъдат значително по-високи и страната би могла да се превърне в една от трите или четирите най-големи световни сили в тази област“, каза посланикът на Венецуела в Русия Хесус Рафаел Салазар Веласкес.
„Визията на нашия изпълняващ длъжността президент Делси Родригес е отново да се превърнем в петролна и газова сила, както бяхме преди абсурдните блокади, наложени на нашата петролна индустрия“, добави дипломатът.
В същото време посланикът отбеляза, че САЩ не диктуват външната политика на Венецуела. „Това се определя от нашата конституция и нашите власти. Временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес многократно е подчертавала, че Венецуела не е подчинена на никоя чужда сила и ние имаме право да поддържаме отношения с онези страни, с които сметнем за необходимо“, каза Веласкес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 леко уточнение
Коментиран от #3
10:26 05.02.2026
2 Този ФИЛМ
Дай ми петрол и газ И ПАЗАРА СЕ ЗАЛЕЕ С ПЕТРОЛ И ГАЗ
ХЕМ КОНТРОЛИРАШ ХЕМ НИКОЙ НЕ ТИ ГО ИСКА
МИНАВАТ НА ВОДА И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ.
ДА ЖАЛКО. СТРАТЕГИЯ ОТ 1930 година се разминава с нови изисквания на пазара. Електричество Водород
Да тя може да стане но после ще стават фалити войната ще свърши пирати няма. Няма кой да купи петрол и приема газ.
И природни ресурси.
И се оказва всичко напразно.
ТОЗИ ЗАКОН Е НА МЪРФИ И ЗА ЗАЛОСТ Е ПРАВ. БОРИШ СЕ ЗА НЕЩО КОЕТО СЕ ОКАЗВА НЕПРАВИЛНО БЕЗ ЦЕНИ И ПАЗАРИ.
10:31 05.02.2026
3 пешо
До коментар #1 от "леко уточнение":Ала бала ...висша форма на демокрация . Кой не скача е червен и така от 200 години
10:33 05.02.2026
4 Kaлпазанин
10:39 05.02.2026
5 Симо
Коментиран от #7
11:00 05.02.2026
6 Честен евроатлантик
07:09 06.02.2026
7 Бай Шпек
До коментар #5 от "Симо":Всеки под американско влияние се е развивал и просперирал, а всеки под руско влияние е пропадал и загивал
08:59 06.02.2026
8 Гошо
10:44 06.02.2026