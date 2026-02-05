Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Венецуела може да се превърне в един от трите най-големи производители на газ

5 Февруари, 2026 10:21 11 666 8

  • венецуела-
  • газ-
  • добив-
  • русия-
  • посланик

Реалните резерви може да са значително по-високи

Венецуела може да се превърне в един от трите най-големи производители на газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Венецуела има потенциал да се превърне в един от трите най-големи производители на газ в света.

„Вярваме, че реалните резерви биха могли да бъдат значително по-високи и страната би могла да се превърне в една от трите или четирите най-големи световни сили в тази област“, ​​каза посланикът на Венецуела в Русия Хесус Рафаел Салазар Веласкес.

„Визията на нашия изпълняващ длъжността президент Делси Родригес е отново да се превърнем в петролна и газова сила, както бяхме преди абсурдните блокади, наложени на нашата петролна индустрия“, добави дипломатът.

В същото време посланикът отбеляза, че САЩ не диктуват външната политика на Венецуела. „Това се определя от нашата конституция и нашите власти. Временно изпълняващият длъжността президент Делси Родригес многократно е подчертавала, че Венецуела не е подчинена на никоя чужда сила и ние имаме право да поддържаме отношения с онези страни, с които сметнем за необходимо“, каза Веласкес.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 леко уточнение

    11 2 Отговор
    венецуела или сащ със венецуелския ресурс???

    Коментиран от #3

    10:26 05.02.2026

  • 2 Този ФИЛМ

    5 4 Отговор
    СМЕ го гледали
    Дай ми петрол и газ И ПАЗАРА СЕ ЗАЛЕЕ С ПЕТРОЛ И ГАЗ
    ХЕМ КОНТРОЛИРАШ ХЕМ НИКОЙ НЕ ТИ ГО ИСКА
    МИНАВАТ НА ВОДА И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ.
    ДА ЖАЛКО. СТРАТЕГИЯ ОТ 1930 година се разминава с нови изисквания на пазара. Електричество Водород
    Да тя може да стане но после ще стават фалити войната ще свърши пирати няма. Няма кой да купи петрол и приема газ.
    И природни ресурси.
    И се оказва всичко напразно.
    ТОЗИ ЗАКОН Е НА МЪРФИ И ЗА ЗАЛОСТ Е ПРАВ. БОРИШ СЕ ЗА НЕЩО КОЕТО СЕ ОКАЗВА НЕПРАВИЛНО БЕЗ ЦЕНИ И ПАЗАРИ.

    10:31 05.02.2026

  • 3 пешо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "леко уточнение":

    Ала бала ...висша форма на демокрация . Кой не скача е червен и така от 200 години

    10:33 05.02.2026

  • 4 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Сигурни сме в казаното ,ама клоуна ви поставя условията и ще ви дават трохи ,робите колкото да не умрат от глад

    10:39 05.02.2026

  • 5 Симо

    16 3 Отговор
    Венецуела и Куба са обречени. И тази обреченост ще остане, докато САЩ не се разпаднат на отделни щати, отделни административни единици и спрат да бъдат мутри терористи ограбващи близките им геогравско държави. Русия и Китай няма да се намесят там. Твърде им е далече и няма да им е изгодно.

    Коментиран от #7

    11:00 05.02.2026

  • 6 Честен евроатлантик

    3 3 Отговор
    Какво значение има като наглеците от сащ контролират венецуелс

    07:09 06.02.2026

  • 7 Бай Шпек

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Симо":

    Всеки под американско влияние се е развивал и просперирал, а всеки под руско влияние е пропадал и загивал

    08:59 06.02.2026

  • 8 Гошо

    1 1 Отговор
    Демократичната държава САЩ превърнаха Венецуела в своя поредна колония.Европа и нейните недоносени лидери мълчат като п...ли.

    10:44 06.02.2026