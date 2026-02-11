Швеция разкритикува идеята на Макрон за протекционистични мерки в ЕС

Шведският премиер Улф Кристершон разкритикува предложението на френския президент Еманюел Макрон за въвеждане на протекционистични мерки за компании в няколко стратегически индустрии в Европейския съюз.

„Основната идея за опит за защита на европейския бизнес, ако това е целта на инициативата „Купувай европейско“, е да се избегне търговията или сътрудничеството с други страни и аз съм скептичен към това. Трябва да можем да се противопоставим на производителите от други страни в името на качеството, в името на иновациите, а не в името на защитата на европейския пазар“, каза Кристершон в интервю за The Financial Times.

Шведският премиер смята, че протекционистките мерки няма да помогнат. „Няма смисъл да се защитават европейски компании, които като цяло не са конкурентоспособни“. Кристершон подкрепи идеята за „прагматичен федерализъм“, промотирана от бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги. Идеята е европейските страни, които се стремят да задълбочат икономическото сътрудничество, да могат да го направят без участието на евроскептичните членове. „Ако чакаме всички да решат да участват в по-задълбочено сътрудничество, тогава мисля, че просто ще бъдем твърде бавни“, каза Кристершон .

Преди срещата на европейските лидери на Индустриалната среща на върха в Антверпен в четвъртък, Макрон повтори, че европейските страни трябва да следват политика „Купувай европейско“, за да подкрепят собствените си производители. Това може да включва сектори като електрически превозни средства, възобновяема енергия и химическата промишленост. На срещата лидерите на ЕС планират да обсъдят мерки за укрепване на индустриалния потенциал на блока.