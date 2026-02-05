Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Google инвестира двойно повече в изкуствен интелект

Google инвестира двойно повече в изкуствен интелект

5 Февруари, 2026 15:21 696 4

  • google-
  • инвестиции-
  • изкуствен интелект-
  • разходи

Компанията ще инвестира 185 милиарда долара през 2026 година

Google инвестира двойно повече в изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Google планира да удвои разходите си за технологии за изкуствен интелект (ИИ) до 185 млрд. USD през 2026 г., след като финансовият капацитет на търсачката се увеличи поради силния растеж на рекламния и облачния бизнес, съобщи Financial Times (FT).

Компанията „е повишила прогнозата си за капиталови разходи за 2026 г. до диапазон от 175 до 185 млрд. USD“, значително надхвърляйки очакванията на анализаторите. През последните месеци Google набра скорост в надпреварата за лидерство в областта на ИИ с пускането на нови модели Gemini и използването на собствени усъвършенствани чипове.

Капиталовите разходи тази година са насочени към бъдещето“ и ще бъдат насочени предимно към Google DeepMind и облачните технологии, заяви главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

По-рано Google DeepMind откри първата изследователска лаборатория за ИИ в Югоизточна Азия в Сингапур. Компанията е основана във Великобритания през 2010 г. и е придобита от Google през 2014 г. В допълнение към Лондон, където е централата ѝ, Google DeepMind има офиси в Индия и Япония.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха,хаха

    2 0 Отговор
    Гуглето най добре да се закрие

    15:37 05.02.2026

  • 3 Като ДС, но за цял свят

    1 0 Отговор
    Гугльовците живеят от сбор на информация. Браузери, интелекти и прочие е за да ви накарат да направите правилният избор, а там в едно "облаче" има всичко за вас, толкова ясно, че и огледалото ще се засрами. Който владее информацията, той управлява. Никой не е безгрешен.

    16:26 05.02.2026

  • 4 така се прави

    1 0 Отговор
    когато нямаш свой естествен интелект

    16:33 05.02.2026