Google инвестира двойно повече в изкуствен интелект

Google планира да удвои разходите си за технологии за изкуствен интелект (ИИ) до 185 млрд. USD през 2026 г., след като финансовият капацитет на търсачката се увеличи поради силния растеж на рекламния и облачния бизнес, съобщи Financial Times (FT).

Компанията „е повишила прогнозата си за капиталови разходи за 2026 г. до диапазон от 175 до 185 млрд. USD“, значително надхвърляйки очакванията на анализаторите. През последните месеци Google набра скорост в надпреварата за лидерство в областта на ИИ с пускането на нови модели Gemini и използването на собствени усъвършенствани чипове.

„Капиталовите разходи тази година са насочени към бъдещето“ и ще бъдат насочени предимно към Google DeepMind и облачните технологии, заяви главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

По-рано Google DeepMind откри първата изследователска лаборатория за ИИ в Югоизточна Азия в Сингапур. Компанията е основана във Великобритания през 2010 г. и е придобита от Google през 2014 г. В допълнение към Лондон, където е централата ѝ, Google DeepMind има офиси в Индия и Япония.