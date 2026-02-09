Унгария избра авангардната технология на Росатом за изграждането на АЕЦ Пакш II, защото я смята за най-добрата в света. Това заяви унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто.

Той отбеляза, че „руснаците са световни лидери в ядрената енергетика“. На 5 февруари Сиярто присъства на церемонията в Пакш за изливане на първия бетон за основите на новата АЕЦ и заяви, че централата се строи с помощта на „супертехнологии, най-добрата технология в света“. Той направи това изявление в интервю за телевизия RTL.

„Не мисля, че е необходимо да се обяснява защо Росатом беше избран да разработи проекта за АЕЦ Пакш II“, добави министърът.

В момента АЕЦ „Пакш II“, работеща на брега на Дунав на 100 км южно от Будапеща, осигурява 45% от произведената електроенергия и 36% от консумираната електроенергия в Унгария. Едновременно с това тече строителството на втората ѝ фаза – петият и шестият енергоблок – базирани на проекта за „Пакш II“, разработен от „Росатом“.

Според плана, два нови енергоблока с реактори ВВЕР-1200 от поколение III+ са планирани да бъдат свързани към мрежата в началото на 2030-те години. След това капацитетът на ядрения комплекс „Пакш II“ ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата до 4400 мегавата. Делът на ядрената енергия в националния енергиен микс на Унгария ще достигне 70%.

АЕЦ „Пакш II“ се планирана да бъде свързана към унгарската електроенергийна мрежа през 2031-2032 г., според унгарския министър на външните работи и икономическите отношения.

„До началото на следващото десетилетие, тоест до 2031-2032 г., тази атомна електроцентрала трябва да бъде свързана към националната мрежа“, каза той и отбеляза, че обикновено отнема от 5 до 7 години от началото на строителството на атомна електроцентрала до въвеждането ѝ в експлоатация.

С изявлението си Сиярто потвърди, че първоначалните планове за свързване на новата централа към мрежата остават непроменени, въпреки опитите за спиране на проекта чрез санкции. Тези санкции бяха наложени от администрацията на САЩ на Джо Байдън, но бяха отменени от администрацията на Доналд Тръмп. Санкциите на ЕС срещу Русия също не засягат проекта „Пакш-2“.

Министърът отбеляза, че дори сега „има хора, които се опитват да блокират инвестициите“ в изграждането на нова атомна електроцентрала в Унгария, проектирана от „Росатом“.