Защо Унгария избра руската "Росатом"

Защо Унгария избра руската "Росатом"

9 Февруари, 2026 15:11 1 202 34

Технологията на руската държава е най-добра, според Сиярто

Защо Унгария избра руската "Росатом" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария избра авангардната технология на Росатом за изграждането на АЕЦ Пакш II, защото я смята за най-добрата в света. Това заяви унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто.

Той отбеляза, че „руснаците са световни лидери в ядрената енергетика“. На 5 февруари Сиярто присъства на церемонията в Пакш за изливане на първия бетон за основите на новата АЕЦ и заяви, че централата се строи с помощта на „супертехнологии, най-добрата технология в света“. Той направи това изявление в интервю за телевизия RTL.

„Не мисля, че е необходимо да се обяснява защо Росатом беше избран да разработи проекта за АЕЦ Пакш II“, добави министърът.

В момента АЕЦ „Пакш II“, работеща на брега на Дунав на 100 км южно от Будапеща, осигурява 45% от произведената електроенергия и 36% от консумираната електроенергия в Унгария. Едновременно с това тече строителството на втората ѝ фаза – петият и шестият енергоблок – базирани на проекта за „Пакш II“, разработен от „Росатом“.

Според плана, два нови енергоблока с реактори ВВЕР-1200 от поколение III+ са планирани да бъдат свързани към мрежата в началото на 2030-те години. След това капацитетът на ядрения комплекс „Пакш II“ ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата до 4400 мегавата. Делът на ядрената енергия в националния енергиен микс на Унгария ще достигне 70%.

АЕЦ „Пакш II“ се планирана да бъде свързана към унгарската електроенергийна мрежа през 2031-2032 г., според унгарския министър на външните работи и икономическите отношения.

„До началото на следващото десетилетие, тоест до 2031-2032 г., тази атомна електроцентрала трябва да бъде свързана към националната мрежа“, каза той и отбеляза, че обикновено отнема от 5 до 7 години от началото на строителството на атомна електроцентрала до въвеждането ѝ в експлоатация.

С изявлението си Сиярто потвърди, че първоначалните планове за свързване на новата централа към мрежата остават непроменени, въпреки опитите за спиране на проекта чрез санкции. Тези санкции бяха наложени от администрацията на САЩ на Джо Байдън, но бяха отменени от администрацията на Доналд Тръмп. Санкциите на ЕС срещу Русия също не засягат проекта „Пакш-2“.

Министърът отбеляза, че дори сега „има хора, които се опитват да блокират инвестициите“ в изграждането на нова атомна електроцентрала в Унгария, проектирана от „Росатом“.


Унгария
  • 1 Атина Палада

    9 40 Отговор
    Всичко руско е тоталщета!

    Коментиран от #6, #20, #27

    15:13 09.02.2026

  • 2 Атина Палада

    7 34 Отговор
    Идва краят на зависимите копейки в Унгария

    Коментиран от #12

    15:14 09.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    34 4 Отговор
    Унгария ще построи АЕЦ-а , ние още няма да сме почнали. А и стойността на нашата ще е поне 2 пъто по-висока.
    Ха на бас!
    Боко с гьола е за затвор!

    Коментиран от #15

    15:14 09.02.2026

  • 4 честен ционист

    15 5 Отговор
    Защото ще има обща граница с РФ.

    15:15 09.02.2026

  • 5 Умни хора

    31 6 Отговор
    Търсят най-евтиното и ефективно оборудване, доказало се в годините.

    Коментиран от #14

    15:15 09.02.2026

  • 7 хоарту

    5 9 Отговор
    халал да ви е

    15:17 09.02.2026

  • 9 Икономист

    30 4 Отговор
    Защото излиза 6 пъти по евтино от уестингхаус, където България тегли кредит за 65 милиарда$

    15:18 09.02.2026

  • 10 Ние с гайдите !

    28 4 Отговор
    При два купени отлични наши (руски) реактора за АЕЦ Белене , ще дадем 30 милиарда за съмнителни американски реактори , които само Една централа в Китай ползва Експериментално !

    15:18 09.02.2026

  • 11 Напълно нормално

    22 2 Отговор
    Само нашите властимащи всеки ги клати

    15:19 09.02.2026

  • 12 Програмист

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Това от 15 години го слушаме ма

    15:21 09.02.2026

  • 13 ЕЛЕМЕНТАРНО УОТСЪН

    6 19 Отговор
    ОРБАН Е НА ПУТЛЕРОВАТА ХРАНИЛКА .

    Коментиран от #18

    15:22 09.02.2026

  • 14 Чети за 6 блок

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Умни хора":

    на АЕЦ КОЗЛОДУЙ или не ти отърва ?!

    Коментиран от #19

    15:24 09.02.2026

  • 15 никога не са искали Белене

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    това е хранилка за некадърни партийни кадри без работа и огромно крадене на пари от всички още от БКП !

    Коментиран от #16

    15:26 09.02.2026

  • 16 Поради крадене

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "никога не са искали Белене":

    и магистрала Тракия се прави половин век!

    15:27 09.02.2026

  • 17 Добро утро на унгарски

    11 2 Отговор
    Цена, качество, технология и ефективност. А не като в бг да затварят половината Козлодуй, за да може френската АЕЦ да дръпне.

    15:39 09.02.2026

  • 19 Читател

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чети за 6 блок":

    Какво да чете за блоковете на Козлодуй ? Че американската Уестингхаус ги съсипва с некачественото си американско гориво-боклук ли . Да , четем !

    15:51 09.02.2026

  • 20 Красимир

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    16:02 09.02.2026

  • 21 А нашата

    12 1 Отговор
    ...е на 50% построена и платена, но "приятелите" ни от запада не дават...за Белене, но ще строим техни блокове на тройни цени и в постоянен ремонтен режим и пак с руско гориво...Важно е да има банани, прайдове и да ни управляват доказани престъпници

    Коментиран от #31

    16:02 09.02.2026

  • 22 Казуар

    2 9 Отговор
    Външният министър на Унгария колко разбира от ядрена енергетика, или съветниците в правителството орбанчета дават подходящи съвети.

    16:03 09.02.2026

  • 23 Ами

    6 1 Отговор
    защото има акъл ! Затова !

    16:08 09.02.2026

  • 24 Зщо ли

    10 1 Отговор
    Ами защото унгарските политици са УМНИ и си гледат интереса на населението и страната - да има просперитет ! А нашите 240 гуведа си гледат само личните интереси и правят напук на населението - да му е гадно да живее човек в тоя разграден двор .

    16:13 09.02.2026

  • 25 604

    8 1 Отговор
    Щот не лиже затДниТци и рашите са напред с матрялъ=> по добра цена и условия!

    16:13 09.02.2026

  • 26 Българин

    2 8 Отговор
    Ако руснаците не платят много скоро всичко, което дължат на Тръмп, за никакво строителство в Унгария не може да става и дума!
    Тръмп има да получава над 300 млрд долара лично. Ако не ги получи, то ще забрани всякакво строителство!

    Коментиран от #28

    16:30 09.02.2026

  • 27 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия строи в чужбина АЕЦ с реактори технология едно поколение по нова от конкуренцията. Затова строи 30 реактора и има поръчки за още два пъти по толкова.
    Русия има нови промишлени реактори технология още едно поколение по нова, на бързи неутрони. Основното им предимство е, че позволяват работа с отработено гориво, като намаляват радиоактивните отпадъци. В Русия работят и два ториеви реактора, горивото за които на практика е неизчерпаемо.
    Русия е водещата в света държава в ядрената енергетика.

    16:31 09.02.2026

  • 28 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    И какво дължат руснаците на Тръмп, което ти знаеш, а светът не?

    Коментиран от #30

    16:34 09.02.2026

  • 29 Чичак

    1 4 Отговор
    Щото има яки рушвети

    16:41 09.02.2026

  • 30 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    В прав текст Тръмп многократно и съвсем открито е заявявал , че руснаците са му обещали 370 млрд долара. Лично за него, за да им даде Украйна. А Тръмп е бизнесмен и щом е сключил сделка, ще си търси парите докрай. Така че, докато Тръмп не види парите в неговите банкови сметки, за никакво строителство в Унгария не може да става и дума. Не случайно се планира блоковете да са готови 2032 година. С една дума, до момента и една лопата там не е забита.

    17:09 09.02.2026

  • 31 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "А нашата":

    БЕШЕ построен наполовина първи блок в Белене. После за пореден път едно от БСП-правителствата разигра картата Белене - ще започваме да строим! Реално сринаха всичко до долу. Дочу се, че са го направили определени обръчи от фирми. Нали тогава БСП правителствата все се крепяха от баланса на ДПС. В крайна сметка Бойко търмо дойде на власт и реши, че трябва да види какво реално има в това Белене. Иначе може да се показват и стари снимки... Та отиде Бойко, точно след един дъжд и видя това за което ви каза - един гьол и камара бетонни трошки /желязото го бяха извадили за скрап/. Естествено беше да попита - Колко ни струва това до сега? И е нормално да спре подобно безумие. Явно е обаче, че стратегическите решения в България се вземат от вън! Така и Бойко вече трябваше да слуша какво му казват да прави или да НЕ прави. Явно е, че в България НЯМА политическа воля и политически силен лидер който да остане достатъчно дълго на власт за да построи подобен обект. Правителствата на БСП и ДПС само разиграваха тази карта и наливаха каца без дъно. Т.е те знаеха, че няма да го построят, само източваха държавни пари през този обект. Пеример: Първия закупен реактор беше "консервиран". Една фирма "построи" един навес и намазаха реактора с грес. Естествено това "консервиране" струваше милиони. Същия реактор беше продаден обратно на Русия и вече над 15 години си работи.

    17:13 09.02.2026

  • 32 От чужбина

    2 1 Отговор
    Това което не е казано в тази статия е, че Унгария продължава да експлоатира ВВЕР-440. Това са реактори като затворените вече в Козлодуй. Унгарските реактори обаче са им удължили живота и са им вдигнали мощността. А сега направете едно сравнение! Ако България НЕ беше си затворила тези стари 4 реактора, и ако им бяхме удължили експлоатацията и вдигнали мощноста, то България щеше да разполага с много ел.енергия. Ние затворихме тези реактори преди изтичане на експлоатационния им срок. Реакторите щяха да заработят много средства /пари/ за последващо извеждане от експлоатация и за построяване на нови блокове.

    17:19 09.02.2026

  • 33 От чужбина

    2 1 Отговор
    Казахстан искат да строят два АЕЦ-а. Избираха между китайски и руски проект. Тези проекти, за АЕЦ са практически няколко в света. Китайския проект обаче е леко усъвършенствано копие на европейския проект. Другите проекти по света са руския и американския. Руския се оказва най-масов. Росатом държи, строи над 60% от АЕЦ по света. Останалата част по света се дели между Америка, Китай и Европа /Франция/. В крайна сметка Казахстан за сега са избрали руския проект въпреки, че китайския им е значително по-евтин. Не много преди това президента им беше казал, че Казахстан няма да направи нищо което против интереса на страната.

    Друго което може да виждате из новините е, че западните страни разработват т.нар Малки Модулни Реактори /SMR/. Истината е, че до момента такъв горов реактор НЯМА. Само Росатом има такъв вече работещ.

    И друго което може да забележите: Русия изнася обогатен уран за Европа и Америка, т.е Европа и Америка внасят от Русия ядрено гориво.

    17:35 09.02.2026

  • 34 преминаващ

    0 0 Отговор
    Защото не искат да са зависими от СаЩ... Като нас.

    18:08 09.02.2026