Защо Унгария избра руската "Росатом"

Унгария избра авангардната технология на Росатом за изграждането на АЕЦ Пакш II, защото я смята за най-добрата в света. Това заяви унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто.
Той отбеляза, че „руснаците са световни лидери в ядрената енергетика“. На 5 февруари Сиярто присъства на церемонията в Пакш за изливане на първия бетон за основите на новата АЕЦ и заяви, че централата се строи с помощта на „супертехнологии, най-добрата технология в света“. Той направи това изявление в интервю за телевизия RTL.
„Не мисля, че е необходимо да се обяснява защо Росатом беше избран да разработи проекта за АЕЦ Пакш II“, добави министърът.
В момента АЕЦ „Пакш II“, работеща на брега на Дунав на 100 км южно от Будапеща, осигурява 45% от произведената електроенергия и 36% от консумираната електроенергия в Унгария. Едновременно с това тече строителството на втората ѝ фаза – петият и шестият енергоблок – базирани на проекта за „Пакш II“, разработен от „Росатом“.
Според плана, два нови енергоблока с реактори ВВЕР-1200 от поколение III+ са планирани да бъдат свързани към мрежата в началото на 2030-те години. След това капацитетът на ядрения комплекс „Пакш II“ ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата до 4400 мегавата. Делът на ядрената енергия в националния енергиен микс на Унгария ще достигне 70%.
АЕЦ „Пакш II“ се планирана да бъде свързана към унгарската електроенергийна мрежа през 2031-2032 г., според унгарския министър на външните работи и икономическите отношения.
„До началото на следващото десетилетие, тоест до 2031-2032 г., тази атомна електроцентрала трябва да бъде свързана към националната мрежа“, каза той и отбеляза, че обикновено отнема от 5 до 7 години от началото на строителството на атомна електроцентрала до въвеждането ѝ в експлоатация.
С изявлението си Сиярто потвърди, че първоначалните планове за свързване на новата централа към мрежата остават непроменени, въпреки опитите за спиране на проекта чрез санкции. Тези санкции бяха наложени от администрацията на САЩ на Джо Байдън, но бяха отменени от администрацията на Доналд Тръмп. Санкциите на ЕС срещу Русия също не засягат проекта „Пакш-2“.
Министърът отбеляза, че дори сега „има хора, които се опитват да блокират инвестициите“ в изграждането на нова атомна електроцентрала в Унгария, проектирана от „Росатом“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #20, #27
15:13 09.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #12
15:14 09.02.2026
3 Хасковски каунь
Ха на бас!
Боко с гьола е за затвор!
Коментиран от #15
15:14 09.02.2026
4 честен ционист
15:15 09.02.2026
5 Умни хора
Коментиран от #14
15:15 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хоарту
15:17 09.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Икономист
15:18 09.02.2026
10 Ние с гайдите !
15:18 09.02.2026
11 Напълно нормално
15:19 09.02.2026
12 Програмист
До коментар #2 от "Атина Палада":Това от 15 години го слушаме ма
15:21 09.02.2026
13 ЕЛЕМЕНТАРНО УОТСЪН
Коментиран от #18
15:22 09.02.2026
14 Чети за 6 блок
До коментар #5 от "Умни хора":на АЕЦ КОЗЛОДУЙ или не ти отърва ?!
Коментиран от #19
15:24 09.02.2026
15 никога не са искали Белене
До коментар #3 от "Хасковски каунь":това е хранилка за некадърни партийни кадри без работа и огромно крадене на пари от всички още от БКП !
Коментиран от #16
15:26 09.02.2026
16 Поради крадене
До коментар #15 от "никога не са искали Белене":и магистрала Тракия се прави половин век!
15:27 09.02.2026
17 Добро утро на унгарски
15:39 09.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Читател
До коментар #14 от "Чети за 6 блок":Какво да чете за блоковете на Козлодуй ? Че американската Уестингхаус ги съсипва с некачественото си американско гориво-боклук ли . Да , четем !
15:51 09.02.2026
20 Красимир
До коментар #1 от "Атина Палада":Затова колко години работи Козлудуй?
16:02 09.02.2026
21 А нашата
Коментиран от #31
16:02 09.02.2026
22 Казуар
16:03 09.02.2026
23 Ами
16:08 09.02.2026
24 Зщо ли
16:13 09.02.2026
25 604
16:13 09.02.2026
26 Българин
Тръмп има да получава над 300 млрд долара лично. Ако не ги получи, то ще забрани всякакво строителство!
Коментиран от #28
16:30 09.02.2026
27 Мишел
До коментар #1 от "Атина Палада":Русия строи в чужбина АЕЦ с реактори технология едно поколение по нова от конкуренцията. Затова строи 30 реактора и има поръчки за още два пъти по толкова.
Русия има нови промишлени реактори технология още едно поколение по нова, на бързи неутрони. Основното им предимство е, че позволяват работа с отработено гориво, като намаляват радиоактивните отпадъци. В Русия работят и два ториеви реактора, горивото за които на практика е неизчерпаемо.
Русия е водещата в света държава в ядрената енергетика.
16:31 09.02.2026
28 Мишел
До коментар #26 от "Българин":И какво дължат руснаците на Тръмп, което ти знаеш, а светът не?
Коментиран от #30
16:34 09.02.2026
29 Чичак
16:41 09.02.2026
30 Българин
До коментар #28 от "Мишел":В прав текст Тръмп многократно и съвсем открито е заявявал , че руснаците са му обещали 370 млрд долара. Лично за него, за да им даде Украйна. А Тръмп е бизнесмен и щом е сключил сделка, ще си търси парите докрай. Така че, докато Тръмп не види парите в неговите банкови сметки, за никакво строителство в Унгария не може да става и дума. Не случайно се планира блоковете да са готови 2032 година. С една дума, до момента и една лопата там не е забита.
17:09 09.02.2026
31 От чужбина
До коментар #21 от "А нашата":БЕШЕ построен наполовина първи блок в Белене. После за пореден път едно от БСП-правителствата разигра картата Белене - ще започваме да строим! Реално сринаха всичко до долу. Дочу се, че са го направили определени обръчи от фирми. Нали тогава БСП правителствата все се крепяха от баланса на ДПС. В крайна сметка Бойко търмо дойде на власт и реши, че трябва да види какво реално има в това Белене. Иначе може да се показват и стари снимки... Та отиде Бойко, точно след един дъжд и видя това за което ви каза - един гьол и камара бетонни трошки /желязото го бяха извадили за скрап/. Естествено беше да попита - Колко ни струва това до сега? И е нормално да спре подобно безумие. Явно е обаче, че стратегическите решения в България се вземат от вън! Така и Бойко вече трябваше да слуша какво му казват да прави или да НЕ прави. Явно е, че в България НЯМА политическа воля и политически силен лидер който да остане достатъчно дълго на власт за да построи подобен обект. Правителствата на БСП и ДПС само разиграваха тази карта и наливаха каца без дъно. Т.е те знаеха, че няма да го построят, само източваха държавни пари през този обект. Пеример: Първия закупен реактор беше "консервиран". Една фирма "построи" един навес и намазаха реактора с грес. Естествено това "консервиране" струваше милиони. Същия реактор беше продаден обратно на Русия и вече над 15 години си работи.
17:13 09.02.2026
32 От чужбина
17:19 09.02.2026
33 От чужбина
Друго което може да виждате из новините е, че западните страни разработват т.нар Малки Модулни Реактори /SMR/. Истината е, че до момента такъв горов реактор НЯМА. Само Росатом има такъв вече работещ.
И друго което може да забележите: Русия изнася обогатен уран за Европа и Америка, т.е Европа и Америка внасят от Русия ядрено гориво.
17:35 09.02.2026
34 преминаващ
18:08 09.02.2026