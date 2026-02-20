Новини
Бизнес »
Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия до 24 февруари
  Тема: Украйна

Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия до 24 февруари

20 Февруари, 2026 20:47 2 138 6

  • словакия-
  • украйна-
  • тръбопровод-
  • отлагане

Те бяха прекъснати в началото на февруари

Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия до 24 февруари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“ до 24 февруари. Това обяви Мария Павлушик, прессекретар на словашкото Министерство на икономиката.

„Украйна отново отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, до 24 февруари“, цитира информационната агенция TK говорител на Министерството на икономиката. Преди това се очакваше тръбоподаването да се възобнови днес, но по-късно беше отложено за събота.

Още новини от Украйна

Доставките на руски петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, преминаващ през Украйна, са прекъснати от началото на февруари. В сряда словашкото правителство обяви криза в страната поради недостиг на петрол.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    Коментиран от #3

    20:49 20.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ГАДНИ УКРОПИ

    20:51 20.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТОЗИ ОБОР ЩЕ НИ УНИЩОЖАТ

    20:52 20.02.2026

  • 4 Бригаден генерал Дин

    16 2 Отговор
    Урките крадат нефт от тръбата.

    20:53 20.02.2026

  • 5 Хмм

    21 4 Отговор
    това е благодарност за това, че Словакия с дае всичкото въоръжение, което има ПВО, самолети, всичко, обещаха ѝ модерно оръжие, а сега небето ѝ се охранява от Полша

    21:06 20.02.2026

  • 6 Дидо

    10 2 Отговор
    Щом затварят Дружба, няма дружба!

    21:08 20.02.2026