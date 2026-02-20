Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия до 24 февруари

Украйна отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“ до 24 февруари. Това обяви Мария Павлушик, прессекретар на словашкото Министерство на икономиката.

„Украйна отново отложи възобновяването на доставките на петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, до 24 февруари“, цитира информационната агенция TK говорител на Министерството на икономиката. Преди това се очакваше тръбоподаването да се възобнови днес, но по-късно беше отложено за събота.

Още новини от Украйна

Доставките на руски петрол за Словакия по тръбопровода „Дружба“, преминаващ през Украйна, са прекъснати от началото на февруари. В сряда словашкото правителство обяви криза в страната поради недостиг на петрол.